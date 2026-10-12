சென்னை ஐஐடியில் பிரதமர் மோடி துவக்கி வைத்த மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தின் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?

சென்னை ஐஐடியில் பிரதமர் மோடி துவக்கி வைத்த மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தின் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தில், கருவில் இருக்கும் குழந்தை முதல் 90 வயது வரை வாழ்ந்து இறந்தவர்களின் மூளை, அரசின் விதிகளின்படி தானமாக பெறப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 10:40 PM IST
-By. எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
மனிதனுக்கு புதிது புதிதாக வரும் நோய்களுக்கு இன்னும் மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்கும் நிலையில், ஆராய்ச்சியின் மூலம் மூளையை பகுதிவாரியாக செல் அளவில் முப்பரிமாண வடிவில் (3டி) பிரித்து, நோயின் தன்மையை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கும் முயற்சியில் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது, சென்னை ஐஐடியில் உள்ள சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையம்.
மனித உறுப்புகளில் முக்கியமான ஒன்று மூளை. ஆனால், மூளைக்கு செல்லும் ரத்த நாளங்கள் வழியாக மூளையின் ஏதாவது ஒரு பகுதிக்கு ரத்தம் செல்லாவிட்டால், உடல் உறுப்புகளில் பாதிப்பு ஏற்படும். மூளையில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மூலம் படம் எடுத்து, நோய் பாதிப்பை கண்டறிந்து வருகின்றனர். அதில், நோய் பாதிப்பை துல்லியமாக கண்டுபிடிக்க முடிந்தாலும், செல் அளவில் பாதிப்பை கண்டறிய முடியாத நிலை உள்ளது.
இந்த குறையை போக்க, சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் மூளை ஆராய்ச்சி மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தினை பிரதமர் மோடி ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்.11) துவக்கி வைத்தார். இந்த மையத்தில், கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் மூளை உள்பட அனைத்து மனித மூளைகளையும் செல் நிலையில் துல்லியமாக முப்பரிமாண அளவில் வரைபடங்களாக உருவாக்க முடியும்.
இந்த மையத்தில், இறந்தவர்களின் மூளையை பெற்று, செல் அளவில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை துல்லியமாக ஆய்வு செய்து, 3டி வரைபடங்களாக மாற்றி வருகிறார்கள். இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலம் வரும் காலங்களில், மனிதனின் மூளையில் ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் செல் அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும், அதன் மூலம் உடலின் பிற பகுதிகளில் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படக் கூடும் என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த பாதிப்புகளை சரி செய்வதற்கான மருந்துகளையும் ஆராய்ச்சி செய்து உருவாக்கலாம்.
இந்த ஆராய்ச்சி மையத்தில், கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் மூளை முதல், முதிர்ந்த வயது மனிதரின் மூளை வரை, இதுவரை இல்லாத அளவில் மிக விரிவாக, பன்முக 3டி வரைபடங்களாக உருவாக்கி, ஆங்கர் (ANCHOR - Atlas of Neurochemical Characterization of the human brainstem with 3D Reconstruction) என்ற பெயரில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இந்த வரைபடங்கள், நூற்றுக்கணக்கான தொடர் வெட்டுப் பகுதிகள், மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட 200-க்கும் மேற்பட்ட மூளைத்தண்டு உட்கருக்கள், நரம்பு இழைப் பாதைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன.
இந்த அதிநவீன ஆராய்ச்சியின் பலன்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் நோயாளிகளை சென்றடைவதற்காக, ஆங்கர் வரைபடங்களை https://anchor.humanbrain.in என்ற இணையதளத்தில், இந்த ஆராய்ச்சி மையத்தினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
இந்த மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து, அதன் தலைவர் மோகனசங்கர் சிவபிரகாசம் கூறும்போது, "இதுவரை மூளையில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன் மூலம் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம்.
இங்குள்ள சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தில், கருவில் இருக்கும் குழந்தை முதல் 90 வயது வரை வாழ்ந்து இறந்தவர்களின் மூளையை அரசின் விதிகளின்படி தானமாக பெற்று ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் பிறகு மூளையை பல பகுதிகளாக பிரித்து, மனித மூளையை செல் அளவில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்கிறோம். மேலும் அதனை முப்பரிமாண வடிவில் (3டி) வரைபடங்களாக உருவாக்கி வருகிறோம்.
ஒருவர் நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்தால், அதன் பாதிப்பு, அவருடைய மூளையில் தெரியும். அதன் அடிப்படையில் நோய்க்கான காரணங்களை கண்டறிய முடியும். எங்கள் மையத்தில், பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவரின் மூளையின் செல்களை படம் பிடித்துக் காட்டும் உலகின் முதல் டிஜிட்டல் வரைபடமான சி-ஸ்டோர்க்கை (C-STROKE) பிரதமர் மோடி வெளியிட்டார்.
பக்கவாதம் ஏற்படும்போது மூளையின் செல்கள், நரம்புகள் மற்றும் இரத்த நாளங்களில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன என்பதை ஆராய்ந்து, அதற்கான எதிர்கால சிகிச்சைகளைக் கண்டறிய இது மருத்துவர்களுக்கு மிகவும் உதவுகிறது.
இந்த மையத்தில், நரம்புகளின் ஆரோக்கியம், நரம்பு அழற்சி, ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை, நரம்பிழை சேதம் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்சனைகளை நுண்ணிய அளவில் வரைபடமாக்குகிறோம். சென்னை ஐஐடியில் உள்ள பரம்சக்தி சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தி முப்பரிமாண வரைபடங்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
மூளை தொடர்பான அறிவியல், பொறியியல், மருத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் இந்தத் திட்டத்தை நமது பிரதமர் தொடங்கி வைத்தது எங்களுக்குக் கிடைத்த பெருமையாக கருதுகிறோம். இந்த வரைபடங்களும் தொகுப்புகளும் வரும் பல தசாப்தங்களுக்கு நரம்பியல் அறிவியல் மற்றும் நரம்பியல் மருத்துவத் துறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.