பருவமழைக்கால எச்சரிக்கை: கேரளாவை அச்சுறுத்தும் அமீபிக் மூளைக்காய்ச்சல் - எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்!
மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) ஆய்வின்படி, கேரளாவில் உள்ள 21 முக்கிய நதிகளின் 351 இடங்களில் நீர் கடுமையாக மாசடைந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 4:09 PM IST
தென்மேற்கு பருவமழை பெய்து வரும் நிலையில், கேரள மாநிலத்தில் குடிநீர் மாசுபாடு மற்றும் சுகாதார சீர்கேடு காரணமாக நீரினால் பரவும் நோய்களின் தாக்கம் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்து பொதுமக்களையும் சுகாதார துறையையும் பெரும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
நடப்பாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களிலேயே நீரினால் பரவும் கடுமையான நோய்களுக்கு பலியாகி 133 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அமீபிக் மூளைக்காய்ச்சல் (Amoebic Encephalitis), ஷிகெல்லா பாக்டீரியா தொற்று (Shigella), வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் இன்ப்ளூயன்ஸா காய்ச்சல் போன்றவை மாநிலம் முழுவதும் மிக வேகமாகப் பரவி வருகின்றன.
இதிலும் குறிப்பாக, 3.18 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வயிற்றுப்போக்கு பாதிப்புக்காக மட்டும் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றுள்ளது நிலமையின் தீவிரத்தை உணர்த்துகிறது. பழமையான குடிநீர் விநியோக குழாய்கள், நதிநீர் மாசுபாடு, திறந்தவெளி கழிவு மேலாண்மை மற்றும் வீடுகளில் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரை பயன்படுத்தாத அலட்சிய போக்கு ஆகியவையே இந்த அவலநிலைக்கு முக்கிய காரணங்களாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன.
நோய்கள் அதிகரிக்க காரணம் என்ன?
கேரள மாநில தொற்றுநோய் தடுப்பு ஆலோசனை குழுவின் உறுப்பினரும், திருவனந்தபுரம் மருத்துவ கல்லூரியின் சமூக மருத்துவ துறை பேராசிரியருமான டாக்டர் ஏ. அல்தாஃப் இது குறித்து பேசுகையில், "காலநிலை மாற்றம், கடுமையான குடிநீர் தட்டுப்பாடு, நீர்நிலைகள் மாசடைதல் மற்றும் மக்களின் மாறிவரும் வாழ்க்கை முறை ஆகியவையே நீரினால் பரவும் நோய்கள் பெருமளவில் பரவுவதற்கு முதன்மையான காரணங்களாகும்.
இன்றைக்கு பல வீடுகளில் குடிநீரை கொதிக்க வைத்து பருகும் வழக்கம் படிப்படியாக குறைந்துவிட்டது. மேலும், கிணறுகளை சரியாக பராமரிக்காததால் நிலத்தடி நீரும் மிக எளிதாக மாசடைகிறது. தனிநபர் சுகாதாரத்தை பேணுதலும், நீர்நிலைகளைப் பாதுகாப்பதும், சுத்தமான குடிநீரை விநியோகிப்பதும் மட்டுமே இந்த நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்த இருக்கும் ஒரே வழிமுறையாகும்" என்கிறார்.
சுகாதார துறைக்கே புதிராக மாறிய அமீபிக் மூளைக்காய்ச்சல்
கேரளாவில் தற்போது மிகவும் ஆபத்தான தொற்றாக உருவெடுத்துள்ளது அமீபிக் மூளைக்காய்ச்சல் மற்றும் ஷிகெல்லா தொற்றுகளாகும். கடந்த ஆறு மாதங்களில் மட்டும் இவ்விரண்டு நோய்களால் 46 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
பொதுவாக, தேங்கி நிற்கும் மாசடைந்த நீரில் குளிக்கும் போது அல்லது மூக்கு வழியாக நீர் நுழையும் போது தான் அமீபிக் மூளைக்காய்ச்சல் ஏற்படும் எனக் கருதப்படுகிறது. ஆனால், திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்த சுதாகரன் என்பவரின் உயிரிழப்பு அதிகாரிகளுக்கு பெரிய புதிரை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொழுநோய் சிகிச்சைக்காக திருவனந்தபுரம் மருத்துவ கல்லூரியில் கடந்த நான்கு மாதங்களாக உள்நோயாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருந்த இவர், நீர்நிலைகள் எதற்கும் செல்லாத நிலையிலும் ஜனவரி 5-ஆம் தேதி அமீபிக் மூளைக்காய்ச்சலால் உயிரிழந்தார். இதனால், குடிநீர் மூலம் வேறு வழிகளில் இந்த நோய் பரவுகிறதா என்பது குறித்து சுகாதார துறை தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
ஷிகெல்லா தொற்றின் தீவிர பரவல்
கடந்த ஆண்டு 151 ஆக இருந்த ஷிகெல்லா பாதிப்பு, நடப்பாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களிலேயே 326 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதில் 8 பேர் பலியாகியுள்ளனர். வயநாடு மாவட்டம் மார் பாசெலியோஸ் பள்ளி மாணவர்கள் 443 பேர் ஒரே நேரத்தில் ஷிகெல்லா அறிகுறியுடன் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
மாசடைந்த நீர், உணவு மற்றும் கைகள் சுத்தமாக இல்லாத போது கழிவுப் பொருட்கள் வழியாகத் (Faecal-oral route) தோன்றும் இந்த ஷிகெல்லா பாக்டீரியா தொற்று, மிக வேகமாகப் பரவக்கூடியது. பள்ளி கிணற்று நீரில் இதற்கான அறிகுறிகள் இல்லாததால், மத்திய சுகாதாரக் குழுவின் உதவியை மாநில அரசு கோரியுள்ளது.
இன்ப்ளூயன்ஸா மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு அச்சுறுத்தல்
மழைக்காலம் தொடங்கும் முன் மேற்கொள்ள வேண்டிய தூய்மை பணிகள் தாமதமானதால் இன்ப்ளூயன்ஸா காய்ச்சலும் தீவிரமடைந்துள்ளது. நடப்பாண்டில் இதுவரை 42 பேர் பலியாகியுள்ளனர். H1N1, H3N2 போன்ற வைரஸ்கள் குளிர்ந்த காலகட்டத்தில் மிக வேகமாக பரவுகின்றன. சாதாரண காய்ச்சல் என நினைத்து தாமதமாக மருத்துவமனைக்கு வருவதால் குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அதிகளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள்.
அதேபோல, வெளி உணவுகளை உண்பதால் ஃபுட் பாய்சன் அதிகரித்துள்ளது. 3.18 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் ஒரே நேரத்தில் வயிற்றுப்போக்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது, மாநிலத்தின் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரக் கட்டமைப்பில் உள்ள குறைபாடுகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.
நதிநீர் மாசுபாடு: அச்சுறுத்தும் ஆய்வு முடிவுகள்
மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (CPCB) ஆய்வின்படி, கேரளாவில் உள்ள 21 முக்கிய நதிகளின் 351 இடங்களில் நீர் கடுமையாக மாசடைந்துள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கேரளாவின் பெரும்பாலான குடிநீர்க் குழாய்கள் இந்த நதிகள் வழியாகவே செல்கின்றன.
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட தற்போது மூன்று மடங்கு அதிகமாக நீரினால் பரவும் நோய்கள் அதிகரித்துள்ளன. பழமையான குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகள், தொழிலாளர்கள் தங்கும் இடங்களில் உள்ள சுகாதார சீர்கேடு ஆகியவை இந்த நோய் பரவலை மேலும் தீவிரமாக்கியுள்ளன. உடனடியாகக் குடிநீர் ஆதாரங்களை சுத்திகரித்து, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தாவிட்டால் நிலைமை இன்னும் மோசமடையும் என சுகாதார வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.