கர்நாடகாவில் உயரும் எச்.ஐ.வி தொற்று: 'Gay' சமூகம் அதிகம் பாதிக்கப்பட காரணம் என்ன?
சமூகத்தில் இன்றும் நிலவி வரும் கடுமையான பாகுபாடு மற்றும் அவப்பெயர் காரணமாக, தங்களின் பாலின அடையாளத்தை வெளியில் சொல்ல பலர் பயப்படுகின்றனர்.
Published : June 10, 2026 at 4:09 PM IST
கர்நாடக மாநிலத்தில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் எச்.ஐ.வி (HIV) தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு மிக தீவிரமாக உயர்ந்து வருகிறது.
பொதுமக்களிடையே ஒட்டுமொத்த எச்.ஐ.வி பரவல் விகிதம் குறைந்து வருவதாக காட்டினாலும், குறிப்பிட்ட சில விளிம்புநிலை சமூக குழுக்களுக்குள், குறிப்பாக ஆண்களுடன் உடலுறவு கொள்ளும் ஆண்கள் (MSM), திருநங்கைகள் மற்றும் இளம் வயதினர் மத்தியில் இந்த தொற்று மிகவும் வேகமாக பரவி வருவதாக மாநில சுகாதார துறை புள்ளிவிவரங்கள் எச்சரிக்கின்றன.
சமூகத்தில் நிலவும் கடுமையான பாகுபாடு, போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாமை மற்றும் கடந்த 2025ம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட உலகளாவிய மருத்துவ நிதி உதவி குறைப்பு ஆகியவை இந்த அபாயகரமான சூழலுக்கு முக்கிய காரணங்களாகப் பார்க்கப்படுகின்றன.
மூன்று ஆண்டுகளில் கட்டுக்கடங்காமல் உயர்ந்த புள்ளிவிவரங்கள்
கர்நாடக மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம் (KSAPS) வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ தரவுகள், மாநிலத்தில் தொற்றின் வேகம் எந்த அளவுக்குப் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை தெளிவாகக் காட்டுகின்றன,
- ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு: கடந்த 2023-24ம் நிதியாண்டில் 44,581 ஆக இருந்த எச்.ஐ.வி பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை, 2024-25 இல் 62,664 ஆக உயர்ந்தது. இந்த தீவிரமான உயர்வு 2025-26ம் ஆண்டில் 66,606 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
- 18 முதல் 25 வயது வரையிலான இளைஞர்கள்: இந்த இளம் வயதினரிடையே 2023-24 இல் 3,732 ஆக இருந்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை, அடுத்த ஆண்டே (2024-25) 6,962 ஆக, அதாவது கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாக உயர்ந்தது. பின்னர் 2025-26ல் இது 6,283 ஆக பதிவாகியுள்ளது.
- 26 முதல் 35 வயது வரையிலானவர்கள்: இந்த வயதினரிடையே பாதிப்பு மிகவும் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில் ஏறுமுகமாக உள்ளது. 2023-24ல் 9,351 ஆக இருந்த கேஸ்கள், 2025-26 இல் 14,555 ஆக கடுமையாக அதிகரித்துள்ளது.
மாநிலத்தில் கண்காணிக்கப்பட்டு வரும் மற்ற அனைத்து பால்வினை தொற்றுகளையும் விட, எச்.ஐ.வி பாதிப்பே மிக அதிகமாக பதிவாகி வருகிறது. இந்த ஆண்டில் மட்டும் இதுவரை 417 புதிய பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
இதனைக் கட்டுப்படுத்த, கல்லூரி விடுதிகள் மற்றும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில் விழிப்புணர்வு முகாம்களை நடத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. ஆரம்பக்கட்டத்திலேயே பரிசோதனை செய்து கொள்வதும், முறையான சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்வதும் மட்டுமே இதன் பரவலைத் தடுக்கும் என்று அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.
ண்களுடன் உடலுறவு கொள்ளும் ஆண்களுக்கு (MSM) எச்.ஐ.வி பாதிப்பு ஏன் அதிகமாக உள்ளது?
சமூகத்தில் நிலவும் சில சூழ்நிலைகளும், உடற்கூறியல் காரணங்களும் ஆண்களுடன் உடலுறவு கொள்ளும் ஆண்களுக்கு (MSM) எச்.ஐ.வி பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை பெருமளவு அதிகரிக்கின்றன. உலக சுகாதார அமைப்புகள் மற்றும் அமெரிக்க நோய் தடுப்பு மையத்தின் (CDC) ஆய்வுகளின்படி, இதற்கான முக்கியக் காரணங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சமூகப் புறக்கணிப்பும் பயமும்
சமூகத்தில் இன்றும் நிலவி வரும் கடுமையான பாகுபாடு மற்றும் அவப்பெயர் காரணமாக, தங்களின் பாலின அடையாளத்தை வெளியில் சொல்ல பலர் பயப்படுகின்றனர். இந்த பயம் காரணமாக அவர்கள் மருத்துவரிடம் சென்று எச்.ஐ.வி பரிசோதனை செய்து கொள்வதையோ அல்லது அதற்கான தடுப்பு மருந்து ஆலோசனைகளைப் பெறுவதையோ தவிர்க்கிறார்கள்.
தங்களுக்கு எச்.ஐ.வி இருப்பது தெரிந்தால் மற்றவர்கள் தவறாக நடத்துவார்களோ என்ற அச்சம், அவர்களை முறையான சிகிச்சையிலிருந்து தள்ளி வைக்கிறது. இது அறியாமலேயே மற்றவர்களுக்கும் தொற்று பரவக் காரணமாகிவிடுகிறது.
உடற்கூறியல் காரணங்கள்
பாதுகாப்பற்ற முறையில் உடலுறவு கொள்ளும்போது, பிறப்புறுப்பு உடலுறவை விட ஆசனவாய் உடலுறவின் மூலம் எச்.ஐ.வி பரவுவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகம். ஆசனவாயை சுற்றியுள்ள தோல் பகுதி மிகவும் மென்மையானது என்பதால், உடலுறவின் போது அங்கு மிகச் சிறிய காயங்கள் அல்லது கிழிவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த சிறிய காயங்கள் வழியாக எச்.ஐ.வி வைரஸ் மிக எளிதாக உடலுக்குள் நுழைந்து விடுகிறது.
பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சையில் தொய்வு
தொற்றை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து, அதற்கான மாத்திரைகளை (Antiretroviral Therapy) தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால், உடலில் உள்ள வைரஸின் அளவை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியும். வைரஸ் அளவு மிகவும் குறைந்துவிட்டால் (Undetectable), அது மற்றவர்களுக்கு பரவாது. ஆனால், பலரும் வழக்கமான எச்.ஐ.வி பரிசோதனைகளைச் செய்து கொள்வதில்லை. இதனால் தங்களுக்குத் தொற்று இருப்பதே தெரியாமல், சிகிச்சையை தாமதப்படுத்துகின்றனர்.
தடுப்பு மருந்துகளின் பற்றாக்குறை
எச்.ஐ.வி பரவலைத் தடுக்க தற்காலத்தில் 'PrEP' (உடலுறவுக்கு முன் உட்கொள்ளும் மருந்து) மற்றும் 'PEP' (பாதுகாப்பற்ற உடலுறவுக்குப் பின் 72 மணி நேரத்திற்குள் உட்கொள்ளும் அவசர மருந்து) போன்ற சிறந்த மருத்துவத் தடுப்பு முறைகள் உள்ளன. இருப்பினும், பின்தங்கிய பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கும், போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாதவர்களுக்கும் இந்த மருந்துகள் எளிதாகக் கிடைப்பதில்லை. சில பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவ ஊழியர்களுக்கே இது குறித்த போதிய புரிதல் இல்லாததும் ஒரு தடையாக உள்ளது.
எச்.ஐ.வி தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துகொள்வதற்கான வழிகள்
- உடலுறவின் போது எப்போதும் பாதுகாப்பு உறைகளை (Condoms) சரியான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- எச்.ஐ.வி பரவும் ஆபத்து அதிகமாக உள்ளவர்கள், மருத்துவரை அணுகி 'PrEP' மாத்திரைகளை தினமும் எடுத்து கொள்ளலாம்.
- ஆபத்து அதிகம் உள்ள பிரிவினர் குறைந்தது ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது அல்லது 3 முதல் 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை எச்.ஐ.வி பரிசோதனை செய்து கொள்வது பாதுகாப்பானது.
- எச்.ஐ.வி தொற்று இருப்பது உறுதியானால், உடனடியாக மருத்துவரின் வழிகாட்டுதலின்படி சிகிச்சையை தொடங்கி, அதனைத் தடையின்றி தொடர வேண்டும்.
ஆய்வு:
https://www.cdc.gov/nchhstp/director-letters/cdc-publishes-new-hiv-surveillance-reports.html
https://www.cdc.gov/hiv/health-equity/index.html
https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines/screening-recommendations.htm