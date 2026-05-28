கார்ப்பரேட் இளைஞர்களை குறிவைக்கும் ரத்த அழுத்தம்! டெல்லி, பெங்களூரு போன்ற பெருநகரங்களில் ஆபத்து இரட்டிப்பு!
Published : May 28, 2026 at 10:01 AM IST
கணினி திரைக்கு முன்னால் கழியும் ஒன்பது மணி நேர வேலை, அடுத்தடுத்து வரும் அழைப்புகள், இலக்குகளை நோக்கிய ஓட்டம் என இன்றைய இளைய தலைமுறையினரின் அன்றாட வாழ்க்கை நகர்கிறது. நல்ல வேலை, கைநிறைய சம்பளம், சமூக அங்கீகாரம் என எல்லாவற்றையும் சாதிக்கும் இளம் வயதினர், தங்களுக்குள் சத்தமில்லாமல் உருவாகும் ஒரு பெரும் உடல்நலப் பாதிப்பை கவனிப்பதில்லை.
வயதானவர்களின் நோயாக பார்க்கப்பட்ட உயர் ரத்த அழுத்தம், இன்று இருபது மற்றும் முப்பதுகளில் இருக்கும் இளைஞர்களை மிக வேகமாக தன் பிடிக்குள் இழுத்து வருகிறது. இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள அலுவலக கலாச்சாரம், இளைஞர்களின் வாழ்வியலை மாற்றியமைத்துள்ளதே இதற்கு முதன்மை காரணம்.
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் வேலை நேரம் என்பது அலுவலக தளத்தோடு முடிந்துவிடாமல், வீட்டிற்குள்ளும் தனிப்பட்ட நேரத்திற்குள்ளும் ஊடுருவிவிட்டது. இதன் விளைவாக, இளைஞர்களின் மன அமைதியும் உடல் நலமும் பெரும் சவாலை சந்தித்து வருகின்றன.
உழைப்பை அளவிடும் மன அழுத்தம்:
இந்தியாவின் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வங்கி துறைகளில் நிலவும் கடுமையான போட்டி சூழலில், ஒருவரின் உழைப்பும் திறனும் அவர் எவ்வளவு மன அழுத்தத்தை கையாள்கிறார் என்பதை கொண்டே அளவிடப்படுகிறது. ஆனால், மனித உடல் தொடர்ந்து மன அழுத்தத்திலேயே இருப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது அல்ல.
அவசரமான வேலைகளையும் கடுமையான இலக்குகளையும் எதிர்கொள்ளும்போது, நம் உடல் அட்ரினலின் மற்றும் கார்டிசோல் போன்ற ஹார்மோன்களை அதிக அளவில் சுரக்கிறது. இந்த ஹார்மோன்கள் ரத்த நாளங்களை சுருக்கி, இதயத் துடிப்பை அதிகரித்து, ரத்த அழுத்தத்தை உடனடியாக உயர்த்துகின்றன.
இயற்கையாகவே ஆபத்தான சூழலில் இருந்து தப்பிக்க உடல் செய்யும் இந்த தற்காப்பு நடவடிக்கை, கார்ப்பரேட் சூழலில் தினமும் நடக்கும் ஒரு நிகழ்வாக மாறிப்போகிறது. சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களின்படி, இந்தியாவில் வேலை செய்யும் சூழலால் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாவோரின் எண்ணிக்கை மிகத் தீவிரமாக அதிகரித்துள்ளது.
பணியிடத்தில் கடுமையான சோர்வையும் ஆற்றல் இழப்பையும் உணர்வதாக 72 சதவீத ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது 58 சதவீதமாக மட்டுமே இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஓய்வில்லாமல் தொடர்ந்து நீடிக்கும் இந்த மன அழுத்தம், ரத்த நாளங்களில் நிரந்தர மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி, இளைஞர்களை இருதய நோய் பாதிப்பின் விளிம்பிற்கு தள்ளுகிறது.
ஒரே இடத்தில் முடங்கும் வாழ்வியலும் தூக்கமின்மையும்
இதனுடன் சேர்ந்து, நாற்காலியிலேயே முடங்கிக் கிடக்கும் வாழ்வியல் முறையும் உடலுக்கு பெரும் தீங்காக முடிகிறது. தினமும் பல மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பது, அலுவலக உணவகங்களில் கிடைக்கும் பதப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை உண்பது ஆகியவை வளர்சிதை மாற்றத்தை கெடுக்கின்றன.
கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் 30,000 ஊழியர்களிடம் நடத்தப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனை தரவுகளின்படி, 35 முதல் 45 வயதிற்குட்பட்ட ஊழியர்களிடம் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற இருதய நோய் ஆபத்துக்கான காரணிகள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் 70 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
மறுபுறம், இரவு நேரங்களிலும் வெவ்வேறு நேர மண்டலங்களில் வாழும் சர்வதேச வாடிக்கையாளர்களுக்காக வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம், உடலின் இயல்பான தூக்க சுழற்சியைப் பாதிக்கிறது. தூக்கமின்மை என்பது வெறும் சோர்வுக்கான அறிகுறி மட்டுமல்ல, அது ரத்த அழுத்தத்தை நேரடியாக உயர்த்தும் காரணியாகும். இரவு தூங்கும்போது நம் உடலின் ரத்த அழுத்தம் இயற்கையாகவே குறையும். ஆனால், போதிய தூக்கம் இல்லாதபோது இந்த சுழற்சி தடைபட்டு, ரத்த நாளங்கள் ஓய்வெடுக்கும் வாய்ப்பை இழக்கின்றன.
அறிகுறி இல்லாத ஆபத்து
இளம் வயதில் ஏற்படும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தின் மிக மோசமான அம்சம் என்னவென்றால், அது எந்தவொரு வெளிப்படையான அறிகுறியையும் காட்டுவதில்லை. தலைவலி அல்லது மங்கலான பார்வை போன்ற அறிகுறிகள் வெளிப்படும்போது, ரத்த அழுத்தம் ஏற்கனவே சிறுநீரகம், இதயம் அல்லது மூளையைப் பாதித்திருக்கக்கூடும்.
டெல்லி, பெங்களூரு போன்ற பெருநகரங்களில் வாழும் இளைஞர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி, இருபதுகளிலேயே நான்கில் ஒருவருக்கு ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பின் அளவு இயல்பை விட மாறுபட்டு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முந்தைய தலைமுறையினர் ஐம்பது வயதில் எதிர்கொண்ட பாதிப்புகளை, இன்றைய இளைஞர்கள் தங்களின் முப்பதுகளிலேயே எதிர்கொள்ள தொடங்கியுள்ளனர்.
இந்த நிலைமையை மாற்ற, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களும் தனிநபர்களும் தங்களின் அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து அமர்ந்திருப்பதை தவிர்த்து, வேலைக்கு நடுவே சிறிய இடைவெளிகளை எடுப்பதும், எளிய மூச்சு பயிற்சிகளை செய்வதும் நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்த உதவும்.
ஊழியர்களின் ஆரோக்கியமே நிறுவனத்தின் உற்பத்தி திறன் என்பதை புரிந்துகொண்டு, நிறுவனங்கள் ஆண்டுதோறும் முறையான மருத்துவ பரிசோதனைகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும். ஆரோக்கியமான உடலால் மட்டுமே வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்பதை உணர்ந்து, இளைய தலைமுறையினர் தங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு முதலிடம் தர வேண்டியது அவசியமாகிறது.
ஆய்வு:
