ஜப்பானியர்கள் 100 வயது வரை வாழ்வது எப்படி? ஆரோக்கியமான முதுமைக்கு மருத்துவர் அட்வைஸ்!
வயதாகும்போது உணவில் கலோரிகளை குறைப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த கூடாது. தசை வலிமை, எலும்பு ஆரோக்கியம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆகியவற்றை பாதுகாக்கும் சத்தான உணவுகளை உட்கொள்வது முக்கியம்.
Published : September 30, 2026 at 7:01 AM IST
உலகில் மனிதர்களின் சராசரி வாழ்நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஜப்பான் நாடு ஒரு புதிய சாதனையை படைத்துள்ளது. அந்நாட்டின் சமீபத்திய அரசு தரவுகளின்படி, 100 வயதையும் தாண்டி வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கை 1,00,000 ஐ தாண்டி 1,07,677 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இதில் 88 சதவீதம் பேர் பெண்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 1963ம் ஆண்டில் 153 ஆக இருந்த இந்த எண்ணிக்கை, இன்று ஒரு லட்சத்தை கடந்து வரலாறு படைத்துள்ளது. காலம் நகர நகர உடலுக்கு வயதாவது இயற்கைதான், ஆனால், முதுமையிலும் தளர்ச்சியின்றி, சுறுசுறுப்போடும் ஆற்றலோடும் வாழ்வது நமது கையில் தான் இருக்கிறது.
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களும், முறையான மருத்துவ பராமரிப்பும் வயது முதிர்ந்த காலத்திலும் உடலை பலமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவும் என்று மீளுருவாக்க மருத்துவ நிபுணர் மருத்துவர் பிரதீப் மகாஜன் கூறுகிறார். ஆரோக்கியமான, நிறைவான முதுமை பயணத்திற்கு நாம் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கியமான பழக்கவழக்கங்களை விரிவாக பார்ப்போம்.
உணவில் புரதமும் காய்கறிகளும் அவசியம்
வயதாகும்போது உணவில் கலோரிகளை குறைப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த கூடாது. தசை வலிமை, எலும்பு ஆரோக்கியம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆகியவற்றை பாதுகாக்கும் சத்தான உணவுகளை உட்கொள்வது முக்கியம்.
- என்ன செய்ய வேண்டும்?: நீங்கள் சாப்பிடும் ஒவ்வொரு வேளை உணவிலும் காய்கறிகள், பழங்கள், தானியங்கள் மற்றும் போதுமான அளவு புரதச்சத்து (Protein) இருக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு சிறுநீரகப் பிரச்சனை அல்லது வேறு ஏதேனும் மருத்துவ சிக்கல்கள் இருந்தால், புரதச்சத்தின் தேவை வேறுபடலாம். எனவே, உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெற்ற பிறகே உணவை தீர்மானிக்க வேண்டும்.
நடைப்பயிற்சியோடு தசை வலிமை பயிற்சியும் தேவை
முதுமையில் நடப்பது நல்ல பழக்கம் தான் என்றாலும், தசைகளின் வலிமையை தக்கவைக்க உடற்பயிற்சிகள் செய்வது மிக அவசியம். 75 வயதில் நாற்காலியிலிருந்து எழுந்திருக்க மற்றவர்களின் உதவி தேவைப்படாதவாறு உடலை தயார்படுத்த வேண்டும்.
- என்ன செய்ய வேண்டும்?: வாராந்திர வழக்கத்தில் மிதமான எடைப் பயிற்சிகள், தசை வலிமை பயிற்சிகளை சேர்த்து கொள்ளுங்கள். நீண்ட நாட்களாக உடற்பயிற்சி செய்யாதவர்கள், மூட்டுப் பிரச்சனை அல்லது சமநிலை இழப்பு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் புதிய பயிற்சிகளை தொடங்கும் முன் மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது.
தரமான தூக்கத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்
உடல் சோர்வை நீக்கி, புத்துணர்ச்சி பெற தினமும் 8 முதல் 9 மணி நேரத் தூக்கம் அவசியம் என்று மருத்துவர் பிரதீப் மகாஜன் பரிந்துரைக்கிறார். தூக்கத்தைத் தியாகம் செய்வதை அன்றாடப் பழக்கமாக மாற்றக் கூடாது.
- என்ன செய்ய வேண்டும்?: தினமும் ஒரே நேரத்தில் தூங்கி, ஒரே நேரத்தில் எழுவதை வழக்கமாக்குங்கள். இரவில் தாமதமாக செல்பேசி அல்லது கணினித் திரைகளைப் பார்ப்பதை தவிர்க்கவும். தினமும் தேவையான நேரம் தூங்கிய பிறகும் சோர்வாக உணர்ந்தாலோ அல்லது அதிக குறட்டை இருந்தால், அதை வெறும் "வயதான கோளாறு" என்று நினைக்காமல் மருத்துவரிடம் ஆலோசிக்கவும்.
உடல் ஆரோக்கிய அளவீடுகளை கண்காணியுங்கள்
உடலில் ஏதேனும் வலி அல்லது பிரச்சனை வரும் வரை காத்திருக்காமல், முன்கூட்டியே உடல்நிலையை பரிசோதித்து கொள்வது நல்லது.
- என்ன செய்ய வேண்டும்?: ரத்த அழுத்தம், ரத்த சர்க்கரை அளவு, கொலஸ்ட்ரால், உடல் எடை மற்றும் எலும்பு ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை தவறாமல் பரிசோதித்து வர வேண்டும். வயதுக்கு ஏற்ப மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் முன்முறைப் பரிசோதனைகளை சரியான நேரத்தில் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
அன்றாட வாழ்க்கையில் சுறுசுறுப்பு
உடற்பயிற்சி என்பது ஜிம்மிற்குள் மட்டும் செய்யக்கூடியது அல்ல. நாள் முழுவதும் உடலை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க சிறு சிறு மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும்.
- என்ன செய்ய வேண்டும்?: ஒரே இடத்தில் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திருப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். தொலைபேசியில் பேசும்போது நடப்பது, படிக்கட்டுகளை பயன்படுத்துவது, வீட்டின் சிறு சிறு வேலைகளை செய்வது, சாப்பிட்ட பிறகு சிறிது நேரம் நடப்பது போன்றவை உடலை சுறுசுறுப்பாக வைக்கும்.
சமூக உறவுகளையும் நட்பையும் பேணுங்கள்
ஆரோக்கியமான முதுமைக்கு உணவு, உடற்பயிற்சி எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு பிறரோடு உரையாடுவதும் முக்கியம்.
- என்ன செய்ய வேண்டும்?: வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது நண்பர்களை சந்திப்பது, புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வது, பழைய பொழுதுபோக்குகளை மீண்டும் தொடங்குவது அல்லது ஏதேனும் சமூக அமைப்புகளில் இணைந்து செயல்படுவது மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி தரும்.
உடலில் வலிமை குறைவது, அடிக்கடி கீழே விழுவது, தொடர் வலி, திடீர் எடை மாற்றம் அல்லது அன்றாட வேலைகளை செய்வதில் சிரமம் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.