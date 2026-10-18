வெள்ளை சாதம் சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையாதா? உண்மை என்ன?
சாதாரண வெள்ளை சாதத்தில் கலோரிகள் குறைவுதான், ஆனால் அதனுடன் அதிக அளவில் எண்ணெய், வெண்ணெய் அல்லது கொழுப்பு சத்துமிக்க பொருட்களை சேர்க்கும் போது கலோரி அளவு உயர்ந்துவிடும்.
Published : October 18, 2026 at 5:10 PM IST
உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் முதலில் தங்கள் உணவில் இருந்து நீக்கும் உணவு பொருட்களில் வெள்ளை சாதம் எப்போதுமே முதலிடத்தில் இருக்கும். கார்போஹைட்ரேட் அதிகம் நிறைந்தது என்பதால் இது உடல் எடையை வேகமாக அதிகரிக்கும் என்ற பொதுவான கருத்து மக்களிடையே நிலவுகிறது.
இதனால் வெள்ளை சாதத்தை முற்றிலுமாக தவிர்ப்பவர்கள் பலர் உண்டு. இதற்கு பதிலாக பழுப்பு அரிசிக்கு மாறுவது அல்லது சாதம் சாப்பிடுவதையே முழுமையாக நிறுத்துவது போன்ற வழிகளை பின்பற்றுகிறார்கள். ஆனால், உண்மையில் உடல் எடையை குறைக்கும் முயற்சியில் இருக்கும் எவரும் வெள்ளை சாதத்தை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதே நிபுணர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
சாதம் சாப்பிடுவதால் மட்டும் உடல் எடை எப்போதுமே தானாக அதிகரித்து விடுவதில்லை. நாம் உட்கொள்ளும் உணவின் அளவு, ஒட்டுமொத்த கலோரி வரம்பு, சாதத்துடன் சேர்த்து உண்ணும் பிற உணவுகள் மற்றும் நமது அன்றாட உணவு பழக்கவழக்கங்கள் போன்ற பல விஷயங்களை வைத்தே உடல் எடை மாற்றங்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
எனவே, வெள்ளை சாதம் என்றாலே அது தவிர்க்கப்பட வேண்டிய உணவு என்று நினைப்பதைவிட, அதனை எந்த அளவில் சாப்பிட வேண்டும், எப்படி சமைத்து உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
உடல் எடை குறைப்புக்கு வெள்ளை சாதம் எதிரியா?
வெள்ளை சாதம் சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையாது என்பது உண்மையில்லை. எடை குறைப்பின் அடிப்படை விதியே நாம் எரியூட்டும் சக்தியை விட குறைவான கலோரிகளை உணவின் மூலம் எடுத்துக்கொள்வதுதான். அதாவது நம் உடல் நாள் முழுவதும் செலவழிக்கும் ஆற்றலை காட்டிலும் குறைந்த அளவிலான கலோரிகளை உட்கொள்ளும் கலோரி பற்றாக்குறை நிலையை தக்கவைப்பது எடை குறைப்புக்கு அவசியமாகும்.
வெள்ளை சாதத்தை அளவான அளவில் உட்கொள்ளும் போது அதுவும் எடை குறைப்புக்கான உணவு திட்டத்தில் ஒரு பகுதியாக இருக்க முடியும். வெள்ளை சாதம் என்பது பாலிஷ் செய்யப்பட்ட ஒரு வகை தானியம் என்பதால், முழு தானியங்களில் இயற்கையாக இருக்கும் சில நார்ச்சத்துக்களும் ஊட்டச்சத்துக்களும் இதன் தயாரிப்பு முறையில் சற்று நீக்கப்படுகின்றன.
நார்ச்சத்து குறைவாக இருப்பதால் வெள்ளை சாதம் எளிதாகவும் சீக்கிரமாகவும் செரித்துவிடும். இதனால் மற்ற நார்ச்சத்து நிறைந்த கார்போஹைட்ரேட்டுகளை போல இது நீண்ட நேரம் வயிறு நிரம்பிய உணர்வை தராமல் போகலாம். இதன் காரணமாக சில சமயங்களில் பசி சீக்கிரமாக எடுக்கலாம் அல்லது வழக்கத்தை விட அதிகமாக சாப்பிடத் தோன்றலாம். ஆனால், இதற்காக வெள்ளை சாதம் சாப்பிட்ட உடனே உடல் எடை அதிகரித்துவிடும் என்று அர்த்தம் கொள்ள தேவையில்லை.
வெள்ளை சாதம் சாப்பிடும் போது எவற்றை கவனிக்க வேண்டும்?
உடல் எடையை குறைக்கும் பயணத்தில் வெள்ளை சாதம் தடையாக மாறுவதற்கு அதன் குறைந்த அளவிலான நார்ச்சத்து மட்டுமே முக்கிய காரணம் அல்ல. சாதத்துடன் சேர்த்து என்ன சாப்பிடுகிறோம், எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம் என்பதும் மிகவும் முக்கியமானதாகும்.
பொரித்த உணவுகள், அதிக எண்ணெய் சேர்த்த குழம்புகள் அல்லது சர்க்கரை கலந்த பானங்களுடன் பெரிய தட்டு நிறைய சாதம் சாப்பிடும் போது, வெறும் சாதம் மட்டும் சாப்பிடுவதை விட பல மடங்கு அதிக கலோரிகள் உடலில் சேரும். சாதத்தை விரும்பும் எவரும் அதனை முற்றிலுமாக தூக்கி எறிவதற்கு பதிலாக, சாப்பிடும் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும், சரிவிகித உணவாக மாற்றுவதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
சரியான அளவில் உண்பதன் முக்கியத்துவம்
எடையை குறைக்கும் முயற்சியில் உணவுடன் சேர்த்து எவ்வளவு சாதம் சாப்பிடுகிறோம் என்பது நாம் சாதத்தையே சாப்பிடலாமா வேண்டாமா என்பதை விட மிக முக்கியமானது. தட்டில் பெரும்பகுதி சாதத்தால் நிரம்பி இருப்பதற்கு பதிலாக, சாதத்தின் அளவை குறைத்துவிட்டு மீதமுள்ள இடத்தை காய்கறிகளும் புரத சத்து நிறைந்த உணவுகளும் நிரப்ப வேண்டும். இதனால் ஒவ்வொரு முறையும் சாதத்தை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லாமல், அளவோடு சாப்பிட்டு மகிழலாம்.
சாதத்துடன் எவற்றை சேர்த்து சாப்பிட வேண்டும்?
சாதத்துடன் போதுமான அளவு புரத சத்தும் நார்ச்சத்தும் இணைத்து கொள்ளும் போது அந்த உணவு முழுமையானதாகவும் வயிறு நிரம்பிய உணர்வை தருவதாகவும் மாறும். பருப்பு, முட்டை, மீன், கோழிக்கறி அல்லது பன்னீர் போன்ற புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளுடன் ஏராளமான காய்கறிகளை சேர்த்து வெள்ளை சாதத்தை சாப்பிடுவது நல்லது.
புரதம் பசியை கட்டுப்படுத்த உதவ, காய்கறிகள் தேவையான நார்ச்சத்துக்களையும் வைட்டமின்களையும் வழங்குகின்றன. உதாரணமாக, அளவான சாதத்துடன் பருப்பு, சமைத்த காய்கறிகள் மற்றும் சாலட் சேர்த்து உண்பது வெறும் சாதம் மட்டும் பெரிய கிண்ணத்தில் சாப்பிடுவதை காட்டிலும் உடலுக்கு சிறந்த சமநிலையை தரும்.
சமைக்கும் முறை மற்றும் பிற எச்சரிக்கைகள்
உணவை சமைக்கும் விதம் அதில் உள்ள கலோரி அளவை முற்றிலும் மாற்றிவிடும். சாதாரண வெள்ளை சாதத்தில் கலோரிகள் குறைவுதான், ஆனால் அதனுடன் அதிக அளவில் எண்ணெய், வெண்ணெய் அல்லது கொழுப்பு சத்துமிக்க பொருட்களை சேர்க்கும் போது கலோரி அளவு உயர்ந்துவிடும்.
அதேபோல, பொரித்த உணவுகள் மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்த குழம்புகளுடன் சாதத்தை சாப்பிடும் போது அந்த எளிய உணவு அதிக கலோரிகள் கொண்டதாக மாறிவிடுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட உணவை மட்டும் குறை சொல்வதை விட, ஒட்டுமொத்த உணவு முறையையும் கவனிப்பது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். காய்கறிகள் மற்றும் புரதத்துடன் அளவாக வெள்ளை சாதத்தை உட்கொள்வது எடை குறைப்பு உணவு திட்டத்துடன் எளிதாக பொருந்தி கொள்ளும்.
வெள்ளை சாதம் சாப்பிடுவதால் தானாக எடை கூட போவதில்லை என்பதால், எடை குறைப்புக்காக அதனை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. உங்களுக்கு வெள்ளை சாதம் பிடிக்கும் என்றால் எண்களை பார்த்தோ அல்லது உணவை கண்டு பயத்தோ அதனை ஒதுக்கி வைக்காமல், சரியான அளவில் மிதமாக உட்கொள்ளலாம். தனிப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை பார்த்து பயப்படுவதை விட, சத்து நிறைந்த சரிவிகித உணவை உட்கொண்டு நிலையான கலோரி பற்றாக்குறையைப் பராமரிப்பதே எடைக் குறைப்புக்கான சரியான வழியாகும்.