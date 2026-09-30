ETV Bharat / health

ட்ரெண்டிங் 'சவர்டஃப்' பிரெட்: சாதாரண பிரெட்டுக்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

சவர்டஃப் பிரெட்டில் கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் (GI) மிகவும் குறைவு. இதை சாப்பிடும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென உயராது. எனவே, நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்களுக்கு இது சிறந்த தேர்வு.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 30, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

பிரெட் என்றாலே பலருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். டீ, காபியோடு தொட்டு சாப்பிடுவதாகட்டும், அவசர நேரங்களில் சாண்ட்விச் செய்து சாப்பிடுவதாகட்டும், பிரெட் நமது அன்றாட உணவில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகவே மாறிவிட்டது.

ஆனால், 'மைதாவில் செய்யப்படும் சாதாரண பிரெட் உடம்புக்கு அவ்வளவாக நல்லது இல்லை' என்ற பேச்சு பரவ தொடங்கியதும், பலரும் அதற்கு பதிலாக ஆரோக்கியமான மாற்று உணவுகளை தேட ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். அப்படியொரு ஆரோக்கியமான வெர்ஷனாக உருவெடுத்ததுதான் இந்த 'சவர்டஃப் பிரெட்' (Sourdough Bread).

இதன் பெயர் நிறைய பேருக்கு நேரடியாக தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்களிலோ அல்லது சோஷியல் மீடியாக்களிலோ நிச்சயம் யாராவது ஒருவர் இதை "ஹெல்தி ஆல்டர்நேட்டிவ்" என்று சொல்லி சாப்பிடுவதை பார்த்திருப்போம். பார்ப்பதற்கு சாதாரண பிரெட் போல தோன்றினாலும், தயாரிக்கும் முறையிலும் உடலுக்கு தரும் நன்மைகளிலும் இது முற்றிலும் மாறுபட்டது.

அப்படி என்னதான் சிறப்பு இந்த சவர்டஃப் பிரெட்டில் இருக்கிறது? சாதாரண பிரெட்டுக்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்பதை இங்கே விரிவாகப் பார்ப்போம்.

சவர்டஃப் பிரெட் எப்படித் தயாரிக்கப்படுகிறது?

இந்த பிரெட்டின் மிகப்பெரிய சிறப்பே இதன் தயாரிப்பு முறைதான். இதில் கடைகளில் விற்கும் செயற்கை ஈஸ்ட் (Yeast) சிறிதும் சேர்க்கப்படுவதில்லை.

கோதுமை மாவையும் தண்ணீரையும் கலந்து வெளியில் வைக்கும் போது, காற்றில் இருக்கும் நல்ல பாக்டீரியாக்களும் இயற்கையான ஈஸ்ட்டும் சேர்ந்து அந்த மாவைப் புளிக்க வைக்கின்றன. இதையே 'ஸ்டார்ட்டர்' என்று சொல்வார்கள்.

இந்த மாவில் தினமும் கொஞ்சம் புதிய மாவு, நீர், உப்பு சேர்த்து சில நாட்கள் தொடர்ந்து புளிக்க வைக்கிறார்கள். மாவு நல்ல நெகிழ்வுத்தன்மை (Elasticity) அடையும் வரை இந்த இயற்கை நொதித்தல் (Fermentation) செயல்முறை தொடரும்.

தேவையான வடிவத்தை கொடுத்த பிறகு, மாவை சில மணி நேரம் ஃபிரிட்ஜில் வைத்துப் பதப்படுத்துவார்கள். இறுதியில், 230 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் ஓவனில் வைத்து சுட்டு எடுப்பார்கள்.

இந்த நீண்ட, இயற்கையான முறையினால்தான் சவர்டஃப் பிரெட்டுக்கு ஒரு தனித்துவமான லேசான புளிப்புச் சுவையும், சிறந்த நறுமணமும் கிடைக்கிறது. அதுமட்டுமில்லாமல், சாதாரண பிரெட்டை விட இது அதிக நாட்களுக்குக் கெட்டுப்போகாமல் அப்படியே புத்தம் புதியதாக இருக்கும்.

சாப்பிடும் முறைகளும் ரகங்களும்

இன்றைய லைஃப்ஸ்டைல் உணவாக மாறியிருக்கும் இந்த சவர்டஃப் பிரெட்டை மக்கள் விதவிதமாகச் சாப்பிடுகிறார்கள்:

  • ப்ருஷெட்டா (Bruschetta): பிரெட்டின் மீது ஆலிவ் ஆயில் தடவி, பொடியாக நறுக்கிய தக்காளி மற்றும் பூண்டு தூவிச் சாப்பிடுவது.
  • அவகாடோ டோஸ்ட்: ஆரோக்கியமான அவகாடோ பழத்தைப் பேஸ்ட் போல அரைத்துப் பூசி டோஸ்ட் செய்து சாப்பிடுவது.
  • சாண்ட்விச் மற்றும் சூப்: வெண்ணெய், சீஸ் சேர்த்துச் செய்யப்படும் சாண்ட்விச்கள் மற்றும் சூடான சூப் உடன் தொட்டுச் சாப்பிடுவது.

சவர்டஃப் பிரெட் கோதுமை, மல்டிகிரைன், ஆலிவ், வால்நட், கிரான்பெர்ரி (Cranberry) எனப் பல சுவையான ரகங்கள் கிடைக்கின்றன. சந்தையில் 400 முதல் 500 கிராம் எடைகொண்ட சவர்டஃப் பிரெட் தோராயமாக 150 ரூபாய் முதல் 400 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

நன்மைகள் என்னென்ன?

  • மாவு நீண்ட நேரம் இயற்கை முறையில் புளிப்பதால், அதில் உள்ள குளுட்டன் (Gluten) புரதம் இயல்பாகவே உடைக்கப்படுகிறது. இதனால் வயிறு உப்புசம், அஜீரணக்கோளாறு உள்ளவர்கள் கூட இதை தைரியமாக சாப்பிடலாம்.
  • இதன் கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் (GI) மிகவும் குறைவு. இதை சாப்பிடும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென உயராது. எனவே, நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்களுக்கு இது சிறந்த தேர்வு.
  • தானியங்களில் இருக்கும் ஃபைடிக் அமிலம் (Phytic acid) உடலில் இரும்பு, ஜிங்க் போன்ற சத்துக்கள் சேர்வதை தடுக்கும். ஆனால், சவர்டஃப் தயாரிப்பில் இந்த அமிலம் அழிந்துவிடுவதால், நம் உடல் ஜிங்க், மெக்னீசியம், இரும்புச்சத்து போன்ற தாதுக்களை எளிதாக உறிஞ்சிக்கொள்ளும்.
  • இதில் இருக்கும் நல்ல பாக்டீரியாக்கள் (Probiotics) நம் செரிமான மண்டலத்தையும் குடல் ஆரோக்கியத்தையும் சிறப்பாகப் பராமரிக்க உதவுகின்றன.

இதையும் படிங்க:

'அனலாக் பனீர்' எனும் 'சைலண்ட் கில்லர்' - எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்

ஜப்பானியர்கள் 100 வயது வரை வாழ்வது எப்படி? ஆரோக்கியமான முதுமைக்கு மருத்துவர் அட்வைஸ்!

TAGGED:

HOW SOURDOUGH IS MADE
SOURDOUGH INGREDIENTS
SOURDOUGH BENEFITS
SOURDOUGH VS NORMAL BREAD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.