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சமையலுக்கு பாமாயில் நல்லதா? யாரெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும்?

பாமாயிலில் நிறைவுற்ற கொழுப்பு சுமார் 50% வரை உள்ளது. இதை தொடர்ச்சியாக அதிக அளவில் உணவில் சேர்த்துக்கொண்டால், ரத்தத்தில் கெட்ட கொலஸ்ட்ராலின் (LDL) அளவு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 3, 2026 at 7:01 AM IST

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நமது வீடுகளில் காலையில் செய்யும் டிபன் முதல் கடைகளில் வாங்கி சாப்பிடும் சிப்ஸ், பிஸ்கட், கார வகைகள் என பல உணவு பொருட்களிலும் பாமாயிலின் பயன்பாடு நீக்கமற நிறைந்திருக்கிறது. ரேஷன் கடைகளில் எளிதாக கிடைப்பதாலும், விலை குறைவாக இருப்பதாலும் பல குடும்பங்களில் இது அன்றாட சமையல் எண்ணெயாகவே மாறிவிட்டது.

ஆனால், 'பாமாயில் உடலுக்கு கெடுதல், அதை சமையலில் சேர்க்க கூடாது' என்ற பேச்சையும் நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படுகிறோம். அதே வேளையில், இதில் நன்மைகளும் இருப்பதாக ஒருசாரார் கூறுகிறார்கள். உண்மையிலேயே பாமாயில் நமது ஆரோக்கியத்திற்கு உகந்ததுதானா, அல்லது அது மெதுவாக உடலை கெடுக்கும் காரணியா என்ற குழப்பம் பலருக்கும் இருக்கிறது.

நாம் தினமும் அறியாமலேயே உட்கொள்ளும் இந்த பாமாயில் பற்றியும், அதனால் உடலுக்கு ஏற்படும் விளைவுகள் மற்றும் அதை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்பது பற்றியும் தெளிவாக புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

பாமாயில் என்றால் என்ன? அதன் வகைகள்

பாமாயில் என்பது பனை மரத்தின் பழங்களில் இருந்து பெறப்படும் ஒரு தாவர எண்ணெய். இதில் ட்ரைகிளிசரைடுகள் மற்றும் கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிக அளவில் உள்ளன. பாமாயிலை எந்த முறையில் பிரித்தெடுக்கிறார்கள் மற்றும் எந்த அளவுக்கு சுத்திகரிக்கிறார்கள் என்பதைப் பொறுத்தே அதன் தன்மையும் ஆரோக்கியத் தாக்கமும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

பாமாயில் முக்கியமாக மூன்று வகைகளில் கிடைக்கிறது:

  • சிவப்பு பாமாயில் (Crude / Red Palm Oil): இயற்கையான முறையில் பழத்திலிருந்து நேரடியாக எடுக்கப்படும் எண்ணெய். இது அடர் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். இதில் கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் வைட்டமின் E போன்ற இயற்கை சத்துக்கள் முழுமையாக இருக்கும்.
  • சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாமாயில் (Refined Palm Oil): நாம் கடைகளிலும் ரேஷன் கடைகளிலும் வாங்கும் சமையல் எண்ணெய் இதுவே. தொழிற்சாலைகளில் சுத்திகரிப்பு (Refining) செய்யப்படும்போது, இதிலுள்ள பல இயற்கை ஊட்டச்சத்துக்கள் மறைந்துவிடுகின்றன.
  • பாமாயில் கொட்டை எண்ணெய் (Palm Kernel Oil): இது பனைப் பழத்தின் உள்பகுதியில் உள்ள விதையிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் எண்ணெய். இதன் வேதியியல் கட்டமைப்பு சாதாரண பாமாயிலில் இருந்து மாறுபட்டது.

பாமாயிலின் ஊட்டச்சத்து விவரம்

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) மற்றும் தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனம் (NIN) தரவுகளின்படி, 100 கிராம் பாமாயிலில் உள்ள ஊட்டச்சத்து அளவுகள்:

  • கலோரி: 884 kcal
  • மொத்த கொழுப்பு: 100 கிராம்
  • நிறைவுற்ற கொழுப்பு (Saturated Fat): 49 - 50 கிராம்
  • ஒற்றை நிறைவுறா கொழுப்பு (Monounsaturated Fat): 37 - 40 கிராம்
  • பன்நிறைவுறா கொழுப்பு (Polyunsaturated Fat): 9 - 11 கிராம்
  • கொலஸ்ட்ரால்: 0 மில்லிகிராம்

இயற்கையான நிலையில் இதில் கொலஸ்ட்ரால் இல்லை என்றாலும், கடைகளிலோ அல்லது வீடுகளிலோ ஒரே எண்ணெயை மீண்டும் மீண்டும் கொதிக்கவைத்து பலகாரங்கள் செய்யும்போது, அதன் வேதியியல் கட்டமைப்பு முழுமையாக மாறுகிறது. இத்தகைய எண்ணெயை தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது, அது வயிற்றின் செரிமானப் பகுதி மற்றும் குடல் சவ்வுகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் கூடும்.

பாமாயிலால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

மிதமான அளவில் மற்றும் சரியான முறையில் சுத்திகரிக்கப்படாத இயற்கை வடிவத்தில் பயன்படுத்தும்போது, பாமாயில் சில நன்மைகளையும் வழங்குகிறது:

  • செல் பாதுகாப்பு: இதில் உள்ள டோகோட்ரையினால்கள் மற்றும் டோகோபெரால்கள் போன்ற வைட்டமின் E கூறுகள் உடலின் செல்களை சேதமடையாமல் பாதுகாக்க உதவுகின்றன.
  • மூளை ஆரோக்கியம்: இதிலுள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மூளை செல்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
  • வைட்டமின் A சத்து: இயற்கை வடிவமான சிவப்பு பாமாயிலில் கரோட்டினாய்டுகள் நிறைந்துள்ளதால், அது உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின் A சத்தை அளிக்கிறது.

பாமாயிலும் இதய ஆரோக்கியமும்

பாமாயிலில் நிறைவுற்ற கொழுப்பு (Saturated Fat) சுமார் 50% வரை உள்ளது. இதை தொடர்ச்சியாக அதிக அளவில் உணவில் சேர்த்துக்கொண்டால், ரத்தத்தில் கெட்ட கொலஸ்ட்ராலின் (LDL) அளவு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

யார் தவிர்க்க வேண்டும்?

  • ஏற்கனவே உயர் கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனையால் அவதிப்படுபவர்கள்.
  • இதய நோய் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் அல்லது பரம்பரை ரீதியாக இதய நோய் வர வாய்ப்புள்ளவர்கள்.

பக்கவிளைவுகள் என்னென்ன?

  • அதிகப்படியான நிறைவுற்ற கொழுப்புஇரத்த நாளங்களில் படிந்து அடைப்பை ஏற்படுத்தக் கூடும்.
  • இதில் கலோரிகள் அதிகம் என்பதால், கட்டுப்பாடின்றிப் பயன்படுத்தும்போது உடல் பருமனுக்கு வழிவகுக்கும்.
  • பாமாயிலை மீண்டும் மீண்டும் சூடாக்கிச் சமைக்கும்போது, அது நச்சுத்தன்மை அடைந்து செரிமான உறுப்புகளையும் உடலையும் பாதிக்கிறது.

தினமும் எவ்வளவு பாமாயில் பயன்படுத்தலாம்?

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) வழிகாட்டுதலின்படி, நாம் தினமும் எடுத்துக்கொள்ளும் மொத்த கலோரியில் நிறைவுற்ற கொழுப்பின் அளவு 10 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே இருக்க வேண்டும்.

பயன்படுத்த டிப்ஸ்:

  1. பாமாயிலை சமையலில் பயன்படுத்தினாலும், அதன் அளவை கணிசமாக குறைத்து கொள்வது நல்லது.
  2. நல்லெண்ணெய், கடலை எண்ணெய், கடுகு எண்ணெய் போன்ற பிற எண்ணெய்களையும் சுழற்சி முறையில் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
  3. ஒருமுறை பொரிப்பதற்கு பயன்படுத்திய எண்ணெயை மீண்டும் மீண்டும் சூடாக்கி பயன்படுத்த கூடாது.
  4. கடைகளில் விற்கப்படும் நொறுக்கு தீனிகள், சிப்ஸ் மற்றும் பாக்கெட் உணவுகளைக் குறைப்பதன் மூலம் பாமாயில் உடலுக்குள் செல்வதை பெருமளவில் தவிர்க்கலாம்.

ஆய்வு:

https://www.researchgate.net/publication/395816448_Benefits_of_Palm_Oil_Consumption_on_Human_Health_A_Review

https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/by_the_way_doctor_is_palm_oil_good_for_you

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