பகலில் தூங்குவது நல்லதா? கெட்டதா? அல்சைமர் தரும் எச்சரிக்கை!
பகலில் 30 நிமிடங்களுக்கு குறைவாக கண் அயரும் 'குட்டி தூக்கம்' மூளைக்கு நன்மை செய்கிறது. இது மூளையை புத்துணர்ச்சியடைய செய்து, நினைவாற்றல் இழப்பு ஆபத்தை குறைக்க உதவுகிறது.
Published : August 3, 2026 at 1:22 PM IST
நமது அன்றாட வாழ்க்கையில், மதிய உணவுக்கு பிறகு அல்லது உடல் சற்று சோர்வாக இருக்கும் போது கொஞ்ச நேரம் தூங்குவது பலருக்கும் இருக்கும் வழக்கமான ஒரு பழக்கம் தான். ஆனால், இந்த பகல் நேர தூக்கம் நமது மூளையின் நினைவாற்றலோடு எந்த அளவுக்கு தொடர்புடையது என்பதை நாம் பெரிதாக யோசித்திருக்க மாட்டோம்.
1,400க்கும் மேற்பட்ட வயதானவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், பகல் நேரத்தில் அதிக நேரம் தூங்குவதற்கும், அல்சைமர் எனப்படும் நினைவாற்றல் இழப்பு நோய்க்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
வயது கூடும்போது இயல்பாகவே தூக்கம் அதிகரிப்பது சகஜம்தான் என்றாலும், அல்சைமர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த பகல் நேர தூக்கத்தின் அளவும் நேரமும் இரண்டு மடங்கு வேகமாக அதிகரிக்கிறது என்று அந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது. அதேபோல, அதிகமாக தூங்குவது அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் அவர்களின் சிந்திக்கும் திறனை மேலும் பலவீனப்படுத்துகிறது என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த தூக்க பழக்கம் அல்சைமரின் அறிகுறியா, நோயை உருவாக்கும் காரணியா மற்றும் மூளையை பாதுகாக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.
தூக்கம் தான் அறிகுறி:
பகல் நேரத்தில் ஒருவர் அளவுக்கு அதிகமாக தூங்க தொடங்கினால், அது அல்சைமர் நோயின் தொடக்க கால அறிகுறியாக இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. சுமார் 14 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், அல்சைமர் நோய் தீவிரமடைய தொடங்கும் போது, நோயாளிகள் பகலில் தூங்கும் நேரமும், தூங்கும் தடவைகளும் வழக்கத்தை விட இருமடங்காக அதிகரிக்கிறது என்று தெரியவந்துள்ளது.
இருப்பினும், பகல் நேர தூக்கம் மட்டுமே நேரடியாக அல்சைமர் நோயை உருவாக்கிவிடாது. ஆனால், தொடர்ந்து நீண்ட நேரம் தூங்கும் பழக்கம் மூளை திறனை குறைக்கும் ஒரு ஆபத்தான காரணியாக மாறக்கூடும். 2,751 வயதான ஆண்களிடம் நடத்தப்பட்ட மற்றொரு ஆய்வில், தினமும் 2 மணி நேரம் அல்லது அதற்கு மேல் பகலில் தூங்குபவர்களுக்கு, 30 நிமிடங்களுக்கும் குறைவாக தூங்குபவர்களை விட, எதிர்காலத்தில் நினைவாற்றல் மற்றும் சிந்திக்கும் திறன் குறைய 66% கூடுதல் வாய்ப்பு இருப்பது தெரியவந்தது. இந்த சிந்திக்கும் திறன் குறைபாடே பின்னாளில் அல்சைமர் நோயாக மாறுவதற்கு வழிவகுக்கிறது.
எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தான் கணக்கே!
அதே நேரத்தில், தூக்கம் முழுமையாக கெடுதல் என்று சொல்லிவிட முடியாது. தூங்கும் நேரத்தை பொறுத்தே அது மூளைக்கு நல்லதா அல்லது கெடுதலா என்பது தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பகலில் 30 நிமிடங்களுக்கு குறைவாக கண் அயரும் 'குட்டித் தூக்கம்' மூளைக்கு நன்மை செய்கிறது. இது மூளையை புத்துணர்ச்சியடைய செய்து, நினைவாற்றல் இழப்பு ஆபத்தை குறைக்க உதவுகிறது.
ஆனால் 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பகலில் தூங்குவது மூளையின் செயல்பாட்டை பாதிக்கிறது. சீனாவில் 57% வயதானவர்கள் மதிய உணவுக்கு பிறகு தூங்கும் பழக்கம் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் மூளை ஆரோக்கியத்தை பொறுத்தவரை நீண்ட நேர தூக்கத்தை தவிர்த்து, குறுகிய நேர தூக்கத்தை மேற்கொள்வதே சிறந்தது.
பொதுவாக வயதானவர்கள் உட்பட அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் இரவில் 7 முதல் 9 மணி நேர தூக்கம் அவசியமாகும். ஆனால், அல்சைமர் நோய் உள்ளவர்களுக்கு தூக்க சுழற்சி மாறிவிடும். அவர்கள் பகலில் அதிகமாக தூங்கி, இரவில் தூக்கமின்றி விழித்திருக்கக்கூடும்.
பெரியவர்கள் இரவில் தூங்குவதற்கு டிப்ஸ்:
இப்படி அல்சைமரால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இரவில் சரியாக தூங்க சில எளிய வழிகளை பின்பற்றலாம். பகல் நேரத்தில் அவர்களை லேசான நடைப்பயிற்சி செய்ய வைக்கலாம் மற்றும் சூரிய வெளிச்சத்தில் சிறிது நேரம் இருக்க செய்யலாம்.
மாலையில் காபி, டீ போன்ற தூக்கத்தை கெடுக்கும் பானங்களை கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். பகலில் அதிக நேரம் தூங்குவதை படிப்படியாக குறைத்தால், இரவில் அவர்கள் நன்றாக தூங்குவார்கள். அதேபோல, படுக்கைக்கு செல்லும் முன் மென்மையான இசை கேட்ப்பது, புத்தகங்கள் வாசிப்பது மற்றும் அறையில் வெளிச்சத்தை குறைப்பது போன்ற பழக்கங்கள் அவர்களுக்கு அமைதியான தூக்கத்தை தரும்.
ஒருவருக்கு திடீரென்று பகல் நேரத்தில் அதிகப்படியான சோர்வோ அல்லது தூக்கமோ ஏற்பட்டு, அது 2 முதல் 3 வாரங்களுக்கு மேல் தொடர்ந்தால் கட்டாயம் மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசனை பெற வேண்டும். இது அல்சைமராக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. தூக்கமின்மை கோளாறுகள், உட்கொள்ளும் மருந்துகளின் பக்க விளைவுகள் அல்லது உடலின் வேறு சில பிரச்சனைகளாலும் கூட ஏற்படலாம்.
எனவே, உங்கள் வீட்டில் உள்ள வயதானவர்கள் பகலில் அதிக நேரம் சோர்வாகவே இருக்கிறார்கள் என்றால், உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெறுவது அவர்களின் நினைவாற்றலையும் மூளை ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்க உதவும்.
ஆய்வு:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35297533/