ஆண்களுக்கும் 'மெனோபாஸ்' வருமா? 30 வயதிற்கு பின் நடக்கும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்!
30 வயதிற்கு பிறகு, ஆண்களின் உடலில் முதன்மையான பாலின ஹார்மோனான டெஸ்டோஸ்டிரோன் (Testosterone) அளவு ஆண்டுக்கு சராசரியாக 1 சதவீதம் வரை குறைய தொடங்குகிறது.
Published : October 21, 2026 at 10:45 AM IST
பெண்களுக்கு 40 அல்லது 50 வயதை தாண்டும் போது உடலிலும் மனதிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இதற்கு ‘மெனோபாஸ்’ எனப்படும் மாதவிடாய் நிறைவுதான் முதன்மை காரணம் என்பது இன்று பலருக்கும் தெரிந்த விஷயம். விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளதால், பெண்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தில் தனிக் கவனம் செலுத்தி பார்த்துக் கொள்கிறார்கள்.
ஆனால், இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்களும், அதனால் ஏற்படும் உடல்நல குறைபாடுகளும் வயதாகும் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்துமா? ஆண்களுக்கும் இதுபோன்று நடக்குமா என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுவது இயல்புதான். உண்மையில், பெண்களைப் போல ஆண்களுக்கு ஒரே அடியாக இனப்பெருக்க சுழற்சி நிற்பதில்லை என்றாலும், வயது கூடும் போது அவர்களின் உடலிலும் சில முக்கிய ஹார்மோன் மாற்றங்கள் நிகழத்தான் செய்கின்றன. இதை பற்றி விரிவாக இந்த தொகுப்பில் காண்போம்.
'ஆண் மெனோபாஸ்' உண்மையா?
மருத்துவ உலகிலும் மக்கள் மத்தியிலும் 'ஆண் மெனோபாஸ்' (Male Menopause) அல்லது 'ஆண்ட்ரோபாஸ்' (Andropause) என்ற வார்த்தை பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், பெண்களின் மெனோபாஸோடு இதை நேரடியாக ஒப்பிடுவது சரியல்ல என்று மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.
பெண்களுக்கு குறுகிய காலத்தில் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் அளவு சட்டென்று குறைந்து மாதவிடாய் முற்றிலும் நின்றுவிடும். ஆனால், ஆண்களுக்கு அப்படி ஒட்டுமொத்தமாக ஹார்மோன் உற்பத்தி நிற்பதில்லை. எனவே, தெளிவான எல்லைகள் இல்லாததால் 'ஆண்ட்ரோபாஸ்' என்பதை ஒரு தனி நோயாகவோ அல்லது மருத்துவ கோளாறாகவோ நோயறிதல் செய்ய முடியாது என்பது நிபுணர்களின் கருத்து.
ஆண்களின் உடலில் என்ன நடக்கிறது?
30 வயதிற்கு பிறகு, ஆண்களின் உடலில் முதன்மையான பாலின ஹார்மோனான டெஸ்டோஸ்டிரோன் (Testosterone) அளவு ஆண்டுக்கு சராசரியாக 1 சதவீதம் வரை குறைய தொடங்குகிறது.
சில ஆண்களுக்கு வயது முதிர்வின் காரணமாக விந்தகங்களின் செயல்பாடு குறைந்து ஹார்மோன் அளவு மிகவும் குறையும். மருத்துவத்தில் இதனை 'லேட்-ஆன்செட் ஹைபோகோனடிசம்' (Late-onset hypogonadism) அல்லது ADAM (Androgen Decline in the Aging Male) என்று அழைக்கிறார்கள்.
நியூ இங்கிலாந்து ஜர்னல் ஆஃப் மெடிசின் (NEJM) வெளியிட்ட ஆய்வின்படி, இந்த நிலைமை அனைத்து ஆண்களுக்கும் ஏற்படுவதில்லை, வெறும் 2.1 சதவீத ஆண்களை மட்டுமே இது பாதிக்கின்றது. எனவே, இது பெண்களின் மெனோபாஸ் போல அனைத்து ஆண்களுக்கும் இயல்பாக நடக்கும் ஒரு மாற்றம் அல்ல.
என்னென்ன அறிகுறிகள் தென்படும்?
பெண்களுக்கு ஏற்படும் மாற்றங்களை விட ஆண்களுக்கு ஏற்படும் இந்த ஹார்மோன் குறைவின் அறிகுறிகள் மிகவும் மெதுவாகவும், சீரான இடைவெளியிலுமே வெளிப்படும்:
- அதிகப்படியான உடல் சோர்வு, தசை வலிமை குறைதல், அடிவயிறு மற்றும் நெஞ்சுப் பகுதியில் கொழுப்பு சேருதல், அதிகளவில் வேர்த்தல்.
- பாலியல் ஆர்வம் குறைதல், காலை நேர விறைப்புத்தன்மை குறைதல் மற்றும் விறைப்பு குறைபாடு.
- மனநிலை அடிக்கடி மாறுதல், எரிச்சல், கவனச்சிதறல் மற்றும் மனச்சோர்வு.
- நடப்பது, குனிவது, நிமிர்வது மற்றும் எடையுள்ள பொருட்களைத் தூக்குவது போன்றவற்றில் சிரமம் ஏற்படுதல்.
காரணங்கள்
டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவின் சாதாரண வீழ்ச்சி மட்டுமே இந்த அறிகுறிகளுக்கு காரணம் அல்ல. ஏனெனில், அப்படி இருந்தால் அனைத்து வயதான ஆண்களுக்கும் இந்த அறிகுறிகள் இருக்க வேண்டும்.
பெரும்பாலும், வயதுடன் சேர்த்து பின்வரும் வாழ்வியல் முறை மற்றும் உடல்நலப் பிரச்சனைகளே இதற்குக் முக்கியக் காரணமாக அமைகின்றன:
- உடல் பருமன் மற்றும் டைப்-2 நீரிழிவு நோய்
- உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இருதய நோய்கள்
- போதிய தூக்கமின்மை, மன அழுத்தம் மற்றும் கவலை
- உடற்பயிற்சி செய்யாத சோம்பலான வாழ்க்கை முறை
- புகைபிடித்தல் மற்றும் மது அருந்தும் பழக்கம்
மேலும், 40-50 வயதில் ஆண்கள் சந்திக்கும் 'மிட்-லைஃப் கிரைசிஸ்' (Mid-life crisis) எனப்படும் வாழ்க்கை புள்ளி குறித்த கவலைகளும் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கி, உடல்ரீதியான பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
என்ன தீர்வு?
இதற்கு என்று தனியாக ஒரே ஒரு மாத்திரையோ அல்லது சிகிச்சையோ கிடையாது. எந்த அறிகுறி பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறதோ, அதற்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது,
உடல் பருமனை குறைத்தல், சத்துள்ள உணவு முறை மற்றும் தினசரி உடற்பயிற்சி ஆகியவை ஹார்மோன் அளவை சீராக வைத்திருக்க உதவும்.
சர்க்கரை நோய் மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைக்கும் போது பெரும்பாலான அறிகுறிகள் தானாகவே குறைகின்றன.
மனச்சோர்வு அல்லது கவலையால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் உளவியல் நிபுணரின் ஆலோசனையைப் பெறலாம்.
மருத்துவர்கள் சிலருக்கு டெஸ்டோஸ்டிரோன் சிகிச்சையைப் பரிந்துரைத்தாலும், இதன் பலன்கள் இன்னும் முழுமையாக உறுதி செய்யப்படவில்லை. மேலும், இது சிறுநீரகப் பாதை அடைப்பு, தூக்கமின்மை மற்றும் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால், மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி விளம்பரங்களைப் பார்த்து எந்தவொரு சப்ளிமெண்ட்டுகளையும் உட்கொள்ளக் கூடாது.
ஆய்வு:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0911101