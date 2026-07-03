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பலாப்பழம் சாப்பிட்டா இவ்வளவு நன்மைகளா? பெண்களுக்கான ஸ்பெஷல் லிஸ்ட்!

பலாப்பழத்தில் உள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து செரிமான சக்தியை அதிகரித்து, வயிறு உப்பசம் மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 3, 2026 at 2:26 PM IST

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நம் வீட்டு கிச்சனில் ஒரு பலாப்பழம் இருந்தால், அதன் வாசனை வீடு முழுக்க மணக்கும். கோடை விடுமுறையில் பாட்டி வீட்டிற்கு சென்றால் கைகளில் தேங்காய் எண்ணெயை தடவிக்கொண்டு, போட்டி போட்டுக்கொண்டு பலாச்சுளைகளை சாப்பிட்ட நாட்கள் நம்மில் பலருக்கும் இருக்கும்.

ஆனால், இன்றைய சூழலில் ஆப்பிள், கிவி, டிராகன் புரூட் போன்ற வெளிநாட்டுப் பழங்களை விரும்பி வாங்கும் நாம், நம் ஊர் பலாப்பழத்தை ஒரு தின்பண்டமாக மட்டுமே பார்த்து ஒதுக்கிவிடுகிறோம். சுவைக்காக மட்டுமே சாப்பிடப்படும் பழம் என்று நாம் நினைத்துக்கொண்டிருக்கும் இந்த பலாப்பழம், உண்மையில் பெண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும் அழகிற்கும் இயற்கை கொடுத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம்.

குறிப்பாக, பெண்களின் உடலுக்கு தேவையான மிக முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களும் வைட்டமின்களும் இதில் கொட்டி கிடக்கின்றன. அந்த வகையில், பலாப்பழத்தை சாப்பிடுவதால் பெண்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

ஹார்மோன் குறைபாடுகளை சீராக்கும்

பெண்களுக்கு தற்காலத்தில் பெரும் சவாலாக இருப்பது ஹார்மோன் சமநிலையின்மை. நன்கு பழுத்த பலாப்பழத்தில் உள்ள இயற்கையான ஊட்டச்சத்துக்கள் பெண்களின் உடலில் ஹார்மோன்களை சீராக சுரக்க செய்ய உதவுகின்றன.

குறிப்பாக, பிசிஓடி எனப்படும் சினைப்பை நீர்க்கட்டி பிரச்சனையால் அவதிப்படும் பெண்களுக்கும், மாதவிடாய் முற்றிலும் நிற்கும் மெனோபாஸ் நிலையை நெருங்கும் பெண்களுக்கும் பலாப்பழம் ஒரு சிறந்த உணவாக அமைகிறது. இது உடலின் உள் உறுப்புகளின் செயல்பாட்டை சீராக்கி, ஹார்மோன் மாற்றங்களால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுகிறது.

கர்ப்பகால நன்மைகள்

இக்காலத்தில் பல தம்பதியினர் குழந்தை இன்மை பிரச்சனையால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறார்கள். பலாப்பழத்தில் உள்ள ஃபோலேட் மற்றும் இரும்புச்சத்து, பெண்களின் கருவுறுதல் திறனை மேம்படுத்த பெரிதும் உதவுகின்றன. குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள திட்டமிடும் பெண்களுக்கு இந்த இரண்டு ஊட்டச்சத்துக்களும் மிக அவசியமானவை.

மேலும், இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் உடலில் ஏற்படும் தொற்றுகளை தடுத்து, இனப்பெருக்க உறுப்புகளை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. இருப்பினும், கர்ப்பிணி பெண்கள் பலாப்பழத்தை அளவோடு மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும். அதேபோல், ஒவ்வாமை பிரச்சனை உள்ளவர்கள், சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் மற்றும் செரிமான கோளாறு உள்ளவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெற்று இதனை சாப்பிடுவது நல்லது.

சருமம் மற்றும் கூந்தல் ஆரோக்கியம்

அன்றாட வீட்டு வேலைகள் மற்றும் மன அழுத்தம் காரணமாக, ஆண்களை விட பெண்களுக்கு சருமத்தில் சீக்கிரமாகவே சுருக்கங்கள் விழ தொடங்குகின்றன. பலாப்பழத்தில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள், சருமத்தில் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்து சுருக்கங்களை நீக்குகின்றன.

இது குறித்து சர்வதேச ஆயுர்வேத மற்றும் மருந்தக ஆராய்ச்சி இதழ் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், பலாப்பழம் சரும சுருக்கங்களை குறைத்து, முகத்தை பொலிவாகவும், பருக்களற்றதாகவும் மாற்ற உதவுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதிலுள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் உச்சந்தலையில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து, கூந்தல் வேர்களை வலுவாக்குவதால் முடி உதிர்வதும் குறைகிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்

பலாப்பழத்தில் மெக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் ஆகிய தாதுக்கள் அதிக அளவில் நிறைந்துள்ளன. இவை இரண்டும் இதயத்தின் சீரான செயல்பாட்டிற்கு இன்றியமையாதவை. பொட்டாசியம் ரத்த நாளங்களின் அழுத்தத்தை குறைத்து, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது.

பலாப்பழம் சாப்பிடுவதன் மூலம் உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய நோய்கள் மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற பாதிப்புகள் குறைகின்றன என்று தேசிய மருத்துவ நூலக ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இது தசைகள் மற்றும் நரம்புகளின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி, இரத்தத்தில் உள்ள தேவையற்ற நச்சுகளை நீக்குகிறது.

உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைக்கும்

பலாப்பழத்தில் உள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து செரிமான சக்தியை அதிகரித்து, வயிறு உப்பசம் மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது. இந்த நார்ச்சத்து காரணமாக, பலாப்பழத்தை சாப்பிட்டவுடன் வயிறு நிறைந்த உணர்வு ஏற்படும். இதனால் தேவையில்லாத மற்ற நொறுக்கு தீனிகளை சாப்பிடும் எண்ணம் வராது.

இதன் மூலம் உடல் எடையை எளிதாக கட்டுக்குள் வைக்கலாம். மேலும், இதில் உள்ள இயற்கை சர்க்கரை உடலுக்கு உடனடி ஆற்றலை தந்து, நாள் முழுவதும் சோர்வில்லாமல் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. பழுக்காத பச்சைப் பலாக்காயும் உடல் எடையை குறைக்க பெரிதும் உதவுகிறது என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

எலும்புகளை வலுவாக்கும்

பெண்களுக்கு வயது ஏற ஏற எலும்புகள் பலவீனமடைவது ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக உள்ளது. பலாப்பழத்தில் உள்ள மெக்னீசியம், கால்சியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற தாதுக்கள் எலும்புகளை தடிமனாகவும், பலமாகவும் மாற்ற உதவுகின்றன என்று விவசாய மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கான சர்வதேச இதழ் குறிப்பிட்டுள்ளது.

பழமாக மட்டுமல்லாமல், பச்சைப் பலாக்காயை கொண்டு கூட்டு, பிரியாணி போன்ற உணவுகளையும் சமைத்து சாப்பிடலாம். இப்போது சந்தைகளில் பலாப்பழ சிப்ஸ், ஜாம் போன்றவையும் கிடைக்கின்றன.

ஆய்வு:

https://www.agriculturejournal.net/archives/2025/vol7issue10/PartB/7-10-11-400.pdf

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6339770/

https://www.ijrap.net/admin/php/uploads/1547_pdf.pdf

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பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

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