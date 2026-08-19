பெர்பியூம் பிரியர்களே உஷார்! கழுத்தில் அடிப்பதால் தைராய்டு பிரச்சனை ஏற்படுகிறதா?
நமது கழுத்தின் முன்பகுதியில், அடிப்பகுதியில் அமைந்திருக்கும் பட்டாம்பூச்சி வடிவத்தை சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான சுரப்பிதான் தைராய்டு. உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களை இதுதான் சுரக்கிறது.
Published : August 19, 2026 at 10:56 AM IST
காலை நேரத்தில் அவசர அவசரமாக கிளம்பும்போது, சட்டையின் காலரிலோ அல்லது கழுத்துப் பகுதியிலோ லைட்டாக பெர்பியூம் (Perfume) அடித்து கொள்வது நம்மில் பலருக்கு நாளாந்த பழக்கம். அது நமக்கு ஒருவித புத்துணர்ச்சியையும் நம்பிக்கையையும் தருகிறது.
ஆனால், சமீபகாலமாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு செய்தி மிக வேகமாக பரவி வருகிறது. "கழுத்தில் வாசனை திரவியம் தெளிப்பதால், அங்குள்ள தைராய்டு சுரப்பி பாதிக்கப்படும். அது புற்றுநோய் அல்லது தைராய்டு கோளாறுகளுக்கு வழிவகுக்கும்" என்பதுதான் அந்த செய்தி.
ஒரு மருத்துவரோ அல்லது பிரபலமோ சமூக வலைதளத்தில் இதை பற்றி பேசும்போது, இயல்பாகவே நமக்கு பயமும் குழப்பமும் வந்துவிடுகிறது. "அடடா, இத்தனை நாளா நாம இப்படித்தானே பண்ணிட்டு இருந்தோம்? இனிமேல் கழுத்துல ஸ்ப்ரே பண்ணக் கூடாதா?" என்ற கேள்வியும் சந்தேகமும் எழும்.
ஆனால், இதில் எந்தளவிற்கு உண்மை இருக்கிறது? அறிவியல் மற்றும் மருத்துவ ஆய்வுகள் என்ன சொல்கின்றன? தேவையில்லாத பயத்தை தவிர்த்து, உண்மையான நிலவரம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
தைராய்டு சுரப்பியும் வாசனை திரவியமும்: பின்னணி என்ன?
நமது கழுத்தின் முன்பகுதியில், அடிப்பகுதியில் அமைந்திருக்கும் பட்டாம்பூச்சி வடிவத்தை சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான சுரப்பிதான் தைராய்டு. உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களை இதுதான் சுரக்கிறது.
கழுத்தின் தோல் பகுதி மிகவும் மெல்லிதாக இருப்பதால், நாம் தெளிக்கும் வாசனை திரவியத்தில் உள்ள ரசாயனங்கள் நேரடியாக தோலுக்குள் ஊடுருவி, தைராய்டு சுரப்பியை பாதிக்கும் என்ற கருத்தே இந்த பயத்திற்கு காரணம். ஆனால், மருத்துவ ரீதியாக பார்த்தால், தைராய்டு சுரப்பி தோலுக்கு அடியில் பல அடுக்கு தசைகள் மற்றும் திசுக்களால் பாதுகாப்பாக மூடப்பட்டுள்ளது.
நாம் வாசனை திரவியத்தை தெளிக்கும்போது, அது தோலின் மேல் பகுதியில் மட்டுமே படுகிறது. தோலானது உடலின் ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக செயல்படுகிறது. எனவே, கழுத்தில் தெளிப்பதால் மட்டும் வாசனை திரவியம் நேரடியாக தைராய்டு சுரப்பியை சென்றடையும் அல்லது மற்ற உடற்பகுதிகளை விட கழுத்திற்கு அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு எந்தவொரு அறிவியல் சான்றோ அல்லது மருத்துவ ஆதாரமோ இதுவரை இல்லை.
ஃப்தலேட்ஸ் மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்
வாசனை திரவியங்கள் நீண்ட நேரம் நறுமணத்தை தருவதற்காக 'ஃப்தலேட்ஸ்' (முக்கியமாக DEP - Diethyl phthalate) என்ற ரசாயனப் பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உடலின் ஹார்மோன் அமைப்பில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்ற ஒரு கவலை பொதுவாக உண்டு.
இது தொடர்பாக பல்லாயிரக்கணக்கான குழந்தைகளிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில், ஃப்தலேட்ஸ் ரசாயனப் பயன்பாட்டிற்கும் சில ஹார்மோன் அளவுகளுக்கும் இடையே சிறிய தொடர்புகள் இருப்பது தெரியவந்தது. ஆனால், இந்த ஆய்வுகள் உணவுகள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எனப் பல வழிகளில் உடலில் சேரும் ஃப்தலேட்ஸைப் பற்றியதே தவிர, வாசனை திரவியத்தை மட்டுமே குறிப்பிட்டவை அல்ல. மேலும், ஃப்தலேட்ஸ் உடலுக்குள் சென்றாலும், அவை சிறுநீர் வழியாக உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டுவிடுகின்றன.
ஐரோப்பிய மற்றும் சர்வதேச அழகுசாதன விதிமுறைகளின்படி, நுகர்வோர் பயன்பாட்டிற்கு வரும் வாசனை திரவியங்கள் பலகட்ட பாதுகாப்பு பரிசோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பின்னரே விற்பனைக்கு வருகின்றன. எனவே, சாதாரண அளவில் வாசனை திரவியங்களைப் பயன்படுத்துவது தைராய்டு புற்றுநோயையோ அல்லது தீவிர நோய்களையோ உண்டாக்கும் என்பதில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை.
பக்கவிளைவுகள்?
தைராய்டு பயம் தேவையில்லை என்றாலும், வாசனை திரவியங்களால் ஏற்படும் வேறு சில நிஜமான தோல்பிரச்சனைகளை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
- வாசனை திரவியத்தில் உள்ள சில நறுமணப் பொருட்கள் சிலருக்குத் தோலில் அரிப்பு, சிவந்து போதல் அல்லது தடிப்புகளை உருவாக்கலாம்.
- சில இயற்கை நறுமண எண்ணெய்கள் (உதாரணமாக பெர்காமாட் எண்ணெய்) கலந்துள்ள ஸ்ப்ரேக்களை அடித்துக் கொண்டு நேரடியாக வெயிலில் செல்லும்போது, சூரிய ஒளியின் புறஊதாக்கதிர்கள் பட்டுத் தோலில் தீக்காயம் போன்ற புள்ளிகள் அல்லது நிறமாற்றம் ஏற்படலாம்.
- வாசனை திரவியத்தின் அடர்ந்த நறுமணம் சிலருக்கு தலைவலியை அல்லது ஒற்றைத் தலைவலியைத் தூண்டக்கூடும்.
நீங்கள் வழக்கம்போல கழுத்தில் வாசனை திரவியம் தெளிப்பதால் தைராய்டு சுரப்பிக்கு எந்தவிதமான தனிப்பட்ட ஆபத்தும் நேரப்போவதில்லை. புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களும் இதையே உறுதிப்படுத்துகின்றன.
இருப்பினும், வாசனை திரவியத்தை பயன்படுத்தும்போது உங்களுக்குத் தோலில் எரிச்சலோ அல்லது அரிப்போ ஏற்பட்டால், உடனடியாகப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு மருத்துவரை ஆலோசிப்பது நல்லது. "இயற்கையானது" (Natural) அல்லது "ஃப்தலேட்ஸ் இல்லாதது" (Phthalate-free) என்று விளம்பரப்படுத்தப்படும் பொருட்களாலும் ஒவ்வாமை வரக்கூடும் என்பதால் விழிப்புணர்வு அவசியம்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4097177/