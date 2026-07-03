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காரில் வைக்கும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தண்ணீர்: ஹார்மோன் சமநிலையை சீர்குலைக்கும் ஆபத்து!

கோடை காலத்தில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களுக்கு மாற்றாக பாதுகாப்பான வழிகளை பின்பற்றுவது அவசியம். பயணங்களின் போது பிளாஸ்டி பாட்டில்களை தவிர்த்து, தரமான எஃகு பாட்டில்களை பயன்படுத்தலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 3, 2026 at 12:26 PM IST

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வெயில் நாட்களில் வெளியில் செல்லும்போது தாகத்திற்காக ஒரு பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டிலை வாங்கி காரில் வைப்பது வழக்கமான ஒன்றுதான். ஜன்னல்களை மூடி காரை நிறுத்திவிட்டு, நம்முடைய வேலைகளை முடித்துவிட்டு மீண்டும் வந்து காரில் ஏறும் போது, தாகம் தொண்டையை அடைக்கும். அப்போது காரின் ஓரத்திலோ அல்லது சீட்டின் அருகிலோ இருக்கும் அந்த பாட்டில் தண்ணீரை எடுத்து, அது லேசாக சூடாக இருந்தாலும் யோசிக்காமல் அப்படியே குடித்துவிடுவோம்.

"தண்ணீர் சற்று வெதுவெதுப்பாக இருக்கிறது, அவ்வளவுதானே" என்று நாம் மிக சாதாரணமாக கடந்துபோகும் இந்த ஒரு சின்ன விஷயம், நம் உடலுக்குள் மிகப்பெரிய ஆரோக்கிய குறைபாட்டை ஏற்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறது என்றால் நம்ப முடிகிறதா? ஆமாம், வெயிலில் நிறுத்தப்படும் காரின் உள்ளே ஏற்படும் அதிக வெப்பம், அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் இருக்கும் ஆபத்தான நச்சு ரசாயனங்களை தண்ணீரில் கலக்க செய்கிறது.

இப்படி காரில் சூடான சூழலில் இருக்கும் தண்ணீரை நாம் தொடர்ந்து குடிப்பது, நம் உடலின் ஹார்மோன் சமநிலையை முற்றிலுமாக பாதிக்கும் என்று சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொது சுகாதார ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.

வெப்பத்தினால் காரின் உள்ளே என்ன நடக்கிறது?

வெயில் காலத்தில் காரை பூட்டி நிறுத்தும்போது, அதன் உள்ளே இருக்கும் வெப்பநிலை மிக வேகமாக உயர்கிறது. இந்த அதிகப்படியான வெப்பம், பிளாஸ்டிக் பாட்டிலின் மூலக்கூறு அமைப்பை சிதைக்க தொடங்குகிறது. எளிதாக நசுக்கும் வகையில் மெலிதாக தயாரிக்கப்படும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள், அதிக வெப்பத்தை தாங்க முடியாமல் தங்களின் வேதி பண்புகளை இழக்கின்றன.

இதனால், பிளாஸ்டிக்கில் உள்ள நச்சு ரசாயனங்கள் மெதுவாக தண்ணீரில் கரைய தொடங்குகின்றன. இதனை 'ரசாயனக் கசிவு' (Chemical Leaching) என்கிறார்கள். இந்த தண்ணீரை நாம் குடிக்கும்போது, அது வெறும் தண்ணீராக இல்லாமல், கண்ணுக்கு தெரியாத நுண் பிளாஸ்டிக் துகள்களும் வேதிப்பொருட்களும் கலந்த நச்சு கலவையாக மாறிவிடுகிறது. இது தண்ணீரின் சுவையை மாற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல், உடலுக்குள் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் காரணியாகவும் மாறக்கூடும்.

ஹார்மோன் மண்டலத்தை பாதிக்கும் வேதிப்பொருட்கள்

நம் உடலின் வளர்ச்சி, ஆற்றல், மனநிலை மற்றும் இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவது எண்டோகிரைன் (Endocrine System) எனப்படும் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம். இந்த மண்டலத்தில் உள்ள ஹார்மோன்கள் ஒன்றுக்கொன்று சிக்னல்களை அனுப்பி உடலின் செயல்பாடுகளை சீராக வைத்திருக்கின்றன.

ஆனால், பிளாஸ்டிக் பாட்டில் மூலம் உடலுக்குள் செல்லும் வேதிப்பொருட்கள், இந்த ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டை போலியாக பிரதிபலிக்கின்றன அல்லது அவற்றின் பாதையை தடுக்கின்றன. இதனால் உடலில் ஹார்மோன் சமநிலை சீர்குலைகிறது.

பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் இருந்து கசியும் ஆபத்தான வேதிப்பொருட்கள்:

  • பிஸ்பெனால் சேர்மங்கள் (BPA): உணவு பொருட்கள் வைக்கும் பிளாஸ்டிக்குகளில் கூட பயன்படுத்தப்படும் இந்த பிபிஏ, உடலின் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் செயல்பாடுகளில் தேவையற்ற மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது.
  • தாலேட்டுகள் (Phthalates): பிளாஸ்டிக்கை நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் வைத்திருக்க பயன்படும் இந்த வேதிப்பொருள், மனிதர்களின் இனப்பெருக்க திறனையும், உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தையும் கடுமையாக பாதிக்கிறது.
  • நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் (Microplastics): தண்ணீரில் கலக்கும் மிக நுண்ணிய பிளாஸ்டிக் துகள்கள் உடலின் உள்ளுறுப்புகளில் தங்கி, நாள்பட்ட ஆரோக்கிய குறைபாடுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

உடலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்

தொடர்ந்து இத்தகைய தண்ணீரை பயன்படுத்துவதால் உடலில் பல தீவிரமான ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. பெண்களுக்கு மாதவிடாய் சுழற்சியில் ஒழுங்கற்ற நிலை ஏற்படுவதுடன், ஆண் மற்றும் பெண் இருபாலருக்கும் மலட்டுத்தன்மை மற்றும் இனப்பெருக்க உறுப்பு சார்ந்த கோளாறுகள் அதிகரிக்கின்றன.

தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டு, உடல் சோர்வு மற்றும் மனநிலை மாற்றங்கள் உண்டாகின்றன. நாம் சாப்பிடும் உணவை உடல் ஆற்றலாக மாற்றும் வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படுவதால், உடல் பருமன் போன்ற பிரச்சனைகளும் தோன்றுகின்றன.

யாரெல்லாம் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்?

பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தண்ணீரை அனைவரும் தவிர்ப்பது நல்லது என்றாலும், சில குறிப்பிட்ட நபர்கள் இதில் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். கர்ப்பிணி பெண்கள் இதில் தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனெனில், தாயின் உடலில் சேரும் நுண் பிளாஸ்டிக்குகள் குழந்தையின் நஞ்சுக்கொடி வரை ஊடுருவக்கூடும் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. அதேபோல், வளரும் பருவத்தில் இருக்கும் குழந்தைகள், ஏற்கனவே தைராய்டு மற்றும் ஹார்மோன் குறைபாடு உள்ளவர்கள் இத்தகைய தண்ணீரை எக்காரணம் கொண்டும் குடிக்க கூடாது.

நாம் செய்யும் பொதுவான தவறுகள்

நம்மையறியாமலேயே அன்றாட வாழ்வில் பல வழிகளில் இந்த ஆபத்தான வேதிப்பொருட்களை உடலுக்குள் அனுமதித்து கொண்டிருக்கிறோம். பழைய பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை கழுவி மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவது, காரில் நீண்ட நேரம் வைத்திருந்த தண்ணீரை தாகத்திற்கு குடிப்பது, பிளாஸ்டிக் டப்பாக்களில் உணவை வைத்து மைக்ரோவேவ் ஓவனில் சூடுபடுத்துவது மற்றும் சேதமடைந்த அல்லது கீறல் விழுந்த பிளாஸ்டிக் கப்புகளில் சூடான பானங்களை குடிப்பது போன்ற பழக்கங்கள் மூலம் பிளாஸ்டிக் நச்சுகள் நம் குடல் ஆரோக்கியத்தையும் ஒட்டுமொத்த உடல்நலத்தையும் சீரழிக்கின்றன.

தண்ணீரை பாதுகாப்பாக சேமிக்கும் வழிகள்

கோடை காலத்தில் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களுக்கு மாற்றாக பாதுகாப்பான வழிகளை பின்பற்றுவது அவசியம். பயணங்களின் போது பிளாஸ்டி பாட்டில்களை தவிர்த்து, தரமான எஃகு (Stainless Steel) பாட்டில்களை பயன்படுத்தலாம். இவை வெப்பத்தை தாங்குவதோடு, தண்ணீரில் எந்த ரசாயன மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்துவதில்லை.

தண்ணீரின் வெப்பநிலையை சீராக வைத்திருக்கும் இன்சுலேட்டட் (Insulated) கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்தலாம். தண்ணீர் பாட்டில்களை நேரடியாக வெயில் படும்படி வைக்காமல், நிழலான இடங்களில் அல்லது காரின் சீட்டுகளுக்கு அடியில் வெப்பம் படாதவாறு வைக்க வேண்டும்.

பாட்டில்களை எப்போது தூக்கி எறிய வேண்டும்?

நாம் பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் வெப்பத்தின் காரணமாக அதன் வடிவம் மாறியிருந்தாலோ, பிளாஸ்டிக்கில் சிறிய விரிசல்கள் விழுந்திருந்தாலோ உடனே அதை மாற்றிவிட வேண்டும். பாட்டிலின் நிறம் மங்குவது மற்றும் அதிலிருந்து ஒருவித பிளாஸ்டிக் வாடை வருவது போன்றவை ரசாயனக் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதை உறுதிப்படுத்தும் அறிகுறிகளாகும்.

எனவே, காரின் கதவு பகுதியில் அல்லது சீட்டின் பின்னால் நீண்ட நாட்களாக கிடக்கும் பிளாஸ்டி தண்ணீர் பாட்டில்களை உடனே குப்பை தொட்டியில் எறிந்துவிட்டு, உடலுக்கு பாதுகாப்பான எஃகு பாட்டில்களைப் பயன்படுத்தும் பழக்கத்திற்கு மாறுவதே நம் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34933623/

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TAGGED:

பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தண்ணீர்
DRINKING WANTER
BOTTLED WATER LEFT IN A HOT CAR

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