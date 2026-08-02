கர்ப்பகாலத்தில் இனிப்பு ஆசை: குழந்தைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா? ஊட்டச்சத்து நிபுணர் விளக்கம்!
தாயின் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சீராகவும் கட்டுப்பாட்டிலும் இருக்கும் போது மட்டுமே, கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் வளர்ச்சியும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : August 2, 2026 at 12:39 PM IST
கர்ப்ப காலம் என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொண்டுவரும் ஒரு பகுதி. இந்த நேரத்தில் உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள், ஒரு பெண்ணின் அன்றாட பழக்கவழக்கங்களையே மொத்தமாக புரட்டிப்போட்டுவிடும். அதுவரை மிகவும் பிடித்து ஆசையாக சாப்பிட்ட உணவைப் பார்த்தாலே சிலருக்கு வாந்தி அல்லது அருவருப்பு ஏற்படும்.
அதேபோல, அதுவரை அறவே பிடிக்காத, தொட்டு கூட பார்க்காத உணவுகளை பார்த்தால், நாவில் எச்சில் ஊறும் அளவுக்கு சாப்பிட வேண்டும் என்ற தீராத ஆசை உண்டாகும். இந்த உணர்வுப்பூர்வமான மற்றும் உடல் ரீதியான மாற்றங்களைத்தான் நாம் "கர்ப்பகால விருப்பங்கள்" (Pregnancy Cravings) என்கிறோம்.
இதில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட், மற்றும் விதவிதமான இனிப்புகளை சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆசை கட்டுக்கடங்காமல் வருவது இயல்புதான். ஆனால், இந்த இனிப்பு ஆசை ஆரோக்கியமானதா? கர்ப்ப காலத்தில் இனிப்புகளை தாராளமாக சாப்பிடலாமா அல்லது அது தாய்க்கும் வயிற்றிலிருக்கும் குழந்தைக்கும் ஆபத்தை ஏற்படுத்துமா? என பல கேள்விகள் ஏற்படுவதும் இயல்புதான். அதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம்.
கர்ப்ப காலத்தில் இனிப்புகள் சாப்பிடலாமா?
கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு இனிப்புகள் மற்றும் நொறுக்கு தீனிகள் மீது அதிக ஆசை வருவது இயல்பானது என்றாலும், இதில் மிகுந்த கவனம் தேவை. ஊட்டச்சத்து நிபுணர் டாக்டர் ஜானகி ஸ்ரீநாத், "கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு ஐந்தாவது மாதத்தில் இருந்தே ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்க தொடங்குகிறது. சிலருக்கு முதல் மாதத்திலேயே அல்லது 7, 8ம் மாதங்களில் கூட இது நிகழலாம்" என்கிறார்.
தாயின் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சீராகவும் கட்டுப்பாட்டிலும் இருக்கும் போது மட்டுமே, கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் வளர்ச்சியும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இனிப்புகளால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் என்ன?
ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 20 கிராம் அளவு மட்டுமே சர்க்கரை உடலுக்குத் தேவைப்படுகிறது என்கிறார் டாக்டர் ஜானகி ஸ்ரீநாத். அதுவும் ரத்த சர்க்கரை அளவு இயல்பாக இருக்கும் போது மட்டுமே இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- அதிக கலோரி மற்றும் உடல் எடை: பெரும்பாலான கடைகளில் கிடைக்கும் இனிப்புகள் பால், சர்க்கரை, நெய், எண்ணெய் மற்றும் மைதா போன்ற பொருட்களால் செய்யப்படுகின்றன. மேலும் பல இனிப்புகள் சர்க்கரை பாகில் ஊறவைக்கப்படுகின்றன. இதை அதிகம் உண்பதால் உடலில் கலோரிகள் வேகமாக அதிகரித்து, உடல் எடையும் ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவும் திடீரென உயர்வதற்குக் காரணமாகிறது.
- தொற்றுகள் மற்றும் நீரிழிவு ஆபத்து: சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கும் போது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து தொற்றுகள் (Infections) ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் கூடுகின்றன. மேலும், இது எதிர்காலத்தில் தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் நீரிழிவு நோய் (Diabetes) வருவதற்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
- செயற்கை இனிப்புகளையும் தவிர்க்க வேண்டும்: கர்ப்ப காலத்தில் வெள்ளை சர்க்கரை மட்டுமின்றி பிரவுன் சுகர், ரெடிமேட் சர்க்கரை சிரப் மற்றும் வெல்லம் போன்றவற்றைக்கூட தவிர்ப்பதுதான் பிறக்கப்போகும் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.
தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
குடும்பத்தில் யாருக்காவது நீரிழிவு நோய் பின்னணி இருந்தால், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். தாயின் ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் காரணமாக, கருப்பையில் உள்ள பனிக்குட நீர் (Amniotic fluid) அளவு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதன் காரணமாக காலக்கெடு முடிவதற்கு முன்பே, அதாவது மாதம் திம்புவதற்கு முன்னதாகவே பிரசவம் (Pre-term delivery) நடக்கும் ஆபத்தும் உள்ளது.
என்ன செய்வது?
- சத்தான உணவுகளுக்கு முன்னுரிமை: கர்ப்ப காலத்தில் இனிப்புகளுக்குப் பதிலாகக் கீரைகள், காய்கறிகள் மற்றும் சத்துக்கள் நிறைந்த பழங்களை உணவில் அதிகமாகச் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- அளவோடு சாப்பிடுங்கள்: இனிப்பு சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஆசை கட்டுப்படுத்த முடியாததாக இருந்தால், சர்க்கரை குறைவாக உள்ள இனிப்புகளை எப்போதாவது ஒருமுறை சிறிதளவு சாப்பிடலாம். ஒரே நேரத்தில் அதிக அளவில் சாப்பிடுவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.
- தனிப்பட்ட உணவுமுறை: ஒவ்வொரு பெண்ணின் உயரம், எடை மற்றும் ஆரோக்கிய நிலையைப் பொறுத்துத்தான் அவசியமான உணவின் அளவும் மாறுபடும். எனவே, மாதங்கள் செல்லச் செல்ல இனிப்புப் பண்டங்களைக் குறைத்துக்கொண்டு, சத்தான உணவுமுறையைப் பின்பற்றுவதே தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் பாதுகாப்பானது.