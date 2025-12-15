தினமும் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சாப்பிட்டால் இத்தனை நன்மைகளா? சருமம் முதல் செரிமானம் வரை ஒரே குஷி தான்!
நெய் பல நன்மைகளை கொண்டிருந்தாலும், இது அதிக கலோரிகள் கொண்டது. எனவே, முழுமையான நன்மைகளை பெற, தினசரி ஒரு ஸ்பூன் (தோராயமாக 5-10 கிராம்) மட்டுமே மிதமான அளவில் உட்கொள்வது சிறந்தது.
Published : December 15, 2025 at 4:16 PM IST
இந்திய உணவுகளில் நெய்க்கு எப்போதும் ஒரு தனி இடம் உண்டு. அதுமட்டுமல்லாமல், இது வெறும் சுவைக்காக மட்டுமல்ல, எண்ணற்ற ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பாரம்பரிய உணவுப் பொருள். நெய்யைப் பற்றி பலவிதமான கருத்துகள் இருந்தாலும், ஆயுர்வேதத்தில் இது ஒரு சிறந்த மருந்தாகக் கருதப்படுகிறது.
பிரபலங்கள் பலரும் தினசரி காலை நெய் சாப்பிடுவதாக பகிர்ந்திருப்பார்கள். இதனால் சருமம், எடை இழப்பு போன்ற நன்மைகள் கிடைப்பதாகவும் கூறியிருப்பார்கள். அந்த வகையில், தினமும் ஒரு கரண்டி நெய்யை உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம் பெறக்கூடிய நான்கு முக்கியமான ஆரோக்கிய நன்மைகள் பற்றி இந்தச் செய்தியில் விரிவாகப் பார்க்கலாம். நம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு நெய் எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதன் விளக்கம் இதோ.
இந்தியப் பாரம்பரியத்தில், நெய் ஆரோக்கியத்தின் அடையாளமாகப் பார்க்கப்படுகிறது என The effect of ghee (clarified butter) on serum lipid levels and microsomal lipid peroxidation என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சமையலில் மட்டுமல்லாமல், சரும ஆரோக்கியம், செரிமானம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எனப் பல வழிகளில் இது உதவுகிறது.
செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: நெய்யில் 'பியூட்ரிக் அமிலம்' என்ற ஒரு முக்கியமான சங்கிலி-குறுகிய கொழுப்பு அமிலம் நிறைந்துள்ளது. இந்தக் கொழுப்பு, ஆரோக்கியமான குடல் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளிக்கிறது. இது செரிமான மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதுடன், மலச்சிக்கலைத் தடுக்கவும் உதவுகிறது. செரிமானம் சீராக நடந்தால், ஒட்டுமொத்த உடல்நலமும் மேம்படும்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது: நெய்யில் கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்களான A, D, E மற்றும் K ஆகியவை உள்ளன. இந்த வைட்டமின்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் செயல்பாடுகளை ஆதரிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. வைட்டமின் A மற்றும் E ஆகியவை சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகளாக செயல்படுகின்றன. இவை உடலில் உள்ள ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை எதிர்த்துப் போராடி, உயிரணு சேதத்தைத் தடுத்து, நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகின்றன.
எலும்புகளைப் பலப்படுத்துகிறது: நெய்யில் உள்ள வைட்டமின் K, கால்சியத்தை உறிஞ்சுவதற்கு உடலுக்கு உதவுகிறது. இது எலும்பு ஆரோக்கியத்தை பராமரிப்பதற்கும், எலும்புகள் பலவீனமடைவதைத் தடுப்பதற்கும் அத்தியாவசியமானது. குறிப்பாக வயதானவர்களுக்கு எலும்பு அடர்த்தியைப் பாதுகாக்க நெய் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.
சருமம் மற்றும் முடியின் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது: நெய் உடலுக்கு உள்ளிருந்து தேவையான ஈரப்பதத்தை வழங்குகிறது. இதில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் சருமத்தை மிருதுவாகவும், பளபளப்பாகவும் வைத்திருக்க உதவுகின்றன. இது முடியின் வேர்களை வலுப்படுத்த உதவுகிறது, வறண்ட உச்சந்தலையைத் தணிக்கிறது மற்றும் முடி உதிர்வதைக் குறைக்க உதவுகிறது. நெய்யை உணவில் சேர்ப்பது இயற்கையான முறையில் அழகுக்கு நன்மை பயக்கும்.
நெய் பல நன்மைகளை கொண்டிருந்தாலும், இது அதிக கலோரிகள் கொண்டது. எனவே, முழுமையான நன்மைகளைப் பெற, தினசரி ஒரு ஸ்பூன் (தோராயமாக 5-10 கிராம்) மட்டுமே மிதமான அளவில் உட்கொள்வது சிறந்தது. இது அதிக எடை அல்லது இருதய நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு, மருத்துவரின் ஆலோசனைக்குப் பிறகு மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்பட வேண்டும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.