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பிளாக் டீ பிரியரா நீங்கள்? அப்போ இதை கண்டிப்பா படிங்க!

நம் வயிற்றில் நன்மை செய்யும் நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிக்கு பிளாக் டீயில் உள்ள பாலிஃபினால்கள் உதவுகின்றன. இதில் உள்ள நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பண்புகள் கெட்ட பாக்டீரியாக்களை அழித்து, வயிற்றின் சமநிலையைப் பாதுகாக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 17, 2026 at 8:49 PM IST

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காலை பொழுது விடிந்ததும் ஒரு கப் சுடச்சுட காபி அல்லது டீ குடித்தால் தான் பலருக்கு அன்றைய நாளே நகரும். அலுவலக சோர்வாக இருந்தாலும் சரி, மாலை நேரத்து இதமான சூழலாக இருந்தாலும் சரி, நம் வாழ்வில் தேநீர் என்பது பிரிக்க முடியாத ஒரு அங்கமாகிவிட்டது.

ஆனால், நாம் வழக்கமாக குடிக்கும் பால், சர்க்கரை கலந்த டீயிற்கு பதிலாக, வெறும் தண்ணீரில் தேயிலையை போட்டு கொதிக்க வைத்து பிளாக் டீயாக குடித்தால், அது நம் உடலுக்குள் என்னென்ன மேஜிக் செய்யும் என்று தெரியுமா? இது வெறும் சுவைக்கான பானம் மட்டுமல்ல, நம் அன்றாட ஆரோக்கியத்தை காக்கும் ஒரு எளிய மருந்து என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

பிளாக் டீயின் அற்புதம்

பொதுவாக பிளாக் டீயில் பாலோ, சர்க்கரையோ சேர்க்கப்படுவதில்லை என்பதால், தேயிலையின் முழுமையான குணம் மாறாமல் நம் உடலுக்கு கிடைக்கிறது. இதில் இயற்கையாகவே நிறைந்துள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள், தாவர ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் உடலை சுறுசுறுப்பாக்கும் இயற்கை தூண்டிகள் ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த பெரிதும் உதவுகின்றன. தினமும் அளவோடு பிளாக் டீ குடித்து வருவதன் மூலம் இதயம், செரிமானம் மற்றும் சர்க்கரை அளவு என பல விஷயங்களை நம்மால் சீராக பராமரிக்க முடியும்.

இதயத்தை பாதுகாக்கும் அரண்

இன்றைய சூழலில் இதயம் தொடர்பான நோய்கள் பலருக்கும் பொதுவான ஒன்றாக மாறிவிட்டது. பிளாக் டீயை தொடர்ந்து குடித்து வரும்போது, ரத்தத்தில் உள்ள ட்ரைகிளிசரைடுகள் எனப்படும் தேவையற்ற கொழுப்புகளின் அளவு குறைகிறது. மேலும், இது ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, ரத்த நாளங்களின் சுவர்களை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது. இதனால் மாரடைப்பு போன்ற இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் பெருமளவு குறைவதாக மருத்துவ ஆய்வுகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றனர்.

அதிவேகமாக செயல்படும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள்

பிளாக் டீயில் பாலிஃபினால்கள், தீயஃப்ளாவின்கள் மற்றும் கேட்டசின்கள் போன்ற சக்திவாய்ந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் நிறைந்துள்ளன. இவை உடலில் உள்ள தேவையற்ற நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகின்றன. செல்கள் சேதமடைவதை தடுத்து, உடலில் ஏற்படும் வீக்கங்களை குறைக்கின்றன. இதனால் நீண்ட கால நோய்கள் நம்மை தாக்காமல் உடல் செல்கள் நீண்ட நாள் ஆரோக்கியமாக வாழ்கின்றன.

சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தலாம்

ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென அதிகரிப்பதை தடுக்கும் குணம் பிளாக் டீயில் உள்ள பாலிஃபினால்களுக்கு உண்டு. இது உடலில் இன்சுலின் சுரப்பை சீராக்கி, குளுக்கோஸை உடல் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள உதவுகிறது. எனவே, சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க நினைப்பவர்களுக்கும், டைப் 2 நீரிழிவு நோய் வராமல் தடுக்க விரும்புபவர்களுக்கும் பிளாக் டீ ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.

அமைதியான ஆற்றலும், சிறந்த கவனமும்

காபியை ஒப்பிடும்போது பிளாக் டீயில் கஃபைன் அளவு குறைவாகவே உள்ளது. இதனுடன் எல்-தியானைன் (L-theanine) என்ற அமினோ அமிலமும் இதில் நிறைந்துள்ளது. இவை இரண்டும் இணைந்து மூளையின் செயல்பாட்டை தூண்டி, நல்ல விழிப்புணர்வையும், நிதானமான கவனத்தையும் தருகின்றன. பரபரப்பான வேலைகளுக்கு நடுவிலும் பதற்றமில்லாத அமைதியான ஆற்றலை இது உடலுக்கு வழங்குகிறது.

செரிமான மண்டலம் சீராகும்

நம் வயிற்றில் நன்மை செய்யும் நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிக்கு பிளாக் டீயில் உள்ள பாலிஃபினால்கள் உதவுகின்றன. இதில் உள்ள நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பண்புகள் கெட்ட பாக்டீரியாக்களை அழித்து, வயிற்றின் சமநிலையைப் பாதுகாக்கின்றன. இதனால் செரிமான பிரச்சனைகள் நீங்கி, வயிறு எப்போதும் லேசாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்

சளி, இருமல் போன்ற பருவகால தொற்றுகள் மற்றும் சோர்விலிருந்து நம்மை பாதுகாக்க பிளாக் டீயில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் உதவுகிறது. உடலில் ஏற்படும் உள்வீக்கங்களை நீக்கி, கிருமிகளுக்கு எதிராகப் போராடும் சக்தியை இது உடலுக்குத் தருகிறது.

பிளாக் டீ ஆரோக்கியமானது என்றாலும், அதை மிகையாக எடுத்து கொள்ளக் கூடாது என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். ஒரு நாளைக்கு 2 முதல் 3 கப்புகள் மட்டுமே குடிக்க வேண்டும். குறிப்பாக, மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு அல்லது இரவு தூங்குவதற்கு முன்பு பிளாக் டீ குடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

ஏனெனில், இதில் உள்ள கஃபைன் சிலருக்கு இரவு தூக்கத்தை கெடுக்க வாய்ப்புள்ளது. எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக, பிளாக் டீயின் முழு பலனும் கிடைக்க வேண்டும் என்றால், அதில் சர்க்கரையோ அல்லது வேறு இனிப்பு சிரப்களையோ சேர்க்காமல் குடிப்பதுதான் நல்லது. இனிப்பு சேர்க்கும்போது அதன் மருத்துவ குணங்கள் முழுமையாகக் குறைந்துவிடுகின்றன என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6512146/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11858714/

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TAGGED:

பிளாக் டீ நன்மைகள்
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