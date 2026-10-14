தினமும் பால் குடித்தாலும் எலும்பு தேய்மானம் ஏற்படும்! இளமையில் நீங்கள் செய்யும் இந்த தவறுதான் காரணம்
நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் கால்சியத்தை உடல் சரியாக உறிஞ்சி எலும்புகளுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றால், அதற்கு வைட்டமின் டி சத்து அவசியம்.
Published : October 14, 2026 at 7:01 AM IST
சின்ன வயதிலிருந்தே நம் வீட்டு பெரியவர்கள் தினமும் ஒரு கிளாஸ் பால் குடித்தால் தான் எலும்புகள் இரும்பு மாதிரி பலமாகும் என்று சொல்லி சொல்லியே நம்மை வளர்த்திருப்பார்கள். விளம்பரங்களில் கூட பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் தான் எலும்பு ஆரோக்கியத்தின் ஒரே மூலாதாரம் என்பது போல தான் திரும்ப திரும்ப காட்டப்படுகிறது.
அதனாலேயே நாமும் தினமும் பால் குடித்துவிட்டால் போதும், நம் எலும்புகளுக்கு வேறு எந்தப் பிரச்சனையும் வராது என்று ஆணித்தரமாக நம்புகிறோம். ஆனால், தினமும் தவறாமல் பால் குடிக்கும் பலருக்குக் கூட வயது ஏற ஏற எலும்புத் தேய்மானம் அல்லது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் என்ற நோய் வருவது ஏன் என்ற கேள்வி உங்களுக்கு எப்போதாவது தோன்றி இருக்கிறதா?
வெறும் பால் குடிப்பது மட்டுமே நமது எலும்புகளை இறுதிவரை பாதுகாத்து விடுமா, அல்லது இதற்கு பின்னால் நாம் தவறவிடும் வேறு சில முக்கியமான வாழ்க்கை முறை காரணங்களும் இருக்கிறதா? என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இளம் வயதில் நாம் செய்யும் சேமிப்பு
நம் உடலின் எலும்புகள் தங்களின் உச்சபட்ச பலத்தையும் அடர்த்தியையும் அடைவது நமது இருபது மற்றும் முப்பது வயதிற்குள் தான். இந்த வயதில் நாம் எந்த அளவுக்கு சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறோமோ, அந்த அளவுக்குத்தான் நமது எலும்புகளில் பலம் சேமிக்கப்படும்.
வங்கியில் நாம் சேமித்து வைக்கும் பணம் பின்னாளில் நமக்கு கஷ்ட காலத்தில் உதவுவது போல, இளம் வயதில் நம்மால் சேரும் எலும்பு அடர்த்திதான் நாற்பது, ஐம்பது வயதிற்குப் பிறகு நமக்குத் துணையாக இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கு பலருடைய நவீன வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கிறது? சிறு வயதிலிருந்தே ஒரே இடத்தில் சோபாவில் அமர்ந்து போன் பார்ப்பது, அலுவலகத்தில் நாள் முழுவதும் ஒரே நாற்காலியில் அசையாமல் உட்கார்ந்து வேலை செய்வது என உடலுக்கு எந்தவிதமான அசைவும் தராமல் வாழ்கிறோம்.
வெறும் பாலை குடித்துவிட்டு நாள் முழுவதும் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தால், எலும்புகள் பலமடையாது. வேகமாக நடப்பது, படிக்கட்டுகளில் ஏறுவது, எளிய உடற்பயிற்சிகளை செய்வது போன்ற உடல் இயக்கங்கள் தான் எலும்புகளை தூண்டி அவற்றை இயல்பாகவே உறுதியாக்கும்.
கால்சியம் மட்டும் போதாது, வேறு என்னென்ன வேண்டும்?
பாலில் கால்சியம் சத்து நிறைய இருக்கிறது என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால், உடலில் கால்சியம் மட்டுமே சேர்ந்துவிட்டால் எலும்புகள் பலமாகிவிடாது. நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் கால்சியத்தை உடல் சரியாக உறிஞ்சி எலும்புகளுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றால், அதற்கு வைட்டமின் டி சத்து மிகவும் அவசியம்.
இன்றைய காலத்தில் பெரும்பாலானோர் வீட்டை விட்டோ, குளிரூட்டப்பட்ட அலுவலகங்களை விட்டோ வெளியே வருவதே இல்லை. காலை இளவெயிலில் உடம்பை காட்டுவதே கிடையாது. இதனால் உடலில் வைட்டமின் டி குறைபாடு ஏற்பட்டு, நாம் குடிக்கும் பாலில் இருக்கும் கால்சியத்தை கூட உடலால் பயன்படுத்த முடியாமல் வீணாகப் போய்விடுகிறது.
அதேபோல, பாலை மட்டுமே முழுமையாக நம்பியிராமல் நம் முன்னோர்கள் சாப்பிட்ட ராகி, கம்பு, தினை போன்ற பாரம்பரிய சிறுதானியங்கள், பாதாம் பருப்பு மற்றும் முள்ளோடு சேர்த்து சாப்பிடும் சிறிய வகை மீன்கள் ஆகியவற்றையும் நம் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். பலதரப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடும் போதுதான் உடலுக்கு தேவையான முழுமையான சத்துக்கள் கிடைக்கும்.
எலும்பின் பலத்தை குடிக்கும் சில பழக்கங்கள்
நாம் எவ்வளவுதான் சத்தான உணவுகளை சாப்பிட்டாலும், சில கெட்ட பழக்கங்கள் நாம் சேர்த்த சத்துக்கள் அனைத்தையும் வீணடித்துவிடும். அதில் முதன்மையானது புகைப்பிடித்தல். சிகரெட் பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு எலும்புகளின் மறுஉற்பத்தி சுழற்சி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு, மிகக் குறைந்த வயதிலேயே எலும்புகள் பலவீனமடைய தொடங்கிவிடும்.
அதேபோல, நீண்ட நாட்கள் நோய்வாய்ப்பட்டுப் படுக்கையிலேயே இருப்பது அல்லது எந்தவித உடல் உழைப்பும் இல்லாமல் சோம்பலாக இருப்பது கூட எலும்புகளில் உள்ள அடர்த்தியை மிக வேகமாகக் குறைத்துவிடும். எலும்பு தேய்மானம் என்பதன் பெரிய ஆபத்தே, அது எந்தவித வலியையோ முன்அறிகுறியையோ வெளிப்படையாக காட்டாது என்பதுதான்.
திடீரென்று கீழே விழும்போது அல்லது சின்ன தடுமாற்றத்தின் போது எலும்பு முறிவு ஏற்படும் போதுதான், நமக்கே எலும்பு தேய்மானம் இருப்பது தெரியவரும். குறிப்பாக, பெண்களுக்கு மாதவிடாய் நின்ற பிறகு உடலில் நடக்கும் ஹார்மோன் மாற்றங்களால் இந்த தேய்மானம் மிக வேகமாக நடக்கும்.
பரிசோதனையும் சரியான வாழ்க்கை முறை பராமரிப்பும்
வயது நாற்பதை கடக்கும் போதோ அல்லது குடும்பத்தில் யாருக்காவது எலும்பு முறிவு சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலோ, நாம் முன்னதாகவே விழிப்புடன் இருப்பது நல்லது. மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு டெக்ஸா ஸ்கேன் என்ற எளிய பரிசோதனையை செய்து கொண்டால், நம் எலும்புகள் எந்த அளவுக்கு பலமாக இருக்கிறது என்பதை நம்மால் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
ஒருவேளை எலும்பு அடர்த்தி குறைவாக இருப்பது தெரிந்தால், பயப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் சரியான மாத்திரைகள், வைட்டமின் டி மற்றும் கால்சியம் சத்துக்களோடு, தினசரி உடற்பயிற்சியையும் நம் வழக்கமாக்கி கொண்டால் எலும்புதேய்மானத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியும்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8072827/
https://hsph.harvard.edu/news/milk-not-essential-to-making-bones-stronger/