AI கலோரி டிராக்கர்கள் துல்லியமானவையா? மறுக்கும் சர்வதேச ஆய்வு!
செயலி உணவின் பெயரை சரியாக கண்டுபிடித்தாலும், அதன் அளவை தவறாக கணக்கிட வாய்ப்புள்ளது. அதனால் நீங்கள் சாப்பிடும் அளவை ஆப்-பில் சரியாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
Published : July 29, 2026 at 5:16 PM IST
உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவுடனேயே பலரின் கைகளிலும் தஞ்சம் அடைவது மொபைல் செயலிகள்தான் (Calorie-Tracking Apps). 'இனி எந்த உணவில் எவ்வளவு கலோரி இருக்கிறது என்று நாமாக யோசிக்க வேண்டியதில்லை. தட்டில் இருக்கும் உணவை ஒரு போட்டோ எடுத்தால் போதும், அதிலிருக்கும் கலோரி, புரதம், கொழுப்பு என அனைத்து விவரங்களையும் இந்த ஆப்-களே துல்லியமாக சொல்லிவிடும்' என்ற எண்ணத்தில் பலரும் இதை தினமும் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்.
ஆனால், நாம் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு பயன்படுத்தும் இந்த செயலிகள், நாம் சாப்பிடும் உணவின் கலோரி அளவை மிக மிக குறைவாக கணக்கிட்டு நம்மை ஏமாற்றுகின்றன என்ற அதிர்ச்சி தகவலை ஒரு புதிய ஆய்வு அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற 'நியூட்ரிஷன் 2026' (NUTRITION 2026) சர்வதேச மாநாட்டில் அமெரிக்காவின் தேசிய சுகாதார நிறுவனத்தை சேர்ந்த ஆய்வாளர் ஆரோன் ஹெங்கிஸ்ட் தலைமையிலான குழுவினர் ஒரு புதிய ஆய்வைச் சமர்ப்பித்தனர். அதில், உணவைப் படம் பிடித்துக் கலோரி கணக்கிடும் பிரபல 4 ஏஐ (AI) செயலிகளை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் தீவிர ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டனர்.
இதற்காக சமையலறை ஒன்றில், ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளையும் மிகத் துல்லியமாக எடைபோட்டு 102 வகையான உணவுகளை தயார் செய்தனர். பின்பு, அந்த உணவுகளை இந்த செயலிகள் மூலம் புகைப்படம் எடுத்து, அவை காட்டும் கலோரி அளவையும் உணவின் உண்மையான கலோரி அளவையும் ஒப்பீடு செய்து பார்த்தனர்.
இந்த ஆய்வின் முடிவில்தான் அந்த அதிர்ச்சி உண்மை தெரியவந்தது. சோதிக்கப்பட்ட 4 செயலிகளுமே உணவின் உண்மையான கலோரியை விட 250 முதல் 345 கலோரிகள் வரை குறைவாகவே காட்டின. அதேபோல உணவிலுள்ள கொழுப்பின் அளவையும் 30 கிராம் வரை குறைவாகக் கணக்கிட்டன. "ஆப் காட்டும் கணக்கின்படிதானே கச்சிதமாக சாப்பிடுகிறோம், பிறகேன் நமக்கு எடையே குறையவில்லை?" என்று குழப்பத்தில் இருக்கும் பலருக்கு இந்த ஆய்வு முடிவு மிகத் தெளிவான பதிலைக் கொடுத்துள்ளது.
செயலிகள் ஏன் தவறான கணக்கை தருகின்றன?
இந்த செயலிகள் தவறான கணக்கை தருவதற்கு பின்னால் ஒரு எளிய காரணம் இருக்கிறது. நாம் ஒரு உணவை புகைப்படம் எடுக்கும்போது, கேமராவிற்கு வெளிப்புறமாக என்ன தெரிகிறதோ அதை மட்டுமே அந்த செயலியால் பார்க்க முடியும். ஆனால், அந்த உணவை சமைக்க பயன்படுத்திய எண்ணெய், நெய், வெண்ணெய் அல்லது உணவின் அடியில் மறைந்திருக்கும் சாஸ் வகைகளை கேமராவால் பார்க்க முடிவதில்லை.
உணவின் வெளிப்புற தோற்றத்தை வைத்து மட்டுமே அதன் எடையையும், அதில் மறைந்திருக்கும் பொருட்களையும் கணக்கிடுவது செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு இன்றளவும் மிகப்பெரிய சவாலாகவே இருக்கிறது. குறிப்பாக, அதிக கொழுப்பு சத்து கொண்ட 'கீட்டோ' வகை உணவுகளின் கலோரிகளை கணிப்பதில் இந்த செயலிகள் முற்றிலுமாக தடுமாறுகின்றன.
செயலிகளை பயன்படுத்தும்போது கவனிக்க வேண்டியவை:
அப்படியானால் இந்த செயலிகளைப் பயன்படுத்தவேக்கூடாதா என்றால், அப்படியில்லை என்கிறார் ஆய்வாளர் ஆரோன் ஹெங்கிஸ்ட். "இந்தச் செயலிகளை உணவைக் கண்காணிக்கும் ஒரு துணை கருவியாக பயன்படுத்தலாமே தவிர, அப்படியே கண்ணை மூடிக்கொண்டு முழுமையாக நம்பிவிடக் கூடாது" என்கிறார் அவர்.
எனவே, இதுபோன்ற கலோரி கணக்கிடும் செயலிகளை பயன்படுத்தும்போது பின்வரும் விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்வது அவசியம்:
- புகைப்படத்தை மட்டும் நம்பாதீர்கள்: உணவைப் படம் பிடித்த பிறகு, அதைச் சமைக்கப் பயன்படுத்திய எண்ணெய் அல்லது வெண்ணெய் போன்ற மறைமுகப் பொருட்களை நீங்களாகவே ஆப்-பில் கைமுறையாக சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
- உணவின் அளவைச் சரிபார்க்கவும்: செயலி உணவின் பெயரை சரியாகக் கண்டுபிடித்தாலும், அதன் அளவைத் தவறாகக் கணக்கிட வாய்ப்புள்ளது. அதனால் நீங்கள் சாப்பிடும் அளவை (Portion size) ஆப்-பில் சரியாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
- கொழுப்புள்ள உணவுகளில் கவனம் தேவை: நட்ஸ், வெண்ணெய், சீஸ் மற்றும் அதிக எண்ணெய் உள்ள உணவுகளில் கலோரிகள் அதிகமாக இருக்கும். செயலிகள் இவற்றின் கலோரியை ரொம்பவே குறைவாகக் காட்டுவதால், இவ்வகை உணவுகளைச் சாப்பிடும்போது எச்சரிக்கை தேவை.
- பாக்கெட் உணவுகளுக்கு லேபிள்களைப் பாருங்கள்: பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகளுக்குக் கேமரா கணிப்பை நம்பாமல், அதன் பின்புறம் அச்சிடப்பட்டுள்ள ஊட்டச்சத்து விவரங்களைப் பார்த்துப் பதிவிடுவது துல்லியமான கணக்கைத் தரும்.
- செயலி ஒரு வழிகாட்டி மட்டுமே: இந்தச் செயலிகள் நமது வேலையைச் சுலபமாக்கும் ஒரு கருவி மட்டுமே தவிர, ஊட்டச்சத்து நிபுணர்களுக்கு மாற்றாக முடியாது. சர்க்கரை நோய், இதய நோய் போன்ற உடல்நலப் பிரச்சினைகள்உள்ளவர்கள் மருத்துவர் அல்லது உணவு நிபுணர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவதே பாதுகாப்பானது.
ஆய்வு:
https://nutrition2026.eventscribe.net/fsPopup.asp?PresentationID=1832714&mode=presInfo