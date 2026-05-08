நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு வரப்பிரசாதமாகும் சம்பா கோதுமை! இந்த ரெசிபிகளை ட்ரை பண்ணி பாருங்க!
சம்பா கோதுமையில் தவிடு மற்றும் கருப்பகுதி நீக்கப்படுவதில்லை. இதனால் இதில் நார்ச்சத்து, மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் பி-வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன.
Published : May 8, 2026 at 3:25 PM IST
சர்க்கரை நோய் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு உணவு விஷயத்தில் எப்போதும் ஒரு தயக்கம் இருக்கும். எந்த உணவை சாப்பிட்டால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு உயருமோ என்கிற பயம் பலருக்கு உண்டு. பொதுவாக நாம் அன்றாடம் உட்கொள்ளும் வெள்ளை அரிசி சாதம் ரத்தத்தில் சர்க்கரையை வேகமாக அதிகரிக்க செய்யும் என கருத்துக்கள் பரவுகின்றன.
இதற்கு மாற்றாக, சத்துக்கள் குறையாமல் அதே சமயம் சுவை மாறாமல் ஒரு உணவை தேடுபவர்களுக்கு சம்பா கோதுமை ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாகும். இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் மெதுவாக செரிமானமாகும் தன்மை பசியை கட்டுப்படுத்துவதுடன் ரத்த சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
வெறும் கஞ்சியாக மட்டுமே பார்க்கப்பட்ட சம்பா கோதுமையை, நம் ஊர் சுவைக்கு ஏற்ப பல விதங்களில் சமைத்து உண்ண முடியும். இது உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கும், இதயம் தொடர்பான பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கும் ஏற்ற ஒரு முழுமையான உணவாகும்.
கிடைக்கும் சத்துக்கள் என்னென்ன?
சம்பா கோதுமை என்பது முழு கோதுமையை உடைத்து தயாரிக்கப்படுவதாகும். மற்ற சுத்திகரிக்கப்பட்ட தானியங்களை போலன்றி, இதில் தவிடு மற்றும் கருப்பகுதி நீக்கப்படுவதில்லை. இதனால் இதில் நார்ச்சத்து, மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் பி-வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன.
இதன் கிளைசெமிக் குறியீடு மிகக் குறைவு என்பதால், இதை சாப்பிட்ட பிறகு ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு சட்டென்று உயராது. இது மெதுவாக செரிமானமாகி உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை சீராக வழங்குகிறது. குறிப்பாக டைப் 2 சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் தங்கள் அன்றாட உணவில் அரிசிக்கு மாற்றாக சம்பா கோதுமையை சேர்த்து கொள்வது நீண்ட கால ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும். இப்படியிருக்க, சம்பா கோதுமையை சமையலில் எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
- சம்பா கோதுமை உப்மா
காலை உணவுக்கு சம்பா கோதுமை உப்மா ஒரு சிறந்த தொடக்கமாகும். வாணலியில் கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கடலைப்பருப்பு தாளித்து, அதனுடன் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம், கேரட், பீன்ஸ், பச்சை மிளகாய் மற்றும் கறிவேப்பிலை சேர்த்து வதக்க வேண்டும்.
வறுத்த சம்பா கோதுமையை சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி வேக வைத்தால் உதிர் உதிரான உப்மா தயார். இதில் சேர்க்கப்படும் காய்கறிகள் கூடுதல் நார்ச்சத்தைக் கொடுப்பதுடன் உணவை வண்ணமயமாகவும் மாற்றும்.
- சம்பா கோதுமை கிச்சடி
மதிய உணவு அல்லது இரவு நேரத்திற்கு சம்பா கோதுமை கிச்சடி மிகவும் இதமானது. சம்பா கோதுமையுடன் பாசிப்பருப்பு சேர்த்து குக்கரில் வேக வைக்க வேண்டும். இதனுடன் தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு மற்றும் சீரகம் சேர்த்து தாளிக்கும்போது அதன் மணம் தூக்கலாக இருக்கும்.
காய்கறிகள் அதிகம் சேர்த்து செய்யப்படும் இந்த கிச்சடி, எளிதில் செரிமானமாவதுடன் உடலுக்கு தேவையான புரதத்தையும் வழங்குகிறது. கடைசியாக சிறிது மிளகுத்தூள் மற்றும் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்தால் சுவை இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும்.
- சம்பா கோதுமை தோசை
வழக்கமான அரிசி தோசைக்கு மாற்றாக சம்பா கோதுமை தோசை செய்யலாம். சம்பா கோதுமையை உளுந்துடன் சேர்த்து ஊறவைத்து அரைத்து மாவாக்கிக் கொள்ளலாம். இந்த மாவில் பொடியாக நறுக்கிய மல்லித்தழை, இஞ்சி, பச்சை மிளகு மற்றும் துருவிய தேங்காய் சேர்த்துத் தோசைகளாக ஊற்றலாம். இது மொறுமொறுப்பாகவும், சுவையாகவும் இருக்கும். இதற்குத் தேங்காய் சட்னி அல்லது தக்காளிச் சட்னி மிகச்சிறந்த இணையாக இருக்கும்.
- சம்பா கோதுமை பாயசம்
சர்க்கரை நோயாளிகள் இனிப்பு சாப்பிட ஆசைப்படும்போது, வெள்ளை சர்க்கரைக்கு மாற்றாக வெல்லம் அல்லது கருப்பட்டி சேர்த்து சம்பா கோதுமை பாயசம் செய்யலாம். சம்பா கோதுமையை நன்றாக வேகவைத்து, தேங்காய்ப்பால் அல்லது குறைந்த கொழுப்புள்ள பால் சேர்த்து ஏலக்காய் தூவிச் செய்ய வேண்டும். இதில் வறுத்த முந்திரி மற்றும் திராட்சையை சேர்த்தால் விசேஷ நாட்களுக்கு ஏற்ற ஆரோக்கியமான இனிப்பு தயாராகிவிடும். இருப்பினும் சர்க்கரை நோயாளிகள் இதனை மிகக் குறைந்த அளவில் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது.
- சம்பா கோதுமை தேங்காய் பொங்கல்
சம்பா கோதுமையையும் பாசிப்பருப்பையும் குழைய வேகவைத்து, அதில் துருவிய தேங்காய், இஞ்சி, சீரகம் மற்றும் மிளகு சேர்த்துத் தாளித்தால் சுவையான தேங்காய் பொங்கல் தயார். வழக்கமான அரிசி பொங்கலை விட இது அதிக நேரம் பசியைத் தாங்கக்கூடியது. தேங்காயின் மணம் மற்றும் மிளகின் காரம் சேர்ந்து இந்த பொங்கலுக்கு தனித்துவமான சுவையை கொடுக்கும்.
- தக்காளி வெந்தயக்கீரை சம்பா கோதுமை
சற்று காரமாகவும் புளிப்பாகவும் சாப்பிட விரும்புபவர்கள் தக்காளி மற்றும் வெந்தயக்கீரை சேர்த்து சம்பா கோதுமை தயாரிக்கலாம். வெந்தயக்கீரை ரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தும் குணம் கொண்டது. வெங்காயம், தக்காளியுடன் வெந்தயக்கீரையை வதக்கி, அதில் சம்பா கோதுமையை சேர்த்து சமைக்கும்போது ஒரு அருமையான மசாலா சாதம் போன்ற சுவை கிடைக்கும். இது மதிய உணவிற்கு எடுத்து செல்ல ஏற்றது.