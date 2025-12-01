வெள்ளை உப்பை விட கருப்பு உப்பு ஆரோக்கியமானதா? ஆய்வு சொல்வது என்ன?
உப்பில்லா சாதம் குப்பையிலே என்ற பழமொழி அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். உணவில் உப்பு அவ்வளவு முக்கியம். இது சுவைக்காக மட்டுமல்லாமல், உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் அத்தியாவசியமானதாகும். சாதாரணமாக பயன்படுத்தும் தூள் உப்பு, பிங்க் உப்பு, கல் உப்பு எனப் பலவகை உப்புகள் நமக்குத் தெரியும். ஆனால், வட இந்தியாவிலும் தெற்காசியப் பகுதிகளிலும் பாரம்பரியமாகப் பயன்படுத்தப்படும், தனித்துவமான மணமும் சுவையும் கொண்ட கருப்பு உப்பு பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?
கருப்பு உப்பு என்றால் என்ன? கருப்பு உப்பு என்பது தெற்காசியாவின் இமயமலைப் பகுதிகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு வகையான எரிமலைப் பாறை உப்பு ஆகும். இது பாரம்பரியமாகச் சூளையில் சுடப்பட்டு, தாவர மற்றும் கனிமப் பொருட்களுடன் கலக்கப்பட்டுத் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது வட இந்தியாவில் கலா நமக் என்றழைக்கப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக, இது இளஞ்சிவப்பு முதல் ஊதா-சாம்பல் நிறம் வரையில் காணப்படும். இதில் உள்ள கந்தகச் சேர்மங்கள் (Sulfur Compounds) காரணமாக, இது வேகவைத்த முட்டையின் மஞ்சள் கருவை ஒத்த ஒரு தனித்துவமான, கடுமையான மணத்தைக் கொண்டுள்ளது. இதன் சுவை சாதாரண உப்பை விட காரமாகவும், சற்றுக் குறைவான உப்புத் தன்மையுடனும் இருக்கும்.
கருப்பு உப்பின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்: கருப்பு உப்பானது சாதாரண உப்பை விடக் குறைவான சோடியம் அளவைக் கொண்டிருப்பதோடு, இரும்பு, கால்சியம், மக்னீசியம், பொட்டாசியம் போன்ற பல முக்கியமான தாதுக்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இதனால், இது பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது.
செரிமான ஆரோக்கியம்: ஆயுர்வேதத்தில் கருப்பு உப்பு செரிமானத்திற்கு மிகவும் உதவக்கூடியதாகக் கருதப்படுகிறது. இது கல்லீரலில் பித்த நீரின் உற்பத்தியைத் தூண்டி, குடலில் கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் உறிஞ்சப்படுவதை மேம்படுத்துகிறது. இதனால், அஜீரணம், அமிலத்தன்மை, நெஞ்செரிச்சல், வாயுத்தொல்லை மற்றும் வயிற்று உப்புசம் (Bloating) ஆகியவற்றிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்க உதவுகிறது.
குறைந்த சோடியம் உள்ளடக்கம்: சாதாரண உப்பை விட கருப்பு உப்பில் சோடியம் அளவு சற்று குறைவாக இருப்பதால், ரத்த அழுத்தத்தை கவனிக்க வேண்டியவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த மாற்றாகக் கருதப்படுகிறது. எனினும், இதை மிதமான அளவில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
தசை பிடிப்பைக் குறைத்தல்: கருப்பு உப்பில் கணிசமான அளவு பொட்டாசியம் உள்ளது. இது தசைகளின் சரியான செயல்பாட்டிற்கு இன்றியமையாதது. இதனால், தசைப் பிடிப்புகள் மற்றும் வலிகளைக் குறைக்க இது உதவக்கூடும்.
எடை நிர்வாகம்: கருப்பு உப்பு வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) ஒழுங்குபடுத்துவதிலும், செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதிலும் உதவுவதால், உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சிப்பவர்களுக்கு இது ஓர் அற்புதமான துணைப் பொருளாகப் பயன்படுகிறது.
எலக்ட்ரோலைட் சமநிலை: இதில் உள்ள பொட்டாசியம் போன்ற கனிமங்கள், உடலின் எலக்ட்ரோலைட் சமநிலையைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன. இது நீர்ச்சத்தை உறுதிப்படுத்தவும், வெப்பமான காலநிலையில் ஆற்றலை அதிகரிக்கவும் துணைபுரிகிறது.
சருமம் மற்றும் கூந்தல் ஆரோக்கியம்: கருப்பு உப்பில் உள்ள கனிமங்கள் சருமத்தின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், விரிசல் அடைந்த பாதங்களை ஆற்றவும், பொடுகு மற்றும் முடி உதிர்வதைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவும் என்று நம்பப்படுகிறது.
பயன்படுத்துவது எப்படி? வட இந்திய உணவு வகைகளான சாலடுகள், சாட்கள், ராய்த்தா, சட்னிகள், பழச்சாறுகள் மற்றும் பல்வேறு பானங்களில் கருப்பு உப்பு ஒரு முக்கியப் பொருளாகச் சேர்க்கப்படுகிறது. சைவ உணவில் முட்டையின் சுவையை ஒத்த ஒரு சுவையைச் சேர்ப்பதற்காகவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமையலுக்கு கருப்பு உப்பு பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.
கருப்பு உப்பு பல ஆரோக்கிய நன்மைகளைக் கொண்டிருந்தாலும், இதில் சோடியம் இருப்பதால், உயர் ரத்த அழுத்தம் அல்லது தைராய்டு பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் மருத்துவ ஆலோசனைக்குப் பிறகே இதை மிதமான அளவில் பயன்படுத்த வேண்டும்.
