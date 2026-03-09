மாதவிடாயின் போது மோசமான தலைவலி வருகிறதா? தடுப்பதற்கு வழி என்ன?
மாதவிடாய் தொடங்குவதற்கு முன்னரோ அல்லது அந்த நாட்களிலோ உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு திடீரென குறையும் போதோ, அது மூளையில் உள்ள ரத்த நாளங்களை பாதித்து ஒற்றை தலைவலியை ஏற்படுத்துகிறது.
Published : March 9, 2026 at 2:52 PM IST
பெண்கள் இன்று வீட்டின் பொறுப்புகளையும், அலுவலகப் பணிகளையும் ஒரு சேர கவனித்து வருகின்றனர். காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு உறங்கும் வரை ஓயாத உழைப்பு, குடும்பத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றுதல் மற்றும் பணியிடத்தில் இருக்கும் சவால்களை சமாளித்தல் என அவர்களது நாள் முழுவதும் ஒரே ஓட்டமாகவே இருக்கிறது.
இத்தகைய சூழலில், உடல் நலத்தில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றங்களை கூட கவனிக்க நேரமில்லாமல் பலர் கடந்து போகின்றனர். குறிப்பாக, ஒற்றை தலைவலி என்பதை ஏதோ ஒரு சாதாரணமானது என நினைத்து மாத்திரைகளை உட்கொண்டு வேலையை தொடர்கின்றனர். ஆனால், இது ஒரு நரம்பியல் சார்ந்த பாதிப்பு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.
மாதவிடாய் காலம், முறையற்ற உணவுப் பழக்கம் மற்றும் அதீத மன அழுத்தம் போன்றவை பெண்களின் உடலில் ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள் ஒற்றை தலைவலிக்கு முக்கிய காரணமாகின்றன. இது ஒரு பெண்ணின் அன்றாட வாழ்வை முடக்குவதுடன், அவரது மனநிலையிலும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, இதன் காரணங்களை அறிந்து கொள்வது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு மிக அவசியமாகும்.
ஹார்மோன் மாற்றங்களும் ஒற்றைத் தலைவலியும்
Irregular meal and migraine headache: a scoping review என்ற தலைப்பில் வெளியான NIH ஆய்வு, ஆண்களை விடப் பெண்களே அதிக அளவில் ஒற்றைத் தலைவலியால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்கிறது. இதற்கு பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் ஈஸ்ட்ரோஜன் (Estrogen) ஹார்மோன் மாற்றங்கள் முக்கியக் காரணமாக சொல்லப்படுகின்றன என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
மாதவிடாய் காலம்: மாதவிடாய் தொடங்குவதற்கு முன்னரோ அல்லது அந்த நாட்களிலோ உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு திடீரென குறையும் போது, அது மூளையில் உள்ள ரத்த நாளங்களை பாதித்து ஒற்றை தலைவலியை ஏற்படுத்துகிறது. இதை 'மாதவிடாய் ஒற்றைத் தலைவலி' என்று அழைக்கின்றனர்.
வாழ்க்கை நிலைகள்: கர்ப்ப காலம், தாய்ப்பால் கொடுக்கும் காலம் மற்றும் மாதவிடாய் நிற்கும் தருணம் (Perimenopause) போன்ற நிலைகளில் ஏற்படும் ஹார்மோன் ஏற்ற இறக்கங்கள் தலைவலியின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கின்றன.
நவீன வாழ்வியல் முறைத் தூண்டிகள்
- ஹார்மோன்கள் ஒருபுறம் இருக்க, நாம் பின் தொடரும் நவீன வாழ்க்கை முறையும் இந்த பாதிப்பைத் தீவிரப்படுத்துகிறது என ஆய்வுகள் சுட்டிக் காட்டுகின்றன
- கணினி, ஸ்மார்ட்போன் போன்ற திரைகளை நீண்ட நேரம் பார்ப்பது கண்களுக்கு அதிக அழுத்தத்தைக் கொடுத்து தலைவலியைத் தூண்டுகிறது.
- முறையற்ற உறக்க நேரம் மற்றும் போதுமான தூக்கம் இல்லாதது மூளையின் ஓய்வைப் பாதிக்கிறது.
- வேலைப் பளு காரணமாக உணவைத் தவிர்ப்பது மற்றும் உடலில் நீர்ச்சத்து குறைவது ஒற்றை தலைவலிக்கான உடனடி காரணங்களாகும்.
- அலுவலகத்தில் இருக்கும் இலக்குகள், காலக்கெடு மற்றும் குடும்பப் பொறுப்புகள் தரும் மனச்சோர்வு நரம்பு மண்டலத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது.
ஆரம்பக்கால அறிகுறிகள் என்னென்ன?
ஒற்றைத் தலைவலி வருவதற்கு முன்பே உடல் சில எச்சரிக்கை சமிக்ஞைகளை வழங்கும். இதை 'புரோட்ரோம்' (Prodrome) நிலை என்கிறார்கள். திடீர் மனநிலை மாற்றம் (கோபம் அல்லது சோர்வு), கழுத்துப்பகுதி விரைத்துப் போதல், சில உணவுகள் மீது அதிக ஆசை ஏற்படுதல், ஒளி மற்றும் ஒலியைக் கண்டால் எரிச்சல் அடைதல் என இந்த அறிகுறிகளை முன்கூட்டியே உணர்ந்தால், அமைதியான இடத்தில் ஓய்வெடுப்பதன் மூலம் பாதிப்பின் தீவிரத்தை குறைக்க முடியும்.
தடுப்பதற்கான எளிய வழிமுறைகள்
வாழ்க்கை முறையில் சில எளிய மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் ஒற்றை தலைவலியை சிறப்பாக கையாளலாம் என ஆய்வுகள் பரிந்துரைக்கின்றன,
- தினமும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உணவு உண்பது மற்றும் சரியான நேரத்திற்கு உறங்க செல்வதை வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும்
- உறங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பே மொபைல் போன் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்
- நாள் முழுவதும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது அவசியம்
- யோகா, தியானம் அல்லது ஆழ்ந்த மூச்சுப் பயிற்சி செய்வது மன அழுத்தத்தை குறைத்து நரம்புகளைத் தளர்த்த உதவும்
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.