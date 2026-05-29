இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளுடன் கொய்யா சாறு: ரத்த சோகையை விரைவில் குணமாக்கும் எளிய வழி!
Published : May 29, 2026 at 4:07 PM IST
இந்தியாவில் பெண்களும் குழந்தைகளும் எதிர்கொள்ளும் மிக முக்கியமான ஆரோக்கிய சவால்களில் ஒன்று ரத்த சோகை. உடலில் இரும்புச்சத்து குறைபாட்டால் ஏற்படும் இந்த பாதிப்பை நீக்க பொதுவாக இரும்புச்சத்து மாத்திரைகள் (Iron Supplements) பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
ஆனால், இந்த மாத்திரைகளை வெறும் தண்ணீருடன் உட்கொள்வதை விட, புதிய ஆய்வு ஒன்றின்படி, கொய்யா பழச்சாற்றுடன் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது உடலில் இரும்புச்சத்து உறிஞ்சப்படும் வேகம் பல மடங்கு அதிகரிப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. உலகளவில் 17 வெவ்வேறு ஆய்வுகளை தொகுத்து நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வு, எளிய உணவுமுறை மாற்றம் மூலம் ரத்த சோகையை எப்படி விரைவாக குணப்படுத்தலாம் என்பதை விளக்குகிறது.
சோர்வின் பின்னணியில் இருக்கும் இரும்புச்சத்து குறைபாடு
நமது அன்றாட வாழ்வில் பலருக்கும் சோர்வு, திடீர் பலவீனம், வேலையில் கவனக்குறைவு போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றுவது வழக்கம். இதற்கு உடலில் உள்ள இரும்புச்சத்து குறைபாடே மிக முக்கிய காரணம். நாம் சாப்பிடும் மாத்திரைகள் நம் உடலுக்கு முழுமையாக பயன்பட வேண்டும் என்றால், அதற்கு தகுந்த சூழல் நம் வயிற்றில் இருக்க வேண்டும்.
டீனேஜ் பெண்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிகள் உள்ளிட்ட ரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளுடன் கொய்யா சாற்றை வாராந்திர அல்லது தினசரி உணவோடு சேர்த்து கொடுத்தபோது நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன என தெரியவந்துள்ளது.
ஹீமோகுளோபின் அளவை உயர்த்தும் புதிய முறை
பொதுவாக, இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை மட்டும் எடுப்பதை விட, கொய்யா சாற்றுடன் சேர்த்து எடுக்கும்போது உடலில் ஹீமோகுளோபின் அளவு சராசரியாக 1.71 g/dL உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, வளரிளம் பருவப் பெண்களிடம் 1.52 g/dL அளவும், கர்ப்பிணிப் பெண்களிடம் 1.84 g/dL அளவும் ஹீமோகுளோபின் அதிகரித்துள்ளது.
மருத்துவ ரீதியாக, உடலில் 1 முதல் 2 g/dL வரை ஹீமோகுளோபின் அளவு உயர்வது, ஆரம்பக்கட்ட அல்லது மிதமான ரத்த சோகை பாதிப்பில் இருந்து ஒருவரை முழுமையாக மீட்டெடுக்க போதுமானது என்று இந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது.
ஆரஞ்சு பழத்தை மிஞ்சும் கொய்யாவின் நன்மை
உடலில் இரும்புச்சத்து சரியாக உறிஞ்சப்பட வேண்டுமானால், அதற்கு வைட்டமின் சி மிக அவசியமான ஒன்றாகும். வைட்டமின் சி நிறைந்த பழங்கள் என்று கூறினாலே நம் நினைவுக்கு வருவது ஆரஞ்சு அல்லது எலுமிச்சை தான். ஆனால், கொய்யாப்பழத்தில் ஆரஞ்சை விட 4 மடங்கு அதிக வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது. இந்த வைட்டமின் சி, மாத்திரைகளில் உள்ள இரும்புச்சத்தை உடல் எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளும் வடிவமாக மாற்றுகிறது. இதனால் நாம் உட்கொள்ளும் மருந்தின் முழு பலனும் உடலுக்கு கிடைக்கிறது.
ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பயிற்சி பெற்ற இரைப்பை குடல் சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் சௌரப், "உடலில் இரும்புச்சத்து உறிஞ்சப்படுவதை மேம்படுத்துவதில் வைட்டமின் சி மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை கொய்யா சாறு போன்ற இயற்கையான வைட்டமின் சி மூலங்களுடன் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளும்போது, சிகிச்சையின் பலன் கணிசமாக உயரும்" என உறுதிப்படுத்துகிறார்.
எளிய மக்களுக்கான எளிய தீர்வு
வசதிகள் குறைவான கிராமப்புறங்களிலோ அல்லது மருத்துவக் கட்டமைப்பு குறைவாக உள்ள பகுதிகளிலோ வசிக்கும் பெண்களுக்கு, இந்த முறை ஒரு சிறந்த மற்றும் செலவில்லாத ஆரோக்கிய தீர்வாக அமையும். குறிப்பாக கர்ப்பிணிப் பெண்கள், குழந்தை பிறக்கும் வயதில் உள்ள பெண்கள், வளரிளம் பருவப் பெண்கள் மற்றும் மிதமான ரத்த சோகை பாதிப்பு உள்ளவர்கள் இதனால் அதிக பலன் பெறலாம்.
மாத்திரைகளை உட்கொள்ளும் போது கவனிக்க வேண்டியவை
இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளின் வீரியம் முழுமையாக வேலை செய்ய, நாம் சில விஷயங்களை சரியாகப் பின்பற்ற வேண்டும்:
- மாத்திரைகளை ப்ரஷ்ஷாக தயார் செய்த கொய்யா சாற்றுடன் சேர்த்து உட்கொள்ளலாம்.
- மாத்திரை சாப்பிடும் நேரத்திற்கு முன்போ அல்லது பின்போ காபி, டீ குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில், அவற்றில் உள்ள கேஃபின் இரும்புச்சத்து உடலில் சேர்வதை தடுத்துவிடும்.
- மருத்துவர் பரிந்துரைத்த அளவை மட்டுமே துல்லியமாக பின்பற்ற வேண்டும்,அதிகப்படியாக உட்கொண்டால் பக்கவிளைவுகள் ஏற்படலாம்.
- இயற்கையாகவே இரும்புச்சத்து நிறைந்த கீரைகள், பேரீச்சம்பழம் போன்ற உணவுகளையும் இதனுடன் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
இந்த ஆய்வு முடிவுகள் நம்பிக்கையளிப்பதாக இருந்தாலும், இதில் சில லிமிட்களும் உள்ளன என்கிறது ஆய்வு. இந்த ஆய்வுகள் இந்தோனேசியா போன்ற நாடுகளில் உள்ள பெண்களை அடிப்படையாக கொண்டும் நடத்தப்பட்டதால், நபர்களின் மரபணு அமைப்பு, அவர்களின் உடலமைப்பு மற்றும் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவைப் பொறுத்து முடிவுகள் மாறுபடலாம்.
மேலும், இது ஒரு குறுகிய கால ஆய்வின் தொகுப்பு என்பதால், நீண்ட கால விளைவுகள் பற்றிய தரவுகள் குறைவாகவே உள்ளன. எனவே, கொய்யா பழச்சாறு என்பது இரும்புச்சத்து குறைபாட்டிற்கான முதன்மை மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மாற்றாக அமையாது.
மாறாக, மருத்துவர் கொடுக்கும் சிகிச்சையை இன்னும் வேகமாகவும் திறம்படவும் வேலை செய்ய வைக்கும் ஒரு சிறந்த துணை உணவாக மட்டுமே இதைப் பார்க்க வேண்டும். ரத்த சோகை உள்ளவர்கள் தங்களுடைய உணவுமுறையில் மாற்றங்களை செய்வதற்கு முன், மருத்துவர் ஆலோசனையை பெறுவது அவசியமாகும்.
ஆய்வு:
https://www.who.int/publications/i/item/9789240113930
https://www.sciencedaily.com/releases/2026/05/260527023200.htm