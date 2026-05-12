மருத்துவ உலகின் 'நிழல்கள்' போற்றும் சர்வதேச செவிலியர் தினம்! சிறப்பு பார்வை!
மனிதர்கள் வலியோடு வரும்போது கனிவோடு விசாரித்து சிகிச்சையளிப்பதில் எங்களுக்கு பெருமிதம் என ஈடிவி பாரத் செய்தியாளர் இரா. சிவகுமாரிடம் மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனை செவிழியர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துகொண்டனர்.
Published : May 12, 2026 at 4:57 PM IST
"செவிலியர் பணி வெறும் வேலை அல்ல; அது மனித உயிரைக் காப்பாற்றும் கருணை மிக்க கலை" என்று ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அம்மையார் குறிப்பிட்டதற்கேற்ப, மருத்துவத் துறையின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் செவிலியர்களைப் போற்றும் விதமாக இன்று சர்வதேச செவிலியர் தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
நவீன செவிலியர் பணியின் முன்னோடியான ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேலின் பிறந்த நாளான மே 12ஆம் தேதியை, உலகம் முழுவதும் உள்ள மருத்துவக் கட்டமைப்பு செவிலியர் தினமாகக் கொண்டாடி மகிழ்கிறது. செவிலியர்களின் தன்னலமற்ற சேவை, தியாகம் மற்றும் மருத்துவத் துறையில் அவர்கள் ஆற்றும் ஈடு இணையற்ற பங்களிப்பை அங்கீகரிப்பதே இந்த நாளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
வரலாறு செதுக்கிய அந்த விளக்கு
கடந்த 1820ம் ஆண்டு மே 12ம் நாள் இத்தாலியின் ஃப்ளாரன்ஸ் நகரில் பிறந்த நைட்டிங்கேல் அம்மையார், மருத்துவ வரலாற்றின் போக்கை மாற்றியவர். 1853 முதல் 1856 வரை ஐரோப்பிய நாடுகளில் நடைபெற்ற கிரீமியன் போரின் (Crimean War) போது, களம் கண்ட வீரர்களின் காயங்களுக்கு மருந்திட அவர் காட்டிய முனைப்பு உலகையே வியக்க வைத்தது.
நள்ளிரவிலும் ஓய்வின்றி, ஒரு கையில் விளக்கை ஏந்தியபடி இருண்ட கூடாரங்களில் காயமடைந்த வீரர்களை தேடி சென்று அவர் செய்த மருத்துவப் பணி, அவருக்கு 'கைவிளக்கு ஏந்திய காரிகை' (The Lady with the Lamp) என்ற அழியாத பெயரையும் பெருமையையும் தேடித்தந்தது.
அக்காலத்தில் மருத்துவமனைகள் முறையான சுகாதார வசதிகளின்றி இருந்தன. அந்த சூழலில் சுத்தம், காற்றோட்டம், தூய்மையான குடிநீர் மற்றும் நோயாளிகளின் விவரங்களைப் பராமரிக்கும் முறையான பதிவேடுகள் போன்ற நவீன வழிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தியவர் அவரே. செவிலியர் கல்வியை ஒரு முறையான பாடத்திட்டமாக அமைத்தவர்களில் முதன்மையானவராக அவர் போற்றப்படுகிறார்.
அங்கீகாரம் பெற்ற செவிலியர் தினம்
அமெரிக்கச் சுகாதார அதிகாரியான டோரத்தி சுதர்லேண்ட், செவிலியர்களுக்கென்று ஒரு தனி சர்வதேச தினத்தை அறிவிக்க வேண்டும் எனப் பலமுறை வலியுறுத்தினார். எனினும், நீண்ட காலப் போராட்டத்திற்குப் பிறகு, கடந்த 1965 ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச செவிலியர் கவுன்சில் (ICN) முதன்முதலாக உலகளவில் இந்த தினத்தைக் கடைப்பிடிக்கத் தொடங்கியது. இறுதியில் 1974 ஆம் ஆண்டில், ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அம்மையார் பிறந்த மே 12 ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக சர்வதேச செவிலியர் தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் நெகிழ்ச்சி கொண்டாட்டம்
செவிலியர் தினத்தை முன்னிட்டு, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை செவிலியர் குடியிருப்பு வளாகத்தில் அமைந்துள்ள ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் சிலைக்கு செவிலியர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி, தங்களின் பணியின் புனிதத்தை உறுதிமொழி எடுத்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்வில் தங்களின் நீண்ட கால அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொண்ட செவிலியர்களின் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு உன்னதமான கதையை சொன்னது.
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையின் மகப்பேறு பிரிவில் பணியாற்றும் துர்கா தேவி உணர்வுபூர்வமாகப் பேசுகையில், "மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் மட்டும் சுமார் 650 செவிலியர்கள் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றுகின்றனர். நான் 1992 ஆம் ஆண்டு இங்கு நர்சிங் மாணவியாக நுழைந்தேன். இன்று 22 ஆண்டுகள் அனுபவத்துடன் அதே இடத்திலேயே பணியாற்றுகிறேன். இங்கு ஆண்டுக்கு சராசரியாக 1400 பிரசவங்கள் பார்க்கப்படுகின்றன. செவிலியர் பணி என்பது ஒரு புனிதமான அறப்பணி.
நமது சுயநலத்தை ஒரு நிமிடம் மறந்து, பொதுநலத்திற்காக முழுமையாகச் செயல்பட வேண்டிய அற்புதமான சேவை இது. எங்களை நாடி வரும் நோயாளிகளை இன்முகத்தோடு வரவேற்று, அவர்களுக்கு முறையான சிகிச்சை அளித்து வழி அனுப்பி வைப்பதே எங்கள் தலையாய கடமை. ஒரு செவிலியராக எங்கள் வீட்டுத் துயரங்களையும் தனிப்பட்ட துன்பங்களையும் மருத்துவமனை வாசலிலேயே விட்டுவிட்டுத் தான் உள்ளே நுழைவோம். அந்த மன உறுதியே நோயாளிகளுக்குப் பாதி மருந்தாகிறது" என்றார்.
தாய்மைக்குத் துணையாக நிற்கும் செவிலியர் கரங்கள்
செவிலியர்களின் பணி என்பது நோயை குணப்படுத்துவது மட்டுமல்ல, ஒரு புதிய உயிரை இந்த உலகிற்கு வரவேற்கும் உன்னத தருணத்திலும் அவர்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றனர். மகப்பேறு பிரிவில் ஏழு ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றும் செவிலியர் அன்னகாமு, அரசின் திட்டங்களையும் செவிலியர்களின் பங்களிப்பையும் குறித்து பேசினார்.
"மகப்பேறு பிரிவில் பணியாற்றும் போது தாய்மை உணர்வும் அர்ப்பணிப்பும் மிக மிக அவசியம். ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன், அதன் தாய் தொடுவதற்கு முன்பாக அந்தக் குழந்தையை முதலில் கைகளில் ஏந்துபவர்கள் செவிலியர்களாகிய நாங்கள் தான்.
தமிழக அரசின் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நிதி உதவித் திட்டம் மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்து திட்டங்கள் தாய்மார்களுக்கு சரியாகச் சென்றடைவதை நாங்கள் உறுதி செய்கிறோம். கர்ப்பிணிகள் முறையாகப் பதிவு செய்து 'பிக்மி' எண் பெறுவது தொடங்கி, அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய 18 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி மற்றும் ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்கள் எனப் பல நிலைகளில் நாங்கள் அவர்களுக்கு நெறிப்படுத்துகிறோம்.
இதன்காரணமாகவே, பொதுமக்கள் எங்களைச் செவிலியர்களாகப் பார்க்காமல், தங்களின் மற்றொரு தாயாகவே பார்க்கின்றனர். அவர்கள் வலிகளோடு வரும்போது கனிவோடு விசாரித்து சிகிச்சையளிப்பதில் எங்களுக்குப் பெருமிதம் உண்டு" என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
கனிவும் பரிவும் கொண்ட இதயவியல் சேவை
இதயவியல் துறையில் 23 ஆண்டுகளாகப் பணியாற்றி வரும் செவிலியர் குருசாமி பாண்டிச் செல்வி, நோயாளிகளுடனான உறவு முறையைப் பற்றி அழகாக விளக்கினார். "இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நோயாளிகளுக்கு தேவையானது மருந்து மட்டுமல்ல, அதையும் தாண்டிய கனிவும், பரிவும், அன்பும் தான். அவர்களை இன்முகத்துடன் வரவேற்று சிகிச்சையளிப்பதே எங்களது பணி.
இந்த காலத்தை போலல்லாமல், அக்காலத்தில் செவிலியர் பணிக்கு வந்த பெண்கள் பலரும் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் சேவையே குறிக்கோளாக வாழ்ந்தனர். ஆனால் இன்று நாங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையோடு இணைந்து இந்த பணியை செய்கிறோம். எங்களின் கடினமான பணி சூழலை சகித்துக்கொண்டு ஒத்துழைக்கும் எங்கள் குடும்பத்தாருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றிகளை சொல்லி கொள்கிறோம்.
ஒரு செவிலியருக்கு பாதி சேவை என்றால், மீதிப் பாதி பேச்சுத் திறனாக இருக்க வேண்டும். நம்மிடம் வரும் நோயாளிகளிடம் கடுகடுத்துப் பேசினால், அவர்களின் வேதனையை நாமே அதிகரிப்பது போலாகிவிடும். எனவே, நோயாளிகளிடம் நல்ல பெயரைப் பெறுவதே ஒரு செவிலியரின் உண்மையான வெற்றி. செவிலியர் துறைக்கு வரும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் இதையே நாங்கள் அறிவுரையாக வழங்குகிறோம்" என்றார்.
மறக்க முடியாத கரோனா காலம்
கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு உலகைத் திணறடித்த கரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் செவிலியர்கள் ஆற்றிய பணி மனித குல வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டியவை என்று சொன்னால் மிகையல்ல. தங்களின் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல், பல மாதங்கள் குடும்பத்தைப் பிரிந்து தனிமையில் வாழ்ந்து, நோயாளிகளுக்கு அருகிலேயே இருந்து பணிபுரிந்தனர். தடுப்பூசி முகாம்கள் முதல் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுகள் வரை முன்னணியில் நின்று அவர்கள் போரிட்டனர். இந்த அர்ப்பணிப்பே செவிலியர் தொழிலின் சமூக மதிப்பைப் பன்மடங்கு உயர்த்தியது.
இந்தச் சர்வதேச தினத்தின் மிக முக்கிய நோக்கம், சமூக சுகாதாரம், தடுப்பூசி, தாய்-குழந்தை நலன் மற்றும் தொற்று நோய் தடுப்பு ஆகியவற்றில் செவிலியர்களின் முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு உணர்த்துவதாகும். அதே வேளையில், செவிலியர்களின் உரிமைகள், அவர்களுக்கு ஏற்படும் வேலைப்பளு, நியாயமான சம்பளம், பாதுகாப்பான பணிச் சூழல் மற்றும் அவர்களின் மனநலம் குறித்த விவாதங்களையும் முன்னெடுப்பது அவசியமாகிறது.
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் ஒவ்வொரு நோயாளியும், ஒரு செவிலியரின் கனிவான பார்வையில் தங்களின் வலியை மறக்கின்றனர். "நானும் ஒரு தாய்" என்கிற உணர்வோடு செவிலியர்கள் ஆற்றும் இந்தப் பணி, வெறும் தொழிலல்ல, அது உலகைப் பிணைக்கும் அன்புப் பாலம். ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் ஏற்றி வைத்த அந்த கைவிளக்கு, இன்றும் லட்சக்கணக்கான செவிலியர்களின் உள்ளத்தில் ஒளியாகப் பிரகாசித்துக்கொண்டே இருக்கிறது.