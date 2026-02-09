ETV Bharat / health

வலிப்பு நோய்க்கு இரும்பை கொடுத்தால் சரியாகுமா? சர்வதேச வலிப்பு நோய் தினம் வலியுறுத்துவது என்ன?

வலிப்பு நோய் உள்ளவர்களில் 70 முதல் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு சரியான மாத்திரைகள் மூலமாகவே இதனை பூரணமாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 9, 2026 at 12:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதத்தின் இரண்டாவது திங்கட்கிழமை சர்வதேச வலிப்பு நோய் தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் 2026-ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரி 9-ஆம் தேதி இந்த விழிப்புணர்வு தினம் அமைகிறது. வலிப்பு நோய் என்பது ஒருவரின் மூளையில் ஏற்படும் தற்காலிக மின் மாற்றங்களால் உருவாகும் ஒரு உடல்நிலை சார்ந்த பாதிப்பாகும்.

பத்தில் ஒருவருக்கு வலிப்பு நோய் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக கூறுகிறது CDC ஆய்வு. நம் சமூகத்தில், குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில், வலிப்பு நோய் குறித்த சரியான புரிதல் இல்லாத காரணத்தால், இது ஏதோ ஒரு தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை என்ற தவறான எண்ணம் நிலவுகிறது. வலிப்பு ஏற்பட்டவுடன் பலரும் பயத்தினால் தேவையற்ற சடங்குகளைச் செய்வதும், இரும்புப் பொருட்களைக் கையில் திணிப்பதும் இன்றும் நடைமுறையில் உள்ளது.

இத்தகைய செயல்கள் நோயாளியின் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவாமல், தேவையற்ற சிக்கல்களையே உருவாக்குகின்றன. வலிப்பு என்பது ஒரு நரம்பியல் குறைபாடே தவிர, அது ஒருவரின் அறிவுத்திறனையோ அல்லது எதிர்காலத்தையோ பாதிக்கும் ஒன்றல்ல. அந்த வகையில், இந்த நாளில் வலிப்பு நோய் ஏன் ஏற்படுகிறது? என்ன செய்வது போன்றவற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

வலிப்பு நோய் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வயதினருக்கு மட்டும் வருவதல்ல, இது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை யாரை வேண்டுமானாலும் பாதிக்கலாம் என்கிறது NIH ஆய்வுக்கட்டுரை. மனித மூளையில் உள்ள நரம்பு செல்கள் அவ்வப்போது சில மின் தூண்டல்களை வெளியிடும். இந்த மின் தூண்டல்கள் திடீரென வழக்கத்திற்கு மாறாக மிக அதிக அளவில் வெளிப்படும்போது, அது உடலில் ஒரு அதிர்வை அல்லது தற்காலிக சுயநினைவு இழப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

இதனைத்தான் நாம் வலிப்பு என்கிறோம். இது ஒரு தொற்று நோய் கிடையாது, எனவே வலிப்பு உள்ளவர்களுடன் பழகுவதாலோ அல்லது அவர்களைத் தொடுவதாலோ மற்றவர்களுக்கு இது பரவாது. அதேபோல், இது ஒரு பரம்பரை நோயாகவும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நவீன மருத்துவ வசதிகள் பெருகியுள்ள இன்றைய காலத்தில், இதனைத் தொடக்கத்திலேயே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பதன் மூலம் முற்றிலும் கட்டுக்குள் வைக்க முடியும்.

வலிப்பு ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்: வலிப்பு நோய் உருவாவதற்குப் பல உடல் ரீதியான காரணங்கள் உள்ளன. சிலருக்குப் பிறக்கும்போதே ஏற்படும் மரபணு மாற்றங்கள் காரணமாக இருக்கலாம். இன்னும் சிலருக்கு மூளையில் ஏற்படும் கிருமித் தொற்றுகள் அல்லது விபத்தின் போது தலையில் பலமாக அடிபடுதல் போன்றவற்றால் பின்னாளில் வலிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

மூளைக் கட்டிகள், பக்கவாதம் போன்ற பாதிப்புகள் உள்ளவர்களுக்கும் வலிப்பு வரக்கூடும். இவை தவிர, இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு திடீரென மிகக் குறைவாகக் குறைவது அல்லது உடலில் நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுவது கூட வலிப்பைத் தூண்டலாம்.

தீவிரமான காய்ச்சல் வரும்போது குழந்தைகளுக்குப் பொதுவாக ஒருமுறை வலிப்பு வரக்கூடும், ஆனால் அது வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும் நோயாக இருக்காது. போதுமான தூக்கம் இல்லாதது மற்றும் அதிகப்படியான மன அழுத்தம் கூட வலிப்பை வரவழைக்கும் காரணியாகச் செயல்படுகிறது.

தவறான நம்பிக்கைகளும் உண்மைகளும்: வலிப்பு நோய் குறித்த மூடநம்பிக்கைகள் சமூகத்தில் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளன. இது ஒரு மனநலப் பிரச்சனை என்று பலரும் தவறாக நினைக்கிறார்கள், ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க நரம்பியல் சார்ந்த ஒரு மருத்துவ நிலை மட்டுமே.

தடுப்பூசி போடுவதாலோ அல்லது மருந்துகள் சாப்பிடுவதாலோ வலிப்பு வரும் என்பதும் ஆதாரமற்ற தகவலாகும். அதேபோல், மொபைல் போன் அல்லது தொலைக்காட்சித் திரைகளை நீண்ட நேரம் பார்ப்பதால் மட்டுமே ஒருவருக்கு வலிப்பு நோய் வந்துவிடாது. ஆனால் ஏற்கனவே இந்த பாதிப்பு உள்ளவர்களில் சிலருக்கு, திரைகளில் தோன்றும் மிக வேகமான ஒளி அதிர்வுகள் ஒரு தூண்டுதலாக மாறி வலிப்பை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.

சரியான முதலுதவி முறை: ஒருவருக்கு வலிப்பு ஏற்படும் போது அருகிலுள்ளவர்கள் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் அமைதியாக இருப்பதே ஆகும். பாதிக்கப்பட்டவர் கீழே விழுந்து காயமடையாமல் இருக்க, அவரை மெதுவாக ஒரு பக்கமாகச் சாய்த்துப் படுக்க வைக்க வேண்டும். இது அவர் சுவாசிப்பதை எளிதாக்கும் மற்றும் உமிழ்நீர் நுரையீரலுக்குள் செல்வதைத் தடுக்கும் என்கிறது What to do if someone has an epileptic seizure என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வு.

கழுத்தைச் சுற்றியுள்ள ஆடைகளைத் தளர்த்தி, தலைக்கு அடியில் மென்மையான ஏதேனும் ஒரு பொருளை வைப்பது நல்லது. பெரும்பாலான வலிப்புகள் ஒரு நிமிடம் அல்லது இரண்டு நிமிடங்களில் தானாகவே நின்றுவிடும். அந்த நேரத்தில் அவர்கள் கையில் இரும்புச் சாவியைக் கொடுப்பதோ அல்லது வாயில் எதையேனும் திணிப்பதோ மிகவும் ஆபத்தான செயலாகும்.

இது பற்கள் அல்லது தாடையில் காயத்தை ஏற்படுத்தி சுவாசப் பாதையை அடைக்கக்கூடும். வலிப்பு நின்ற பிறகு, அவர்கள் முழுமையாக நினைவுக்கு வரும் வரை தண்ணீர் அல்லது உணவு எதையும் கொடுக்கக் கூடாது.

வலிப்பு நோய் உள்ளவர்களில் 70 முதல் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோருக்குச் சரியான மாத்திரைகள் மூலமாகவே இதனைப் பூரணமாகக் கட்டுப்படுத்த முடியும். மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து மருந்து உட்கொண்டால், 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் மீண்டும் வலிப்பு வராமல் குணமடைய வாய்ப்புள்ளது.

மருந்துகளைத் தவிர்க்காமல் இருப்பது, போதுமான அளவு தூங்குவது மற்றும் நரம்பியல் மருத்துவரிடம் சீரான இடைவெளியில் ஆலோசனை பெறுவது மிக அவசியம்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

சர்வதேச வலிப்பு நோய் தினம்
வலிப்பு நோய் வந்தால் என்ன செய்வது
SEIZURE CAUSES
EPILEPSY DOS AND DONTS
INTERNATIONAL EPILEPSY DAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.