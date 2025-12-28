ETV Bharat / health

எடை இழப்புக்கு மட்டுமல்ல மூளை செயல்பாட்டையும் அதிகரிக்கும் இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் - ஆய்வில் தகவல்!

இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது, மெட்டபாலிக் சுவிட்ச்' மூளையில் 'நியூரோட்ரோபிக் காரணிகளை' ஊக்குவிக்கிறது. இது மூளை செல்களை பாதுகாப்பதுடன், புதிய செல்கள் உருவாகவும் உதவுகிறது.

Published : December 28, 2025 at 5:23 PM IST

இன்றைய நவீன உலகில் உடல் பருமன் என்பது ஒரு பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. இதை கட்டுப்படுத்த பலரும் பல வழிகளை பின்பற்றுகின்றனர். அதில் மிக முக்கியமானது 'இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்' (Intermittent Fasting). இது வெறும் எடையை குறைப்பதற்கான வழிமுறை மட்டுமல்ல, இது நம் மூளை, குடல் மற்றும் உடலின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டையே மாற்றியமைக்கும் வல்லமை கொண்டது என்பதை சமீபத்திய ஆய்வு நிரூபித்துள்ளது.

இந்த ஆய்வின் மூலம் "மூளை-குடல்-நுண்ணுயிரி" (Brain-Gut-Microbiome Axis) ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒரு பிணைப்பு வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. சீனாவை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் 25 தன்னார்வலர்களைக் கொண்டு 62 நாட்கள் இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டனர்.

இதில் பங்கேற்றவர்களுக்கு 'இடைப்பட்ட ஆற்றல் கட்டுப்பாடு' (Intermittent Energy Restriction - IER) என்னும் முறை வழங்கப்பட்டது. அதாவது, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் கலோரிகளை மிகக் குறைவாக எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் சில நேரங்களில் நோன்பு இருப்பது போன்ற முறை பின்பற்றப்பட்டது.

ஆய்வின் இறுதியில், பங்கேற்பாளர்களின் மூளையில் ஸ்கேன் (fMRI) செய்து பார்த்தபோது ஆச்சரியமான மாற்றங்கள் தெரிந்தன. குறிப்பாக, பசியை கட்டுப்படுத்தும் மற்றும் அடிக்‌ஷன் தொடர்பான மூளையின் பகுதிகளில் செயல்பாடு குறைந்திருந்தது. அதாவது, அதிகப்படியான உணவு உண்ண வேண்டும் என்ற தூண்டுதலை மூளை கட்டுப்படுத்தக் கற்றுக்கொண்டது.

குடல் நுண்ணுயிரிகளின் தாக்கம்: நமது குடலில் மில்லியன் கணக்கான பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன. இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் போது, இந்த பாக்டீரியாக்களின் கலவையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது. நல்ல பாக்டீரியாக்கள் அதிகரிப்பதன் மூலம், அவை மூளைக்கு செல்லும் சிக்னல்களை சீரமைக்கின்றன. இது பசியை சமநிலைப்படுத்தவும், வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது.

உடல் நலனில் முன்னேற்றம்: இந்த 62 நாள் முடிவில் பங்கேற்பாளர்கள் சராசரியாக 7.6 கிலோ (சுமார் 16.8 பவுண்டுகள்) எடையைக் குறைத்தனர். இது அவர்களின் உடல் எடையில் 7.8% ஆகும். எடையை குறைத்தது மட்டுமல்லாமல், ரத்த அழுத்தம் சீரானது, கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு குறைந்தது. கல்லீரல் செயல்பாடுகள் மேம்பட்டன.

நாம் இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது, உடல் ஆற்றலுக்காக ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை தீர்த்துவிட்டு, தேக்கி வைக்கப்பட்ட கொழுப்பை எரிக்க தொடங்குகிறது. இந்த 'மெட்டபாலிக் சுவிட்ச்' (Metabolic Switch) மூளையில் 'நியூரோட்ரோபிக் காரணிகளை' (BDNF) ஊக்குவிக்கிறது. இது மூளை செல்களை பாதுகாப்பதுடன், புதிய செல்கள் உருவாகவும் உதவுகிறது.

இந்த ஆய்வு உணர்த்துவது என்னவென்றால், இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் என்பது வெறும் உடல் எடை குறைப்பதற்கு மட்டுமல்ல. அது நம் உடலின் உள் இயங்குமுறையை மறுசீரமைக்கும் ஒரு செயல்முறை. மூளைக்கும் குடலுக்கும் இடையிலான தொடர்பை சீராக்குவதன் மூலம், ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கத்தை நிரந்தரமாக்க இது உதவுகிறது.

இருப்பினும், இத்தகைய ஃபாஸ்டிங் முறைகளை தொடங்குவதற்கு முன் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியம். குறிப்பாக சர்க்கரை நோய் அல்லது பிற உடல் உபாதைகள் உள்ளவர்கள் தகுந்த வழிகாட்டுதலோடு பின்பற்ற வேண்டும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்

