தூக்கமில்லாமல் இரவில் விழித்திருந்தால் பக்கவாதம் வருமா? ஆய்வு சொல்லும் அதிர்ச்சி தகவல்!
தூக்கமின்மை பிரச்சனையால் அவதிப்படுவோருக்கு பக்கவாதம் வரும் அபாயம் 26 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கிறது என்று ஒன்பது வெவ்வேறு ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
Published : October 22, 2026 at 7:00 AM IST
இன்றைய சூழலில் நம் வாழ்க்கை முறை முற்றிலுமாக மாறிப்போய்விட்டது. இரவு பகல் பாராமல் வேலை செய்வது, ஷிப்ட் முறைகள், அலுவலக டென்ஷன் மற்றும் எப்போதும் கையில் இருக்கும் ஸ்மார்ட்ஃபோன் என பல காரணங்களால் சரியான தூக்கம் என்பது பலருக்கும் பகற்கனவாகிவிட்டது.
இரவில் சரியாக தூங்கவில்லை என்றால், அடுத்த நாள் முழுவதும் உடல் சோர்வாகவும் எதிலும் கவனம் செலுத்த முடியாமலும் தவிப்போம். ஓரிரு நாட்கள் இப்படி நடந்தால் பரவாயில்லை, ஆனால் இதே நிலை மாதக்கணக்கிலோ அல்லது வருடக்கணக்கிலோ தொடர்ந்தால் அது உடல் ஆரோக்கியத்தை மொத்தமாக சிதைத்துவிடும்.
ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய், இதய பாதிப்புகள் மற்றும் ஞாபக மறதி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு இது வழிவகுக்கும் என்று பலரும் அறிவோம். ஆனால், தூக்கமின்மை இத்தனை ஆபத்துகளையும் தாண்டி நம்மைப் பக்கவாதம் (Stroke) போன்ற உயிருக்கே ஆபத்தான நோயின் விளிம்பிற்கு அழைத்துச் செல்லும் என்ற அதிர்ச்சித் தகவலை சமீபத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
தூக்கம் என்பது வெறும் உடல் ஓய்வு மட்டுமல்ல, நம் மூளையும் உடலும் புத்துயிர் பெறும் அத்தியாவசியமான செயல்முறை. ஆனால் அதைத் தொடர்ந்து நாம் அலட்சியம் செய்யும்போது, நம் நரம்பு மண்டலம் கடுமையான அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறது. ஐரோப்பிய அகாடமி ஆஃப் நியூராலஜி மற்றும் வியன்னா மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்திய சர்வதேச ஆய்வு ஒன்றில், தூக்கமின்மைக்கும் பக்கவாதத்திற்கும் உள்ள நேரடித் தொடர்பு குறித்து கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
"ஸ்லீப் மெடிசின் ரிவியூஸ்" இதழில் வெளியாகியுள்ள இந்த ஆய்வில், உலகளவில் சுமார் 13 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோரின் தரவுகள் தீவிரமாக ஆராயப்பட்டன. இதன் முடிவில், தூக்கமின்மை பிரச்சனையால் அவதிப்படுவோருக்குப் பக்கவாதம் வரும் அபாயம் 26 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கிறது என்று ஒன்பது வெவ்வேறு ஆய்வுகள் உறுதியாகத் தெரிவித்துள்ளன.
அதுமட்டுமின்றி, தூக்கமின்மை காரணமாக மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டிய நிலையும் 28 சதவீதம் அதிகமாக உள்ளதாக ஐந்து ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
இந்த ஆய்வு மனித மூளையின் ஆரோக்கியம் மற்றும் மனநலத்தின் மீது தூக்கம் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை தெளிவாக உணர்த்துகிறது. தூக்கமின்மை என்பது வெறும் உடல் சோர்வோடு நின்றுவிடுவதில்லை. இது அல்சைமர்ஸ் போன்ற கடுமையான நினைவாற்றல் இழப்பு நோய்களுக்கும், கடுமையான மனச்சோர்வு மற்றும் தற்கொலை எண்ணங்களுக்கும் கூட மறைமுக காரணமாக மாறுகிறது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
எனவே, மனித வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் மூளை நலம் பேணப்பட வேண்டுமானால், அதற்கு தூக்கம் எந்தளவுக்கு முக்கியம் என்பதை பற்றி நாம் வெளிப்படையாக பேச வேண்டிய நேரம் இது. பள்ளிகள், அலுவலகங்கள் மற்றும் சமூக மட்டங்களில் நடக்கும் ஆரோக்கிய விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளில் தூக்கத்தின் அவசியத்திற்கு முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வல்லுநர்கள் தீவிரமாக வலியுறுத்துகிறார்கள்.
தூக்கமின்மையை விரட்டி, நிம்மதியான தூக்கத்தைப் பெற சில டிப்ஸ்:
ஸ்கிரீன் டைமுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி: இரவு படுப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாவது மொபைல் போன், டிவி அல்லது லேப்டாப் பார்ப்பதை முழுமையாகத் தவிர்க்க வேண்டும். எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களில் இருந்து வெளிவரும் நீல நிற வெளிச்சம் (Blue Light), நம் உடலில் இயற்கையாக தூக்கத்தை வரவழைக்கும் 'மெலடோனின்' ஹார்மோன் உற்பத்தியை தடுத்து விடுகிறது. எனவே, தூங்குவதற்கு முன் போனைத் தள்ளி வைப்பது மனதை அமைதிப்படுத்தி நல்ல தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
காபி, டீ போன்றவற்றுக்கு தடை: மாலை நேரத்திற்கு பிறகு காபி, டீ போன்ற காஃபின் கலந்த பானங்களை அருந்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இது தூக்கத்தின் தரத்தைக் கடுமையாகப் பாதிக்கும். ஒருவேளை சூடாக ஏதேனும் குடிக்க வேண்டும் என்று தோன்றுமானால், புதினா அல்லது சாமந்தி பூ (Chamomile) போன்ற மூலிகை தேநீர்களை தேர்ந்தெடுப்பது உடல் நரம்புகளை தளர்த்தி இயற்கையாகவே தூக்கத்தை வரவழைக்கும்.
இரவு உணவு மிதமாக இருக்கட்டும்: படுக்கும் நேரத்தில் வயிறு முட்ட சாப்பிடுவதோ அல்லது அதிக கொழுப்புள்ள உணவுகளை சாப்பிடக் கூடாது. இது நம் செரிமான மண்டலத்தின் மீது அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி, இரவில் நிம்மதியாகத் தூங்க விடாமல் தடுத்துவிடும். ஹார்வர்ட் ஹெல்த் பப்ளிஷிங் பரிந்துரைப்படி, நாம் தூங்குவதற்கு குறைந்தது மூன்று மணி நேரத்திற்கு முன்பே இரவு உணவை முடித்துவிடுவது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது.
லேசான உடற்பயிற்சி அல்லது யோகா: இரவு நேரத்தில் தூங்க செல்வதற்கு முன்பு சில நிமிடங்கள் லேசான உடல் நீட்சிப் பயிற்சிகள் (Stretching) அல்லது மூச்சுப்பயிற்சி செய்வது நல்லது. இது உடலில் உள்ள தசை இறுக்கத்தை குறைத்து, நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
ஒழுங்கான நேர கடைப்பிடிப்பு: தினமும் ஒரே நேரத்திற்கு படுக்கைக்கு செல்வதும், அதேபோல் காலையில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு எழுவதும் உடலின் இயற்கையான கடிகாரத்தை (Circadian Rhythm) சீராகப் பராமரிக்க உதவும். இந்த நல்ல பழக்கம் நாளடைவில் சரியான நேரத்தில் தானாகவே தூக்கம் வரவழைக்கப் பெரிதும் உதவும்.
ஆய்வு:
https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/sleep-hygiene-simple-practices-for-better-rest