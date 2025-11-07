ETV Bharat / health

ஃப்ளூபெர்ரியில் உள்ள சத்து நம்மூர் பழத்திலும் உள்ளது! விலை அதிகமான உணவுகளுக்கு ஏற்ற மாற்று இவை தான்!

கொய்யாப்பழம் ப்ளூபெர்ரியை விட அதிக வைட்டமின் C சத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும், சரும ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : November 7, 2025 at 2:56 PM IST

சமீபகாலமாக, சமூக வலைத்தளங்களின் தாக்கத்தால் ஆரோக்கியத்தின் மீதான விழிப்புணர்வு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்றே சொல்லலாம். இதன் விளைவாக, ப்ளூபெர்ரி, அவகேடோ, சால்மன் மீன், குயினோவா (Quinoa) போன்ற அயல்நாடுகளில் விளையும் மற்றும் அதிக விலையுள்ள 'சூப்பர் ஃபுட்ஸ்களை' தேடித் தேடி சாப்பிடும் பழக்கம் பலரிடையே காணப்படுகிறது.

இந்த உணவுகள் வழங்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் மறுக்க முடியாதவை என்றாலும், அவை அதிக விலை காரணமாக அனைவராலும் தொடர்ந்து வாங்கிப் பயன்படுத்த முடிவதில்லை. உண்மையில், நம்முடைய பாரம்பரிய உள்ளூர் உணவுகளிலேயே இந்த விலையுயர்ந்த உணவுகளுக்கு இணையாக, அல்லது சில சமயங்களில் மேலாகவே, ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. விலையைப் பற்றி கவலைப்படாமல், அதே சத்துக்களை எளிதாகப் பெற உதவும் சில அற்புதமான மாற்று உணவுகளைப் பற்றி இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

அவகேடோவிற்கு பதில் வாழைப்பழம்: வாழைப்பழம் அவகேடோவுக்கு இணையான சத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது. அவகேடோவில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், வைட்டமின் K, E, C மற்றும் அதிக பொட்டாசியம் உள்ளது. வாழைப்பழத்தில் இந்த சத்துக்கள் அனைத்தும் குறைந்த அளவில் இருந்தாலும், அவகேடோவைவிட அதிக நார்ச்சத்து, வைட்டமின் C, B6, மற்றும் பொட்டாசியம் அதிக அளவில் உள்ளது.

வாழைப்பழம் செரிமான அமைப்பை பலப்படுத்தி, மனநிலையை மேம்படுத்தும் செரோடோனின் உற்பத்திக்கு உதவுகிறது. நார்ச்சத்து மற்றும் பொட்டாசியம் தேவையை பூர்த்தி செய்ய வாழைப்பழம் ஒரு சிறந்த மலிவு விலை மாற்றாகும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

ப்ளூபெர்ரிக்கு மாற்று கொய்யாப்பழம்: கொய்யாப்பழம் விலை அதிகமான ப்ளூபெர்ரிக்கு ஒரு சிறந்த மாற்றாகும். ப்ளூபெர்ரி ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் (Antioxidants) நிறைந்த ஒரு சூப்பர் உணவு. ஆனால், கொய்யாப்பழம் ப்ளூபெர்ரியை விட அதிக வைட்டமின் C சத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும், சரும ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது. மேலும், ரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதில் கொய்யா உதவுகிறது.

சால்மன் மீனிற்கு பதில் கானாங்கெளுத்தி, மத்தி மீன்: சால்மன் மீன் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களுக்கு (Omega-3 Fatty Acids) பெயர் பெற்றது. ஆனால், கானாங்கெளுத்தி மற்றும் மத்தி மீன்களிலும் சால்மனைப் போலவே அதிக அளவில் ஒமேகா-3, வைட்டமின் D, மற்றும் புரதச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன.

குறிப்பாக, மத்தி மீனில் கால்சியம் சத்தும் அதிகம். இவை இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் மூளை செயல்பாட்டிற்கும் உதவுகிறது. தசை வளர்ச்சி மற்றும் எலும்பு உறுதிக்குத் தேவையான புரதம், வைட்டமின் D ஆகியவற்றை அதிக அளவில் கொண்டுள்ளன.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

குயினோவாக்கு பதில் ராகி : கேழ்வரகு, குயினோவா ஒன்பது அத்தியாவசிய அமினோ அமிலங்களைக் கொண்ட 'முழுமையான புரதம்' ஆகும். ராகி இதைவிடவும் அதிக அளவில் கால்சியம் சத்தைக் கொண்டுள்ளது. குயினோவாவை விட ராகி மிகவும் மலிவானது, மேலும் அதிக நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து மற்றும் குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் கொண்டது. ராகியின் அதிக நார்ச்சத்து காரணமாக, பசியைக் கட்டுப்படுத்தி, உடல் எடையைக் குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கு உதவுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

சியா டூ சப்ஜா விதை: சியா விதையில் ஒமேகா-3 மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகம். ஆனால், சப்ஜா விதையில் நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து, மற்றும் மெக்னீசியம் சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. சப்ஜா விதை உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் பண்புக்காக தென்னிந்தியாவில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உடல் எடையைக் குறைப்பதிலும் இவை சமமான பங்காற்றுகின்றன.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

பாதாமிற்கு பதில் வேர்க்கடலை: பாதாமில் வைட்டமின் E, மெக்னீசியம் மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் உள்ளன. வேர்க்கடலையிலும் அதே அளவு புரதச்சத்து, ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், ஃபோலேட் (Folate) மற்றும் மெக்னீசியம் சத்துக்கள் உள்ளன. பாதாமை விட வேர்க்கடலை மிகவும் மலிவான மற்றும் சக்திவாய்ந்த ஊட்டச்சத்து மூலமாகும். இதில் உள்ள சத்துக்கள் கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து இதயத்தைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஸ்ட்ராபெர்ரிக்கு பதில் பப்பாளி: ஸ்ட்ராபெர்ரி அதிக வைட்டமின் C மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளன. ஆனால் ஸ்ட்ராபெர்ரியைப் போலவே, பப்பாளியிலும் அதிக அளவில் வைட்டமின் C நிறைந்துள்ளது. 100 கிராம் பப்பாளி பழம் ஒரு நாளின் தேவைக்கான வைட்டமின் C-யில் சுமார் 60% வரை வழங்குகிறது.

இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும், சருமத்தின் கொலாஜன் (Collagen) உற்பத்திக்கும் உதவுகிறது. ஸ்ட்ராபெர்ரியில் இல்லாத ஒரு தனித்துவமான பலன் பப்பாளியில் உள்ளது. அதுதான் பப்பேன் என்ற என்சைம். இது புரதங்களை உடைத்து செரிமானத்தை சிறப்பாகச் செய்ய உதவுகிறது. மேலும், வாயு மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.

விலையுயர்ந்த உணவுகளை தேடி தேடி உண்பதற்கு பதிலாக, நமது உள்ளூரிலேயே கிடைக்கும் கொய்யா, பப்பாளி, வாழைப்பழம், கானாங்கெளுத்தி, ராகி, வேர்க்கடலை போன்ற உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிடுவது சிறந்தது. இந்த மாற்று உணவுகள் விலையில் குறைவாக இருந்தாலும், ஆரோக்கியம் மற்றும் ஊட்டச்சத்தின் மதிப்பில் ஓரளவிற்கு இணையான நன்மைகளை வழங்குகின்றன.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

