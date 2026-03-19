இந்தியாவில் பச்சிளங்குழந்தை இறப்பு விகிதம் 70% குறைந்துள்ளது - ஐ.நா அறிக்கை!

2024-ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் இறப்பு எண்ணிக்கை 4.9 மில்லியனாகக் குறைந்துள்ளது

By ETV Bharat Health Team

Published : March 19, 2026 at 1:24 PM IST

ஒரு காலத்தில் நம் நாட்டில் குழந்தை பிறப்பு என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு சேர்ந்து ஒருவித பயத்தையும் தருவதாக இருந்தது. போதிய மருத்துவ வசதிகள் இல்லாத காலங்களில், பிறந்த சில நாட்களிலேயே அல்லது ஐந்து வயதிற்குள்ளாகவே குழந்தைகள் உயிரிழப்பது பல குடும்பங்களில் தவிர்க்க முடியாத துயரமாக இருந்தது.

ஆனால், கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் நிலைமை மெல்ல மெல்ல மாற தொடங்கியதை சமீபத்திய ஐ.நா அறிக்கை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அரசாங்கத்தின் முறையான தடுப்பூசி திட்டங்கள், பிரசவ கால உதவித்தொகைகள் மற்றும் கிராமப்புறங்கள் வரை சென்றடைந்த மருத்துவ மையங்கள் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இன்று ஒரு குழந்தை பிறந்தால், அதற்குறிய பாதுகாப்பு மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் முன்னெப்போதையும் விட சிறப்பாக கிடைக்கிறது. இந்த முன்னேற்றத்தை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, இந்தியாவில் குழந்தை இறப்பு விகிதம் மிக வேகமாக குறைந்து வருவதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் புதிய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

முக்கிய தரவுகள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள்:

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் குழந்தை இறப்பு மதிப்பீட்டு குழு (UNIGME) வெளியிட்டுள்ள 2025-ஆம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி, 2024-ல் உலகளவில் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் இறப்பு எண்ணிக்கை 4.9 மில்லியனாகக் குறைந்துள்ளது. இதில் இந்தியாவின் பங்கு மிக முக்கியமானது என்பதை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது.

  • ஐந்து வயதிற்குட்பட்டோர் இறப்பு: 1990-ல் 1,000 குழந்தைகளுக்கு 127 ஆக இருந்த இறப்பு எண்ணிக்கை, 2024-ல் 27 ஆகக் குறைந்துள்ளது. இது 79 சதவீத வீழ்ச்சியாகும்.
  • பிறந்த குழந்தை இறப்பு (Neonatal Mortality): 1990-ல் 57 ஆக இருந்த இந்த விகிதம், தற்போது 17 ஆகக் குறைந்து 70 சதவீத முன்னேற்றத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.
  • தெற்காசிய பிராந்தியம்: ஒட்டுமொத்த தெற்காசியாவில் 1990-க்குப் பிறகு ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட இறப்புகள் 76 சதவீதம் குறைந்துள்ளன. இதில் இந்தியா ஒரு முன்னோடி நாடாகத் திகழ்கிறது.

இது குறித்து மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஜே.பி நட்டா, "குழந்தை இறப்பு விகித குறைப்பை துரிதப்படுத்துவதில், இந்தியா முன்மாதிரியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஐ.நா. IGME 2025 அறிக்கையின்படி, தாய் மற்றும் பச்சிளங்குழந்தை சுகாதார சேவைகளில் ஏற்பட்ட தொடர்ச்சியான முன்னேற்றங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில், பச்சிளங்குழந்தை இறப்பு விகிதம் (NMR) கிட்டத்தட்ட 70% குறைந்துள்ளது. இதேபோல், 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் 79% என்ற குறைந்துள்ளது" என்று தனது X தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்த மாற்றத்திற்கு காரணமான திட்டங்கள்:

இந்தியாவின் இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் பல முக்கியமான சுகாதாரத் திட்டங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக நிமோனியா, வயிற்றுப்போக்கு, மலேரியா மற்றும் பிரசவ கால சிக்கல்களால் ஏற்படும் மரணங்களைத் தடுக்க அரசு மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பலன் அளித்துள்ளன.

தடுப்பூசி இயக்கம்: 'யுனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் புரோகிராம்' மூலம் குழந்தைகளுக்குத் தேவையான அனைத்து தடுப்பூசிகளும் தடையின்றி வழங்கப்படுகின்றன.

சிறப்பு பராமரிப்பு மையங்கள்: பிறந்த குழந்தைகளுக்கென பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்ட சிறப்புப் பராமரிப்பு மையங்கள் (SNCU) மற்றும் பிரசவத்தின் போது தகுதியான மருத்துவப் பணியாளர்களின் இருப்பு இந்த மாற்றத்திற்கு முக்கியக் காரணமாகும்.

ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை: குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்காணிக்கும் 'IMNCI' போன்ற திட்டங்கள் இறப்பு விகிதத்தைக் குறைக்க உதவின.

சவால்களும் உலகளாவிய நிலையும்:

இந்த அறிக்கை சில முக்கிய எச்சரிக்கைகளையும் விடுத்துள்ளது. ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட இறப்புகளில் பாதிக்கும் மேலானவை குழந்தை பிறந்த முதல் ஒரு மாதத்திற்குள் ஏற்படுகின்றன. இதற்குப் போதிய காலத்திற்கு முன்பே குழந்தை பிறத்தல் (Preterm birth) மற்றும் பிரசவத்தின் போது ஏற்படும் சிக்கல்கள் முக்கியக் காரணமாகின்றன. மேலும், ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைக் குறைத்து, சாதாரண நோய்களையும் உயிரிழப்பு வரை கொண்டு செல்வதாக அறிக்கை கூறுகிறது.

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) தலைவர் டாக்டர் டெட்ரோஸ் அதானோம் கூறுகையில், "பல நாடுகள் முன்னேற்றம் கண்டாலும், போர்க்களங்கள் மற்றும் நெருக்கடியான சூழலில் வாழும் குழந்தைகள் உயிரிழக்கும் அபாயம் மூன்று மடங்கு அதிகமாக உள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் எதிர்கால இலக்கு:

இந்தியா தனது இலக்கை இன்னும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட இறப்பு விகிதத்தை 25-க்கு கீழும், பிறந்த குழந்தை இறப்பு விகிதத்தை 12-க்கு கீழும் கொண்டு வர இந்தியா இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. குழந்தை நலனில் செய்யப்படும் முதலீடு என்பது வெறும் மருத்துவச் செலவு மட்டுமல்ல, அது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தும் ஒரு முதலீடு என்று இந்த அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது.

