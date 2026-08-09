இந்தியாவில் தொடரும் உறுப்பு தான பற்றாக்குறை: 2040ல் தீவிரமடையும் என எச்சரிக்கை!
2021ல் சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை தேவைப்பட்ட 1,25,894 பேரில், 9,105 பேருக்கு மட்டுமே சிகிச்சை கிடைத்தது. இது ஒட்டுமொத்த தேவையில் 7.2 சதவீதம் மட்டுமே.
Published : August 9, 2026 at 11:00 AM IST
நமக்கு நெருக்கமான ஒருவருக்கு உடல்நலம் சரியில்லாமல் போகும்போதுதான், மருத்துவமனையின் அருமையும் சிகிச்சையின் முக்கியத்துவமும் முழுமையாக புரிகிறது. குறிப்பாக, சிறுநீரகம் அல்லது கல்லீரல் போன்ற முக்கியமான உறுப்புகள் செயலிழந்துபோகும் சூழலில், உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஒன்றுதான் அவர்களின் வாழ்நாளை நீட்டிக்கும் ஒரே நம்பிக்கையாக அமைகிறது.
பல மணி நேரம் நடக்கும் இந்த சிகிச்சைக்கு பின்னால், ஒரு புதிய வாழ்க்கையே தொடங்குகிறது. ஆனால், இந்த மருத்துவ வசதி தேவைப்படும் அனைவருக்கும் மிக சுலபமாக கிடைத்துவிடுகிறதா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை. இந்தியாவில் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சைக்கான தேவைகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன.
ஆனால், அதற்கு ஏற்ப உறுப்புகள் கிடைப்பதோ அல்லது மருத்துவ வசதிகள் அமைந்திருப்பதோ மிக குறைந்த அளவிலேயே உள்ளன. நமது நாட்டில் இந்த சிகிச்சை முறை எந்த அளவுக்கு தேவையாக இருக்கிறது, இதில் இருக்கும் சவால்கள் என்னென்ன என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
தற்போதைய தேவைக்கும் கிடைக்கும் வசதிக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி
'தி லான்செட்' (The Lancet) அமைப்பின் ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை தேவைப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கைக்கும், உண்மையில் சிகிச்சை பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையே மிகப்பெரிய இடைவெளி உள்ளது.
உதாரணமாக, 2021ம் ஆண்டில் மட்டும் இந்தியாவில் சுமார் 4 லட்சத்து 6 ஆயிரம் பேருக்கு உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை தேவைப்பட்டது. ஆனால், அந்த ஆண்டில் வெறும் 12,236 பேருக்கு மட்டுமே சிகிச்சைகள் செய்ய முடிந்தது.
- சிறுநீரகம்: 2021-ல் சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை தேவைப்பட்ட 1,25,894 பேரில், 9,105 பேருக்கு மட்டுமே சிகிச்சை கிடைத்தது. இது ஒட்டுமொத்த தேவையில் 7.2 சதவீதம் மட்டுமே.
- கல்லீரல்: 1,84,542 பேருக்கு தேவை இருந்த இடத்தில், 2,847 பேருக்கு மட்டுமே (1.5%) சிகிச்சை கிடைத்தது.
- இதயம்: 83,841 பேருக்குத் தேவை இருக்க, வெறும் 151 பேருக்கு மட்டுமே (0.2%) சிகிச்சை அளிக்க முடிந்தது.
- நுரையீரல்: 11,253 பேருக்குத் தேவை இருந்தும் 133 பேருக்கு மட்டுமே (1.2%) சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவ தொழில்நுட்பம் வளர்ந்திருந்தாலும், இந்த வசதி அனைத்து மக்களையும் சென்று சேர்வதில் பெரிய தாமதம் இருக்கிறது.
2040ம் ஆண்டில் வரவிருக்கும் சவால்
வயது முதிர்ந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது மற்றும் நீண்டகால நோய்களின் தாக்கம் மாறுவது ஆகியவற்றால் இந்த தேவை வரும் ஆண்டுகளில் மேலும் அதிகரிக்கும் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. 2040ம் ஆண்டில் இந்தியாவிற்கு தோராயமாக கீழ்க்கண்ட எண்ணிக்கையில் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் தேவைப்படும்:
- 1,43,722 சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சைகள்
- 2,10,649 கல்லீரல் மாற்று சிகிச்சைகள்
- 95,711 இதய மாற்று சிகிச்சைகள்
- 12,846 நுரையீரல் மாற்று சிகிச்சைகள்
நமது மருத்துவ கட்டமைப்பு ஆண்டுக்கு 8 முதல் 10 சதவீதம் வரை வளர்ந்தாலும் கூட, 2040ல் சிறுநீரக தேவையில் 32 சதவீதத்தை மட்டுமே பூர்த்தி செய்ய முடியும். மற்ற உறுப்புகளின் தேவையை 7 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே பூர்த்தி செய்ய முடியும். எனவே, தற்போதைய வேகத்தை விடக் கூடுதலான திட்டமிடல் தேவைப்படுகிறது.
சிறுநீரகத்தை விட கல்லீரல் தேவை அதிகம்
வளர்ச்சியடைந்த பல நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்தியாவில் சிறுநீரகத்தை விட கல்லீரல் மாற்று சிகிச்சைக்கான தேவை அதிகமாக உள்ளது. இதன் பின்னணியில் கல்லீரல் சம்பந்தப்பட்ட நாள்பட்ட நோய்களின் பாதிப்பு இந்தியாவில் அதிகமாக இருப்பதுதான் காரணம். இதனால் கல்லீரல் மாற்று சிகிச்சை தேவைப்படும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மட்டுமே குவிந்துள்ள வசதிகள்
நாட்டின் ஒட்டுமொத்த தரவுகளை பார்க்கும்போது, மற்றொரு முக்கிய விஷயமும் தெளிவாகிறது. தமிழ்நாடு, டெல்லி, கேரளா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் தெலுங்கானா ஆகிய ஐந்து பகுதிகள் மட்டுமே நாட்டின் பெரும்பான்மையான உறுப்பு மாற்று சிகிச்சைகளைச் செய்கின்றன.
2024ம் ஆண்டு தரவுகளின்படி, இந்த ஐந்து பகுதிகள் மட்டும்:
- 79.6% சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சைகளையும்,
- 87.4% கல்லீரல் மாற்று சிகிச்சைகளையும்,
- 87% இதய மாற்று சிகிச்சைகளையும்,
- 96.1% நுரையீரல் மாற்று சிகிச்சைகளையும் செய்துள்ளன.
ஆனால், இந்த பகுதிகளில் இந்தியாவின் மொத்த மக்கள் தொகையில் 29.3 சதவீதம் மட்டுமே வாழ்கின்றனர். டெல்லியில் பத்து லட்சம் பேருக்கு 75 பேருக்குச் சிகிச்சை கிடைக்கும் நிலையில், உத்தரப் பிரதேசம், பீகார் போன்ற பெரிய மாநிலங்களிலும், வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் இந்த வசதி மிகக் குறைவாகவே உள்ளது.
சிகிச்சையில் பெண்களின் பங்களிப்பு
- உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை பெறுபவர்களில் ஆண்களை விடப் பெண்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே உள்ளது.
- சிறுநீரக சிகிச்சை பெற்றவர்களில் பெண்கள் 36.8%
- கல்லீரல் சிகிச்சை பெற்றவர்களில் பெண்கள் 30.4%
- இதய சிகிச்சை பெற்றவர்களில் பெண்கள் 23.5%
நோயை கண்டறிவதில் ஏற்படும் தாமதம், பொருளாதார சூழல் மற்றும் சமூக காரணங்கள் ஆகியவை இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக இருக்கின்றன.
உறுப்பு தானம் மற்றும் எதிர்கால தீர்வுகள்
இந்தியாவில் நடக்கும் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சைகளில் 80 சதவீதம் உயிருடன் இருக்கும் குடும்பத்தினரின் தானம் மூலமே நடக்கிறது. மூளைச்சாவு அடைந்தவர்களிடமிருந்து பெறப்படும் தானத்தின் அளவு மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. இந்த சிக்கலை தீர்க்க ஒரு வலுவான சங்கிலித் தொடர் போன்ற கட்டமைப்பு தேவைப்படுகிறது:
- தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சாத்தியமான கொடையாளர்களை கண்டறிதல்.
- உறுப்புகளைப் பாதுகாப்பாக பிரித்தெடுத்து, விரைவாக கொண்டு சேர்க்க போக்குவரத்து வசதிகளை ஏற்படுத்துதல்.
- பயிற்சி பெற்ற ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் மருத்துவ மையங்களை நாடு முழுவதும் அதிகரித்தல்.
மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை செய்வது மட்டும் இதற்கான தீர்வாகாது. நோய்கள் வராமல் தடுக்கும் விழிப்புணர்வு, ஆரம்பகட்ட சுகாதார நிலையங்களை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை வசதிகளை கொண்டு சேர்ப்பதுமே இதற்கான நிரந்தர தீர்வாக அமையும்.