இந்தியாவில் சுகாதார திட்டங்களுக்கான மத்திய அரசின் நிதி ஒதுக்கீடு 3 மடங்கு உயர்வு
மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் தேசிய சுகாதார அமைப்புகள் வள மையத்தின் தொழில்நுட்பச் செயலகம் இந்த அறிக்கையைத் தயாரித்துள்ளது.
By PTI
Published : November 16, 2026 at 1:45 PM IST
புதுடெல்லி: இந்தியாவின் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சுகாதாரத் துறைக்கான மத்திய அரசின் ஒதுக்கீடு மூன்று மடங்கிற்கும் அதிகமாக உயர்ந்து ரூ.4.14 லட்சம் கோடியை எட்டியுள்ளது. இதன் நேரடிப் பலனாக, மருத்துவச் சிகிச்சைகளுக்காகப் பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்தப் பணத்திலிருந்து செலவிடுவது 42.7 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.
10 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம்
மத்திய சுகாதார அமைச்சகம், 2013-14 முதல் 2023-24 வரையிலான 10 ஆண்டு காலத்திற்கான புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
2013-14-ஆம் நிதியாண்டில் சுமார் ரூ. 1.30 லட்சம் கோடியாக இருந்த மத்திய அரசின் சுகாதாரத் துறைக்கான செலவு, 2023-24-ஆம் நிதியாண்டில் ரூ. 4.14 லட்சம் கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் நாட்டின் மொத்த சுகாதாரச் செலவினத்தில் அரசின் பங்களிப்பு 14.9 சதவீதப் புள்ளி உயர்ந்துள்ளது.
நாட்டின் மொத்த சுகாதாரச் செலவினத்தில் குடும்பங்கள் தங்கள் கையிலிருந்து நேரடியாக செலவிடும் தொகையின் அளவு 2013-14- ஆம் ஆண்டில் 64.2 சதவீதமாக இருந்தது. இது படிப்படியாக குறைந்து 2022-23-ல் 43.4 சதவீதமாகவும், 2023-24-ல் 42.7 சதவீதமாகவும் சரிந்துள்ளது. கடந்த பத்தாண்டுகளில் மட்டும் பொதுமக்களின் நேரடி மருத்துவச் செலவு 21.5 சதவீதம் குறைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு தனிநபருக்காக அரசு மேற்கொள்ளும் சராசரி சுகாதாரச் செலவு 2013-14-ல் ரூ. 1,042 ஆக இருந்தது. இது 2023-24-ல் கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகரித்து ரூ. 2,959 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
காப்பீடு மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் விரிவாக்கம்
மருத்துவச் செலவுகளால் குடும்பங்கள் நிதி நெருக்கடிக்கு உள்ளாவதைத் தடுக்க, காப்பீட்டுத் திட்டங்களின் பங்களிப்பு கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
மொத்த சுகாதாரச் செலவில் சமூகப் பாதுகாப்புச் செலவினங்களின் பங்கு 2013-14-ல் 6 சதவீதமாக இருந்தது, 2023-24-ல் 11 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. இதில் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் - பிரதமரின் ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா, மாநில அரசுகளின் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள், சமூக சுகாதாரக் காப்பீடு மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கான மருத்துவச் செலவுகள் ஆகியவை அடங்கும்.
தனியார் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் துறையின் பங்களிப்பும் 2013-14-ல் இருந்த 3.4 சதவீதத்திலிருந்து, 2023-24-ல் 10.2 சதவீதமாக மூன்று மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.
சுகாதார அமைச்சகத்தின் விளக்கம்
இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'பொது சுகாதாரத் துறையில் அரசின் நிதி ஒதுக்கீடு அதிகரித்து வருவதும், அதே நேரத்தில் குடும்பங்கள் நேரடியாகச் செலவிடும் விகிதம் குறைந்து வருவதும் நாட்டின் சுகாதார கட்டமைப்பு அனைவருக்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடியதாகவும், கட்டுப்படியாகக்கூடியதாகவும், நிதிப் பாதுகாப்பு கொண்டதாகவும் மாறி வருவதைக் காட்டுகிறது' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மக்களின் மருத்துவச் செலவு குறைய பல்வேறு திட்டங்கள் கைகொடுத்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, கிராமப்புற அளவிலான மருத்துவச் சேவைகளை வலுப்படுத்த, 2023-24-ம் ஆண்டில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களின் பராமரிப்பிற்காக மட்டும் அரசு சுமார் ரூ. 1.53 லட்சம் கோடி செலவிட்டுள்ளது.
மேலும், ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் தகுதியான பயனாளிகளுக்குப் பணமில்லா மருத்துவமனை சிகிச்சைகளை வழங்கிப் பெரிய நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்துள்ளது.
இது மட்டுமல்லாமல், நாடு முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய நிலையங்கள், இலவச மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனைத் திட்டங்கள், பிரதமரின் தேசிய டயாலிசிஸ் திட்டம், குறைந்த விலையில் தரமான மருந்துகளை வழங்கும் பிரதமரின் மக்கள் மருந்தகங்கள் மற்றும் அமிர்த் மருந்தகங்கள் ஆகியவை சாமானிய மக்களின் அன்றாட மருத்துவச் செலவைப் பெருமளவில் குறைத்துள்ளன.
தேசிய சுகாதார கணக்கு அறிக்கை எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டது?
மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் தேசிய சுகாதார அமைப்புகள் வள மையத்தின் தொழில்நுட்பச் செயலகம் இந்த அறிக்கையைத் தயாரித்துள்ளது.
சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுகாதார கணக்குகள் அமைப்பு 2011 கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கப்பட்ட 11-வது சுற்று மதிப்பீட்டு அறிக்கை இதுவாகும்.