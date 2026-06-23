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இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் சிசேரியன் பிரசவம்! தமிழகத்தில் நிலை என்ன?

பெண்களின் மாறிவரும் வாழ்வியல் முறை, உடற்பயிற்சியின்மை மற்றும் தாமதமான திருமணங்கள் போன்ற காரணங்களால் ஏற்படும் மருத்துவ சிக்கல்கள் சிசேரியன் பிரசவத்திற்கு வழிவகுக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 23, 2026 at 5:20 PM IST

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உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO), ஒரு நாட்டில் ஒட்டுமொத்த பிரசவங்களில் 10 முதல் 15 சதவீதம் மட்டுமே சிசேரியன் முறையில் இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறது. ஆனால், இந்தியாவில் சமீபத்தில் வெளியான தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு (NFHS-6) முற்றிலும் தலைகீழான ஒரு எதார்த்தத்தை நம் கண்முன்னே நிறுத்தியுள்ளது. இந்தியாவில் பிறக்கும் குழந்தைகளில் நான்கில் ஒரு குழந்தை (27.2%) அறுவை சிகிச்சை மூலமே உலகிற்கு வருகிறது.

தனியார் மருத்துவமனைகளின் புதிய 'நார்மல்'

இந்தியாவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிசேரியன் என்பது ஒரு புதிய இயல்பான விஷயமாக மாறிவிட்டது. கடந்த 2023-24ம் ஆண்டில் தனியார் மருத்துவமனைகளில் நடந்த பிரசவங்களில் 54% சிசேரியன் முறையில்தான் நடந்துள்ளன. மாநில வாரியாக பார்த்தால் இந்த எண்கள் இன்னும் பயமுறுத்துகின்றன. மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் 87.7% பிரசவங்கள் அறுவை சிகிச்சை மூலமே நடக்கின்றன.

தெலுங்கானாவில் 84% மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் 66% என்ற அளவில் இது உள்ளது. இந்தியாவின் பெரும்பாலான மாநிலங்களில், தனியார் மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளில் பாதியோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவையோ சிசேரியன் மூலமே பிறக்கின்றன. ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் இந்த விகிதம் 90% வரை உயர்ந்துள்ளது.

தமிழகத்தின் நிலை என்ன?

தென்னிந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, தனியார் மருத்துவமனைகள் மட்டுமின்றி அரசு மருத்துவமனைகளிலும் சிசேரியன் பிரசவங்களின் எண்ணிக்கை கவலைகொள்ளும் வகையில் உயர்ந்துள்ளது. பொதுவாக அரசு மருத்துவமனைகளில் சாதாரண பிரசவங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்ற பிம்பம் உள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாட்டின் அரசு மருத்துவமனைகளில் நடக்கும் பிரசவங்களில் 39%க்கும் அதிகமானவை சிசேரியன் மூலமே நடக்கின்றன. அண்டை மாநிலங்களான கேரளாவில் 39%, கர்நாடகாவில் 34% மற்றும் தெலுங்கானாவில் 48% அரசு பிரசவங்கள் அறுவை சிகிச்சையாகவே மாறுகின்றன.

மறுபுறம், பீகார் (13%), ஜார்கண்ட் (16%) போன்ற மாநிலங்களில் சிசேரியன் விகிதம் மிக குறைவாக உள்ளது. ஆனால், அங்குள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் அவசர கால மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மிக மோசமாக இருப்பதையே இது காட்டுகிறது. இதனால் அங்கு தாய்மார்களின் இறப்பு விகிதமும் அதிகமாக உள்ளது.

சிசேரியன் ஏன் இவ்வளவு அதிகமாக நடக்கிறது?

இந்தியாவில் சிசேரியன் பிரசவங்கள் இந்த அளவிற்கு அதிகரிக்க பல முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன:

  • வணிகமயமாக்கல் மற்றும் லாப நோக்கம்: தனியார் மருத்துவமனைகளில் சாதாரண பிரசவத்தை விட சிசேரியன் பிரசவங்களுக்கு அதிக கட்டணம் வசூலிக்க முடியும். மருத்துவமனையில் தங்கும் நாட்கள், மருந்துகளின் தேவை என அனைத்தும் அதிகரிப்பதால், இது ஒரு பெரிய வணிகமாக பார்க்கப்படுகிறது.
  • நேர மேலாண்மை: சாதாரண பிரசவம் என்பது எப்போது நடக்கும் என்று கணிக்க முடியாது. சில சமயம் மருத்துவர்கள் பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனால், சிசேரியன் பிரசவத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் திட்டமிட்டு 30 நிமிடங்களில் முடித்துவிட முடியும்.
  • பிரசவ வலி குறித்த பயம்: இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு பிரசவ வலி குறித்த பயம் அதிகமாக உள்ளது. வலியற்ற பிரசவத்தை நாடி அவர்களே சிசேரியனை தேர்ந்தெடுக்கும் போக்கும் அதிகரித்துள்ளது.
  • மாறிவரும் வாழ்வியல்: பெண்களின் மாறிவரும் வாழ்வியல் முறை, உடற்பயிற்சியின்மை மற்றும் தாமதமான திருமணங்கள் போன்ற காரணங்களால் ஏற்படும் மருத்துவச் சிக்கல்களும் இதற்கு வழிவகுக்கின்றன.

பெண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு?

இயற்கையான பிரசவத்தின் போது, தாயின் பிறப்புறுப்பு பாதையில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்கள் (Microbiome) குழந்தையின் உடலில் ஒட்டிக்கொள்ளும். இது குழந்தையின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வாழ்நாள் முழுமைக்கும் பலப்படுத்தும் ஆற்றல் கொண்டது. சிசேரியன் மூலம் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை.

மேலும், சிசேரியன் என்பது ஒரு பெரிய வயிற்று அறுவை சிகிச்சையாகும். இதனால் பிரசவத்திற்கு பிறகு தாய்மார்கள் குணமடைய நீண்ட நாட்கள் ஆகும். சுகப்பிரசவம் ஆன பெண்கள் சில மணி நேரங்களிலேயே எழுந்து தங்களின் குழந்தையை் கவனித்து கொள்ள முடியும், உடனடியாக தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியும்.

ஆனால், சிசேரியன் செய்துகொண்ட தாய்மார்கள் கடுமையான உடல் வலி, தையல் தழும்புகள் மற்றும் மயக்க மருந்தின் பக்கவிளைவுகளால் அவதிப்படுகிறார்கள். இது குழந்தையுடனான ஆரம்பகால பிணைப்பையும், தாய்ப்பால் கொடுப்பதையும் தாமதப்படுத்துகிறது.

ஸ்வீடன், நார்வே போன்ற ஸ்காண்டிநேவிய நாடுகளில் தேவையற்ற அறுவை சிகிச்சைகளை குறைத்து, பிரசவங்களை மருத்துவச்சிகள் (Midwives) மூலம் இயற்கையாக பார்க்கவே ஊக்குவிக்கிறார்கள். அங்கு சிசேரியன் விகிதம் 16% முதல் 19% வரை மட்டுமே உள்ளது.

ஆய்வு:

https://www.who.int/news/item/16-06-2021-caesarean-section-rates-continue-to-rise-amid-growing-inequalities-in-access

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12653877/

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