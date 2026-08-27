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ஸ்மார்ட்போன் மூலம் அல்சைமர் நோயை கண்டறியும் புதிய தொழில்நுட்பம்: இந்திய விஞ்ஞானிகள் சாதனை!

புதிய தொழிநுட்பம் மூலம் நோய் தீவிரமடையும் முன்பே, புரதக் கட்டிகள் உருவாகும் ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்துவிட முடியும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 27, 2026 at 12:20 PM IST

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அல்சைமர் என்பது வயதான காலத்தில் மனித மூளையை பாதித்து, நினைவாற்றலை சிறுக சிறுக பறிக்கும் ஒரு தீவிரமான நோயாகும். இந்த நோயை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கண்டறிவது உலகளவில் மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்து வருகிறது. இந்தியாவில் 2030ம் ஆண்டிற்குள் சுமார் 76 லட்சம் பேர் இந்த நோயால் பாதிக்கப்படலாம் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

வழக்கமாக இந்த நோயை கண்டறிய பயன்படும் எம்.ஆர்.ஐ (MRI) அல்லது பெட் (PET) ஸ்கேன் போன்ற பரிசோதனைகள் மிகவும் செலவு மிக்கவை. சாதாரண மக்களுக்கு இவை எளிதில் கிடைப்பதில்லை. இந்த சூழலில், நமது இந்திய விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ள ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு, மிக குறைந்த செலவில் ஸ்மார்ட்போன் உதவியுடனே அல்சைமர் நோயை கண்டறியும் புதிய வழியை திறந்துவிட்டுள்ளது.

அல்சைமர் நோய் ஏன் ஏற்படுகிறது?

நமது மூளையில் உள்ள செல்கள் தங்களுக்குள் தகவல்களை பரிமாறி கொள்ள பல புரதங்கள் உதவுகின்றன. இதில் 'அமைலாய்டு- பீட்டா' (Amyloid-beta) என்ற புரதம் சரியாக மடியாமல், ஒன்றோடொன்று ஒட்டிக்கொண்டு பிசுபிசுப்பான கட்டிகளாக மாறும் போதுதான் அல்சைமர் நோய் தொடங்குகிறது.

இந்த நச்சு புரத கட்டிகள் மூளை செல்களுக்கு வெளியே படிந்து, நரம்புகளுக்கு இடையேயான தொடர்பை துண்டித்து செல்களை அழிக்கின்றன. இதனால் மனிதர்களுக்கு நினைவாற்றல் இழப்பு, யோசிக்கும் திறனில் தடுமாற்றம் மற்றும் நடத்தை மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.

இந்திய விஞ்ஞானிகளின் புதிய கண்டுபிடிப்பு

மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத் துறையின் கீழ் இயங்கும் 'ஜவஹர்லால் நேரு உயரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தைச்' (JNCASR) சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள், இந்த அல்சைமர் நோயை கண்டறிய ADxFluor என்ற புதிய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியுள்ளனர்.

இந்த முறையில் TZ-48 என்ற மிகச்சிறிய மூலக்கூறு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மூலக்கூறு மூளையில் உள்ள அமைலாய்டு-பீட்டா புரதக் கட்டிகளுடன் இணையும் போது, ஒருவித ஒளி உமிழ்வை (Fluorescence) வெளிப்படுத்தும். இந்த ஒளியின் மாறுபாடுகளையும் அதன் தன்மையையும், ஒரு சிறப்பு செயலி பொருத்தப்பட்ட ஸ்மார்ட்போன் கேமரா மூலம் மிகத் துல்லியமாகப் படம்பிடித்து அளவிட முடியும்.

ஸ்மார்ட்போன் செயலி எப்படி செயல்படுகிறது?

பொதுவாக, ஒளியை வைத்து மட்டுமே நோய் பாதிப்பை கணக்கிடுவது கடினம். ஆனால், இந்த தொழில்நுட்பத்தில் 'ஃப்ளோரசன்ஸ் லைஃப்டைம்' (Fluorescence Lifetime) என்ற நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது, அந்த ஒளி எவ்வளவு காலம் நீடித்து நிற்கிறது என்பதை கொண்டு நோய் எந்த கட்டத்தில் இருக்கிறது என்பதை ஸ்மார்ட்போன் செயலியே துல்லியமாக கணித்துவிடும். இந்த முறை மிகவும் துல்லியமானது என்பதால், தவறான முடிவுகள் வர வாய்ப்புகள் மிக குறைவு.

எளிமையான பரிசோதனை - குறைந்த செலவு

தற்போது பயன்பாட்டில் இருக்கும் ஸ்கேன் பரிசோதனைகளுக்கு பெரிய மருத்துவமனைகள், அதிநவீன இயந்திரங்கள் மற்றும் சிறப்பு தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். இதனால் ஏழை மற்றும் கிராமப்புற மக்களுக்கு இத்தகைய பரிசோதனைகள் எட்டாக்கனியாகவே உள்ளன.

ஆனால், இந்திய விஞ்ஞானிகளின் இந்த ஸ்மார்ட்போன் முறை:

மிகக் குறைந்த செலவிலேயே செய்து முடிக்கக்கூடியது.

எளிமையானது: ஸ்மார்ட்போன் செயலி மூலமே முடிவுகளை உடனடியாக அறிந்துகொள்ளலாம்.

ஆரம்பக் கட்ட கண்டறிதல்: நோய் தீவிரமடையும் முன்பே, புரதக் கட்டிகள் உருவாகும் ஆரம்ப நிலையிலேயே இதைக் கண்டறிந்துவிட முடியும்.

எதிர்கால நம்பிக்கை

அல்சைமர் நோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்துவிட்டால், நோயின் வேகத்தை குறைப்பதற்கும் சரியான பராமரிப்பை வழங்குவதற்கும் அதிக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்திய விஞ்ஞானிகளின் இந்த எளிய, நவீன கண்டுபிடிப்பு, எதிர்காலத்தில் சாதாரண ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில்கூட அல்சைமர் பரிசோதனையை சாத்தியமாக்கும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2303169®=48&lang=2

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TAGGED:

அல்சைமர் நோய்
ALZHEIMER
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