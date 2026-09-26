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சீனாவில் உள்ள நோயாளிக்கு இந்தியாவில் இருந்து ‘டெலி-ரோபோடிக்’ அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவர்

இந்தியாவில் இருக்கும் மருத்துவர், சுமார் 5,000 கி.மீ தொலைவில் உள்ள மற்றொரு நாட்டில் இருக்கும் ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை இயந்திரத்தை அதிவேக இணையத் தொடர்பு மூலம் துல்லியமாகக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

டெலி-ரோபோடிக்' முறையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் டாக்டர் விவேக் பிந்தல்
டெலி-ரோபோடிக்' முறையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் டாக்டர் விவேக் பிந்தல் (ETV Bharat via Rajeev Bindal Facebook)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 10:19 PM IST

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சிர்மூர்: இமாச்சல பிரதேசம், நஹான் பகுதியைச் சேர்ந்த ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரான டாக்டர் விவேக் பிந்தல், இந்தியாவில் இருந்தபடி சீனாவில் உள்ள நோயாளிக்கு நேரடியாக 'டெலி-ரோபோடிக்' முறையில் அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக செய்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலம், வைஷாலியில் உள்ள மேக்ஸ் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில், பேரியாட்ரிக் மற்றும் ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை துறையின் முதன்மை இயக்குநராக இருப்பவர் டாக்டர் விவேக் பிந்தல். இவருடைய தலைமையில், ‘போர்ன்ஸ் ரோபோடிக்ஸ் சிஸ்டம்’ நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்த அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

டெலி-ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை

டெலி-ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை என்பது, அறுவை சிகிச்சை நிபுணரும், நோயாளியும் வெவ்வேறு இடங்களில் இருப்பார்கள். மருத்துவர் தொலைதூரத்தில் இருந்தபடியே ரோபோடிக் இயந்திரத்தைக் கட்டப்படுத்துவார். நோயாளிக்கு அருகில் இருக்கும் ரோபோடிக் சிஸ்டம் அந்த இயக்கங்களை அப்படியே செய்யும். நோயாளிக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் இடத்தின் நேரடி காட்சிகள் மருத்துவருக்குத் திரையில் தெரியும். இதன்மூலம், மருத்துவர் அறுவை சிகிச்சையை செய்து முடிப்பார்.

டெலி-ரோபோடிக் முறையில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள மிகவும் துல்லியமான தொழில்நுட்பம், அதிவேக இணையத் தொடர்பு, பாதுகாப்பான தரவு பரிமாற்றம் ஆகிய தேவை. மருத்துவரின் கைகளின் அசைவுகள் ரோபோடிக் சிஸ்டத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு, அதன்மூலம் நோயாளிக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் இடத்தில் சிகிச்சை நடக்கிறது.

இந்த தொழில்நுட்பத்தின் துல்லியம், வேகத்தை சோதிப்பதற்காக, நேரடியாக நோயாளிகளிடம் சிகிச்சை அளிக்காமல் விலங்குகளிடம் பித்தப்பை அகற்றுதல், வயிற்றுப் பகுதி அறுவை சிகிச்சை, கருப்பை அகற்றுதல், சிறுநீரகம் தொடர்பான அறுவை சிகிச்சைகள் ஆகியவை வெற்றிகரமாகச் செய்து பார்க்கப்பட்டன.

இதன் மூலம், இந்தியாவில் இருக்கும் ஒரு மருத்துவர், சுமார் 5,000 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள மற்றொரு நாட்டில் இருக்கும் ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை இயந்திரத்தை அதிவேக இணையத் தொடர்பு மூலம் துல்லியமாகக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்நிலையில், இந்தியா, சீனா இடையேயான இந்த நேரடி எல்லை தாண்டிய டெலி-ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை, தொழில்நுட்பத்தின் சாத்தியக்கூறுகளையும், தொழில்நுட்பத் திறன்களையும் புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கை என்று மேக்ஸ் ஹெல்த்கேர் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டுத் இயக்குநர் டாக்டர் கௌரவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர்காலத்தில் இதனை நோயாளிகளிடம் பயன்படுத்துவதற்குத் தேவையான அரசின் ஒழுங்குமுறை அனுமதிகள், மருத்துவ நெறிமுறைகள், நோயாளி பாதுகாப்பு ஆகியவை முறையாகப் பின்பற்றப்படும் என்றும், இந்த அனுமதிகள் கிடைத்தவுடன் தங்களது மருத்துவமனையில் தொலைதூர அறுவை சிகிச்சை முறையை மேலும் ஆராய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

மருத்துவர் விவேக் பிந்தலின் தந்தையும், ஹிமாச்சல பிரதேச பாஜக தலைவருமான டாக்டர் ராஜீவ் பிந்தல், இந்த சாதனையைத் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

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TELEROBOTIC SURGERY
DR VIVEK BINDAL
டெலி ரோபோடிக் சிகிச்சை
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