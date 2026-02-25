கருப்பை வாய் புற்றுநோயை தடுக்க இலவச HPV தடுப்பூசி - எப்படி, எப்போது பதிவு செய்வது?
HPV தடுப்பூசிகளைப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் சிறுமிகளின் பெற்றோர்கள், கொரோனா காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட 'U-WIN' இணையதளம் வாயிலாகத் தங்கள் பெயர்களைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
Published : February 25, 2026 at 10:45 AM IST
உலகளவில் பெண்களின் உயிரைப் பறிக்கும் கொடிய நோய்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் கருப்பை வாய் புற்றுநோயை (Cervical Cancer) முற்றிலும் ஒழிக்க மத்திய அரசு மிக முக்கியமான முடிவை எடுத்துள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள 14 வயது சிறுமிகளுக்கு 'ஹியூமன் பாப்பிலோமா வைரஸ்' (HPV) தடுப்பூசியை முற்றிலும் இலவசமாக வழங்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
வரும் மார்ச் மாதம் முதல் இந்த மெகா தடுப்பூசி முகாம் தொடங்கப்பட உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 1.15 கோடி சிறுமிகள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்காக 90 நாட்கள் நீடிக்கும் ஒரு தீவிரப் பிரச்சார இயக்கத்தை முன்னெடுக்கவும் அரசு தயாராகி வருகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் 80 ஆயிரம் இறப்புகள்: இந்தியாவில் பெண்களைத் தாக்கும் புற்றுநோய்களில் கருப்பை வாய் புற்றுநோய் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. உலகளாவிய புள்ளிவிவரங்களின்படி (Globocan 2022), இந்தியாவில் மட்டும் ஓராண்டில் சுமார் 1.27 லட்சம் பெண்கள் புதிதாக இந்தப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இதில் வேதனையான விஷயம் என்னவென்றால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 80,000 பெண்கள் முறையான சிகிச்சை அல்லது ஆரம்பக்கட்டப் பாதுகாப்பு இல்லாததால் உயிரிழக்கின்றனர். இந்த வகை புற்றுநோயானது 'ஹியூமன் பாப்பிலோமா வைரஸ்' (HPV) எனப்படும் ஒரு பொதுவான வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படுகிறது.
இது பெரும்பாலும் உடலுறவு மூலமாகவே பரவுகிறது. உடலில் நீண்ட காலம் தங்கியிருக்கும் இந்த வைரஸ், காலப்போக்கில் கருப்பை வாயில் உள்ள செல்களைப் பாதித்து புற்றுநோயாக மாறுகிறது. இந்தத் தொற்றைக் ஆரம்பத்திலேயே தடுக்க தடுப்பூசி மட்டுமே ஒரே வழியாகும்.
தடுப்பூசி வழங்கும் முறை மற்றும் அரசின் தயார் நிலை: மத்திய அரசு தற்போது 'கார்டசில் 4' (Gardasil 4) என்ற தடுப்பூசியைப் பயன்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது. அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த மெர்க் (Merck & Co) நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்தத் தடுப்பூசி, கருப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு 83 சதவீதம் காரணமாக இருக்கும் 'HPV 16' மற்றும் 'HPV 18' ஆகிய இரண்டு ஆபத்தான வைரஸ் வகைகளைத் திறம்படத் தடுக்கிறது.
இதற்காக சர்வதேசத் தடுப்பூசி கூட்டமைப்பான 'காவி' (Gavi) அமைப்பிலிருந்து சுமார் 2.6 கோடி டோஸ் மருந்துகளை மத்திய அரசு பெற்றுள்ளது. இது அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குத் தேவையான தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய போதுமானதாகும்.
இந்தத் தடுப்பூசிகளைப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் சிறுமிகளின் பெற்றோர்கள், கொரோனா காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட 'U-WIN' இணையதளம் வாயிலாகத் தங்கள் பெயர்களைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்குத் தேவையான மருந்துப் பொருட்கள் ஏற்கனவே அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏன் 14 வயது சிறுமிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது? மருத்துவ வல்லுநர்களின் கூற்றுப்படி, 9 முதல் 14 வயது என்பது ஒரு பெண் குழந்தைக்கு இந்தத் தடுப்பூசி போடுவதற்கு மிகச் சரியான காலமாகும். இதற்குக் காரணம், இந்த வயதில் குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் மிகவும் வலிமையாக இருக்கும்.
இந்தச் சமயத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தப்படும்போது, அது உடலில் அதிகப்படியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை (Antibodies) உருவாக்குகிறது. மேலும், ஒரு பெண் பாலியல் ரீதியாகச் செயல்படத் தொடங்கும் முன்பே (வைரஸ் தொற்று உடலில் நுழைவதற்கு முன்னே) இந்தத் தடுப்பூசியை வழங்கிவிட்டால், அது 93 சதவீதம் முதல் 100 சதவீதம் வரை புற்றுநோய் வராமல் பாதுகாக்கும்.
14 வயதிற்குப் பிறகு போடுவதை விட, இந்த வயதில் போடுவது வாழ்நாள் முழுமைக்கும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது. அதனால்தான் மத்திய அரசு 14 வயதுச் சிறுமிகளைத் தனது முதன்மை இலக்காகத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது.
இதுவரை இந்த எச்பிவி தடுப்பூசிகள் தனியார் மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே கிடைத்து வந்தன. அதன் விலை மிக அதிகமாக இருந்ததால் (சுமார் 2,000 முதல் 4,000 ரூபாய் வரை), சாதாரண மற்றும் நடுத்தரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சிறுமிகளுக்கு கிடைக்காமல் இருந்தது. இப்போது மத்திய அரசு இதை இலவசமாக வழங்குவதன் மூலம், சமூகத்தில் உள்ள அனைத்துத் தரப்புப் பெண்களுக்கும் சரிசமமான உயர்தர சிகிச்சை உறுதி செய்யப்படுகிறது.
