இந்தியாவில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் முதல் டெங்கு தடுப்பூசி: விலை முதல் டோஸ் வரை - முழு விவரம்!
ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ‘பயோலாஜிகல் இ’ நிறுவனத்துடன் இணைந்து, இந்தியாவில் ஆண்டிற்கு 5 கோடி டோஸ்கள் வரை டெங்கு தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்ய ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : July 21, 2026 at 11:29 AM IST
இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழைக்காலம் தொடங்கிவிட்டாலே டெங்கு காய்ச்சல் பற்றிய பயமும் உடனே வந்துவிடுகிறது. கொசுக்களால் பரவும் இந்த நோயால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். காய்ச்சல் தீவிரமடைந்து ரத்த தட்டணுக்கள் குறையும்போது, பலருக்கு மருத்துவமனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகிறது. சில நேரங்களில் இது உயிரிழப்பிலும் போய் முடிகிறது.
உலக அளவில் பதிவாகும் டெங்கு பாதிப்புகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இந்தியாவில் மட்டுமே பதிவாகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் இதன் தாக்கம் 11 மடங்கிற்கும் மேலாக அதிகரித்துள்ளது. இதுவரை கொசுக்கள் புகாமல் பார்த்துக்கொள்வது, காய்ச்சல் வந்த பிறகு சிகிச்சை அளிப்பது மட்டுமே நமக்கிருந்த வழிகளாக இருந்தன. இந்த நிலையில், டெங்கு பரவலைக் கட்டுப்படுத்த ‘கியூடெங்கா’ (QDENGA) என்ற தடுப்பூசிக்கு இந்திய மருந்துகள் தரக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (CDSCO) தற்போது ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
‘கியூடெங்கா’ தடுப்பூசியின் அறிமுகமும் பின்னணியும்
ஜப்பானை சேர்ந்த 'டேக் டா' (Takeda) மருந்தக நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள ‘கியூடெங்கா’ என்ற தடுப்பூசிக்கு, இந்திய மத்திய மருந்துகள் தரக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. டெங்கு வைரஸில் DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 என நான்கு வகைகள் உள்ளன.
இந்த நான்கு வகை வைரஸ்களுக்கு எதிராகவும் ஒரே நேரத்தில் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டும் வகையில் இந்த தடுப்பூசி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தோலுக்கு அடியில் ஊசி மூலம், மூன்று மாத இடைவெளியில் இரண்டு தவணைகளாக (2 Doses) இது செலுத்தப்பட வேண்டும்.
ரத்த பரிசோதனை தேவையில்லை
இதற்கு முன்பு பயன்பாட்டில் இருந்த 'டெங்வாக்சியா' (Dengvaxia) தடுப்பூசியை செலுத்துவதற்கு முன், சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு ஏற்கனவே டெங்கு வந்திருக்கிறதா என்பதை அறிய ரத்தப் பரிசோதனை செய்ய வேண்டியிருந்தது. ஆனால், ‘கியூடெங்கா’ தடுப்பூசிக்கு அப்படி எந்தப் பரிசோதனையும் தேவையில்லை. டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும், இதுவரை பாதிப்பு வராதவர்களுக்கும் இதை செலுத்த முடியும்.
பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறன்
8 நாடுகளை சேர்ந்த 20,000-க்கும் மேற்பட்ட சிறுவர்கள் மற்றும் சிறார்களிடம் நடத்தப்பட்ட மூன்றாம்கட்ட பரிசோதனையில், இந்த தடுப்பூசி டெங்குவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் நிலையை 84% அளவுக்கு குறைக்கிறது என்பது உறுதியாகியுள்ளது. மேலும், ஒட்டுமொத்தமாக டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பில் இருந்து 61% பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
உலகளாவிய அங்கீகாரம்:
ஐரோப்பிய ஒன்றியம், இங்கிலாந்து, பிரேசில், இந்தோனேசியா, அர்ஜென்டினா உட்பட 40க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இந்த தடுப்பூசி ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ளது. உலக சுகாதார நிறுவனமும் (WHO) டெங்கு பாதிப்பு அதிகம் உள்ள நாடுகளுக்கு இதைப் பரிந்துரை செய்துள்ளது.
விலை எவ்வளவு?
இந்தியாவில் இதன் அதிகாரப்பூர்வ விற்பனை விலை இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், பொதுமக்கள் எளிதாக பெறும் வகையில் இதன் விலையை குறைக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த ‘பயோலாஜிகல் இ’ (Biological E) நிறுவனத்துடன் இணைந்து, இந்தியாவில் ஆண்டிற்கு 5 கோடி டோஸ்கள் வரை உற்பத்தி செய்ய ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டிலேயே பெருமளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுவதால், இறக்குமதி செலவு குறைந்து, பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் இது கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
தடுப்பூசி மட்டுமே போதுமானதா?
இந்த தடுப்பூசி டெங்குவிற்கு எதிரான ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக இருக்குமே தவிர, நோயை முழுமையாக ஒழித்துவிடாது என்று மருத்துவ வல்லுநர்களும் உலக சுகாதார நிறுவனமும் தெரிவிக்கின்றனர்.
- நான்கு வகையான வைரஸ்களும் ஒரே நேரத்தில் பரவக்கூடியவை.
- காலநிலை மாற்றம் மற்றும் நகரமயமாக்கல் காரணமாக கொசுக்களின் உற்பத்தி அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது.
எனவே, தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டாலும் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்திருப்பது, கொசுக்கள் இனப்பெருக்கம் செய்வதை தடுப்பது, கொசுக்கடியிலிருந்து தப்பிக்கும் வழிமுறைகளை பின்பற்றுவது மற்றும் காய்ச்சல் அறிகுறி தெரிந்தவுடன் மருத்துவரை அணுகுவது ஆகியவை தொடர்ந்து அவசியமாகும். இந்தியாவில் டெங்குவால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளையும், மருத்துவமனை செலவுகளையும் கணிசமாக குறைக்க இந்த ‘கியூடெங்கா’ தடுப்பூசி பெரிதும் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.