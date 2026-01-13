இந்திய பொருளாதாரத்தை உலுக்கும் சர்க்கரை நோய்: 11.4 டிரில்லியன் டாலர் இழப்பு அபாயம்!
சமீபத்திய ஆய்வுகளின்படி, சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் பொருளாதார சுமையில் உலகிலேயே இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
January 13, 2026
இன்று டீக்கடைக்கு சென்றால் "சர்க்கரை போடாத டீ" கேட்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பதை நாம் கவனித்திருப்போம். முன்பு வயதானவர்களின் நோயாக பார்க்கப்பட்ட சர்க்கரை நோய், இன்று சிறியவர் பெரியவர் என்ற பாகுபாடின்றி ஒவ்வொரு வீட்டிற்குள்ளும் நுழைந்துவிட்டது.
இது வெறும் உடல்நலம் சார்ந்த பிரச்சனை மட்டுமல்ல, ஒரு குடும்பத்தின் சேமிப்பையும், நாட்டின் வளர்ச்சியையும் நசுக்கும் ஒரு பொருளாதார சுமையாகும் என சமீபத்திய ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது. 2026ம் ஆண்டில் இந்தியா சர்க்கரை நோயால் உலகளவில் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதார இழப்பை சந்திக்கும் நாடாக உருவெடுத்துள்ளது என்ற செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
வேலையில்லாத் திண்டாட்டம், விலைவாசி உயர்வு போன்ற சவால்களுக்கு மத்தியில், 'நீரிழிவு' என்பது அமைதியாக நம் பாக்கெட்டை பறிக்கும் ஒரு காரணியாக மாறியுள்ளது. முறையற்ற உணவு பழக்கம் மற்றும் உடலுழைப்பு இல்லாத வாழ்க்கைமுறை இதற்கு முக்கிய காரணங்களாகும்.
சமீபத்திய ஆய்வுகளின்படி, சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் பொருளாதார சுமையில் உலகிலேயே இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இந்த நோயால் இந்தியப் பொருளாதாரத்திற்கு சுமார் 11.4 டிரில்லியன் (Trillion) அமெரிக்கன் டாலர் அளவுக்கு இழப்பு ஏற்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்கிறது ஆய்வு.
அமெரிக்கா 16.5 டிரில்லியன் டாலர்களுடன் அதிகபட்ச செலவைச் சுமக்கிறது, மேலும் சீனா 11 டிரில்லியன் டாலர்களுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது என்று தெரியவந்துள்ளது.
ஆஸ்திரியாவில் உள்ள சர்வதேச பயன்பாட்டு அமைப்புகள் பகுப்பாய்வு நிறுவனம் மற்றும் வியன்னா பொருளாதாரம் மற்றும் வணிகப் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் உட்பட, பலரும் 2020 முதல் 2050 வரையிலான காலகட்டத்தில் 204 நாடுகளில் நீரிழிவு நோயின் பொருளாதாரத் தாக்கத்தைக் கணக்கிட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
குடும்ப செலவுகள்: சர்க்கரை நோய் என்பது காய்ச்சல் போல வந்து போவதல்ல. ஒருவருக்கு இந்நோய் வந்துவிட்டால், ஆயுள் முழுவதும் மாத்திரைகள், இன்சுலின் ஊசிகள் மற்றும் சீரான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் அவசியம். ஒரு நடுத்தரக் குடும்பத்தின் வருமானத்தில் கணிசமான பகுதி இந்த மருத்துவச் செலவுகளுக்கே சென்றுவிடுகிறது. இது குழந்தைகளின் கல்வி அல்லது எதிர்காலச் சேமிப்பைப் பாதிக்கிறது.
உழைப்பு திறன் குறைதல்: சர்க்கரை நோய் இருப்பவர்கள் விரைவில் சோர்வடைவது, கண்பார்வை பாதிப்பு, சிறுநீரகக் கோளாறு போன்ற இதர சிக்கல்களுக்கும் ஆளாகிறார்கள். இதனால் அவர்கள் வேலைக்குச் செல்லும் நாட்களின் எண்ணிக்கை குறைகிறது. நாட்டின் உற்பத்தித் திறனைத் தீர்மானிக்கும் இளைஞர்கள் மற்றும் நடுத்தர வயதினர் இதில் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதால், ஒட்டுமொத்தப் பொருளாதார வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது.
பொது சுகாதாரத் துறையில் அரசு செலவிடும் தொகையில் பெரும் பகுதி இந்த ஒரு நோயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கே செலவிடப்படுகிறது. இது மற்ற உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கான நிதியைக் குறைக்கிறது.
இன்றைய சூழலோடு ஒப்பீடு:
இன்றைய நவீன காலத்தில் நாம் நேரத்தைச் சேமிக்க 'ஆன்லைன்' மூலம் உணவுகளை ஆர்டர் செய்கிறோம். ஆனால், அந்த உணவுகளில் இருக்கும் அதிகப்படியான சர்க்கரை மற்றும் கொழுப்பு நம் ஆரோக்கியத்தைச் சிதைக்கிறது. ஒருபுறம் தொழில்நுட்பம் வளர்கிறது, மறுபுறம் உடல் உழைப்பு குறைந்து வருகிறது. இந்தப் போக்குதான் இந்தியாவை "உலகின் சர்க்கரை நோய் தலைநகரம்" என்ற நிலைக்குத் தள்ளியுள்ளது.
நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? இந்த பொருளாதாரச் சுமையிலிருந்து மீள ஒரே வழி, நம் வாழ்க்கைமுறையை மாற்றுவதுதான் என்கிறது Healthy lifestyle can prevent diabetes (and even reverse it) என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரை.
- தினமும் 30 நிமிட நடைப்பயிற்சி.
- அதிகப்படியான சர்க்கரை மற்றும் துரித உணவுகளைத் தவிர்த்தல்.
- 30 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் அவ்வப்போது ரத்தச் சர்க்கரை பரிசோதனை செய்துகொள்ளுதல். இவை நீரிழிவுக்கு முந்தைய நிலையில் இருப்பவரை கூட மீட்கும்.
