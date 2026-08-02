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இந்தியாவை அச்சுறுத்தும் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் பாதிப்பு: சர்வதேச ஆய்வு எச்சரிக்கை!

25 வயதை கடந்த மக்களிடையே அதிக கொலஸ்ட்ரால் பாதிப்பு 250 கோடியில் இருந்து 460 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 2, 2026 at 5:19 PM IST

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நமது உடலுக்கு கொலஸ்ட்ரால் குறிப்பிட்ட அளவில் தேவை என்றாலும், அதில் 'கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்' (LDL Cholesterol) என்று அழைக்கப்படும் காரணி எல்லை மீறும்போது அது பேராபத்தாக மாறுகிறது. இன்றைக்கு நம்மில் பலருக்கு ரத்த பரிசோதனை செய்யும் வரை தங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை இருப்பதே தெரிவதில்லை.

ஏனெனில் இது எந்தவித வெளிப்புற அறிகுறியையும் வெளிப்படுத்தாமல், ரத்த நாளங்களில் மெல்ல மெல்ல கொழுப்பை படர செய்து, திடீரென மாரடைப்பு அல்லது பக்கவாதமாக வெடிக்கக்கூடியது. மருத்துவ இதழான 'ஜமா' (JAMA) வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய ஆய்வறிக்கை, இந்தியர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எச்சரிக்கை மணியை அடித்துள்ளது. உலகம் முழுவதிலும் உள்ள கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் பாதிப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இந்தியா மற்றும் சீனாவில் மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது என்ற அதிர்ச்சி தகவலை இந்த ஆய்வு வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

அதிர்ச்சி தரும் புள்ளிவிவரங்கள்

அமெரிக்க மருத்துவ கழகத்தின் 'ஜமா' இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, 2023ம் ஆண்டில் மட்டும் உலக அளவில் சுமார் 36 லட்சம் பேர் அதிகப்படியான கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் காரணத்தால் உயிரிழந்துள்ளனர். இது உலகளவில் நடக்கும் மொத்த இறப்புகளில் 6 சதவீதமாகும்.

மேலும், மனிதர்களின் ஆரோக்கியமான வாழ்நாளில் சுமார் 9 கோடி ஆண்டுகளை இந்த நோய் பறித்துள்ளது (DALY - Disability Adjusted Life Years). 1990ம் ஆண்டு முதல் 2023ம் ஆண்டு வரையிலான தரவுகளை ஆய்வு செய்தபோது, 25 வயதை கடந்த மக்களிடையே அதிக கொலஸ்ட்ரால் பாதிப்பு 250 கோடியில் இருந்து 460 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

இந்தியா மற்றும் சீனாவில் ஏன் இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு?

உலகளவில் பதிவாகும் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் பாதிப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு (33%) இந்தியா மற்றும் சீனாவில் மட்டுமே உள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணங்கள்:

  • மக்கள் தொகை வளர்ச்சி: இரு நாடுகளிலும் அதிகப்படியான மக்கள் தொகை இருப்பது ஒரு பிரதான காரணம்.
  • முதியோர் எண்ணிக்கை உயர்வு: ஆயுட்காலம் அதிகரித்து, வயதானவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்வதும் ஒரு காரணம்.
  • வாழ்க்கை முறை மாற்றம்: நடுத்தர வருவாய் கொண்ட நாடுகளாக உருவெடுத்து வரும் சூழலில், உணவுப் பழக்கம் மற்றும் உடலுழைப்பற்ற வாழ்க்கை முறை பெருமளவு மாறியுள்ளது.

இதே காலகட்டத்தில் புர்கினா பாசோ, சோமாலியா போன்ற ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இதன் அளவு மிக குறைவாகவும் (80 mg/dL-க்கும் கீழ்), செர்பியா, ரஷ்யா, நார்வே போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகளில் அதிகமாகவும் (135 mg/dL-க்கும் மேல்) பதிவாகியுள்ளது.

கொலஸ்ட்ரால் உடலை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்கும்போது, அது ரத்த நாளங்களின் சுவர்களில் படிந்து ரத்த ஓட்டத்தை சுருக்குகிறது.

  • இதய நோய் ஆபத்து: இதயத்திற்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் தடைபடும்போது 'இஸ்கிமிக் இதய நோய்' (Ischaemic Heart Disease) ஏற்படுகிறது. 2023-ல் மட்டும் இதனால் 27 லட்சம் பேர் இறந்துள்ளனர்.
  • பக்கவாதம்: மூளைக்குச் செல்லும் ரத்த நாளங்கள் அடைபடுவதால் ஏற்படும் பக்கவாதத்திற்கு (Ischaemic Stroke) கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் முக்கியக் காரணியாக இருந்து, 8.7 லட்சம் உயிர்களைப் பறித்துள்ளது.

மொத்தத்தில், இதய நோய் இறப்புகளுக்குக் காரணமாக இருக்கும் முக்கியக் காரணிகளில் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.

ஸ்டேடின் மருந்துகள் மற்றும் நாம் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்

கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை கட்டுப்படுத்த 'ஸ்டேடின்' (Statins) என்ற மருந்துகள் உலகளவில் முதன்மையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், இவை முழுமையான பலனை கொடுக்க முடியாமல் போவதற்கு சில சவால்கள் உள்ளன,

  • கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்தாலும் உடலுக்குள் எந்த வலியோ அல்லது அறிகுறியோ தெரியாது.
  • பரிசோதனை செய்துகொள்வது பற்றிய விழிப்புணர்வு பெரும்பாலான மக்களிடம் இல்லை.
  • பரிசோதனை மற்றும் மருந்துகளுக்கான செலவு பலருக்குச் சுமையாக உள்ளது.
  • மருந்துகளின் பக்கவிளைவுகள் குறித்த தேவையற்ற பயம் மக்களிடையே உள்ளது.

நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

இந்த ஆபத்திலிருந்து தப்பிக்க நமது சுகாதார அமைப்புகளும் மக்களும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

  • ஆரம்பக்கட்ட பரிசோதனை: 25 வயதைக் கடந்த ஒவ்வொருவரும் தவறாமல் ஆண்டுக்கு ஒருமுறையாவது 'லிப்பிட் ப்ரொஃபைல்' (Lipid Profile) ரத்தப் பரிசோதனை செய்து கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் கண்காணிக்க வேண்டும்.
  • ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கம்: எண்ணெய்யில் பொரித்த உணவுகள், அதிகக் கொழுப்புள்ள இறைச்சி ஆகியவற்றைக் குறைத்து, நார்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை அதிகம் உட்கொள்ள வேண்டும்.
  • உடற்பயிற்சி: தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் நடைபயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி செய்வது அவசியம்.
  • அரசு மற்றும் சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கை: ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மூலம் எளிய முறையில் கொலஸ்ட்ரால் பரிசோதனை வசதிகளையும், மலிவு விலையில் மருந்துகளையும் மக்களுக்குக் கிடைக்க செய்ய வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2852266

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