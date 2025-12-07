ETV Bharat / health

குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் 6 சூப்பர் ஃபுட்ஸ் - லிஸ்ட் இதோ!

சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து நிறைந்தது. இது ஆரோக்கியமான செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கிறது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து ப்ரீபயாடிக் ஆக செயல்பட்டு, குடலில் உள்ள நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவளிக்கிறது.

December 7, 2025

நாம் காலம்காலமாக பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் எண்ணற்ற நன்மைகளைப் பற்றி கேட்டிருக்கிறோம். ஆனால், இவை நம் குடலில் வாழும் நுண்ணுயிரிகள் (Gut Microbe) மீதும், ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்ற (Metabolic) ஆரோக்கியத்தின் மீதும் எவ்வளவு ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது பலருக்கும் தெரியாது.

உண்மையில், நமது ஒட்டுமொத்த உடல் நலமே குடலின் ஆரோக்கியத்தைப் பொறுத்ததுதான் என The Harvard ஆய்வுத்தளத்தில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குடலைச் சீராக வைத்திருந்தால், பாதி நோய்கள் நம்மை அண்டாது.

அனைத்து ஃப்ரஷ்ஷான பழம் மற்றும் காய்கறிகள் உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது என்றாலும், குறிப்பிட்ட சில பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் நம் குடல் ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்கவும், பலப்படுத்தவும் உதவுகின்றன. அவற்றை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.

குடல் ஆரோக்கியம் ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்?

உடல்நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம் பற்றிய விழிப்புணர்வு அதிகரித்து வரும் நிலையில், மக்கள் தாங்கள் உண்ணும் உணவிற்கும் வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியத்திற்கும் உள்ள தொடர்பைப் புரிந்துகொள்கிறார்கள். இதில் மிக முக்கியமான பங்கு வகிப்பதுதான் குடல் ஆரோக்கியம்.

குடல் 'இரண்டாவது மூளை' என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனென்றால், இது செரிமானம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் சிறந்த மன ஆரோக்கியத்திற்குப் பொறுப்பாகும் என The gut-brain connection என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நமது குடலில் வாழும் பில்லியன் கணக்கான நல்ல பாக்டீரியாக்கள், நாம் உண்ணும் உணவை உடைப்பது மட்டுமல்லாமல், வைட்டமின்களை உற்பத்தி செய்கின்றன, தீங்கு விளைவிக்கும் கிருமிகளுக்கு எதிராகப் போராடுகின்றன, மற்றும் நமது மனநிலையையும் கூட நிர்வகிக்கின்றன. எனவே, ஆரோக்கியமான குடலைப் பராமரிப்பது ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். அந்த வகையில், குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உகந்த 6 உணவுகளின் பட்டியல் இதோ.

ஆப்பிள்: ஆப்பிள்களில் பெக்டின் (Pectin) எனப்படும் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. இது ஒரு ப்ரீபயாடிக் நார்ச்சத்தாகும். இந்த நார்ச்சத்து, குடலில் உள்ள நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவளித்து, ஆரோக்கியமான குடல் நுண்ணுயிரி சமநிலையை ஊக்குவிப்பதாக NCBI ஆய்வுத்தளத்தி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இது வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது, செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது, மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது மற்றும் நல்ல பாக்டீரியாக்கள் செழித்து வளர உதவுகிறது. ஆப்பிள்களில் உள்ள இயற்கை நொதிகள் உணவை உடைக்க உதவுகின்றன, சீரான செரிமானத்தை உறுதி செய்கின்றன.

வாழைப்பழம்: வாழைப்பழங்கள் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட ஸ்டார்ச் (Resistant Starch) நிறைந்தது. இது செரிமானத்தை எதிர்க்கும் ஒரு வகை நார்ச்சத்து மற்றும் ப்ரீபயாடிக்காக செயல்படுகிறது. இது குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களை வளர்க்கிறது.

வயிற்றில் மென்மையாக செயல்படுவதால், செரிமானக் கோளாறு அல்லது எரிச்சல் கொண்ட குடல் நோய்க்குறி (IBS) உள்ளவர்களுக்கு சிறந்தது. நெஞ்செரிச்சல் அல்லது வயிற்று உப்புசத்தைத் தணிக்க உதவுகிறது.

கீரை வகைகள்: கீரை வகைகளான பசலைக்கீரை மற்றும் காலே போன்றவை நார்ச்சத்து, ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்துள்ளன. அதிக நார்ச்சத்து குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவளிக்கிறது. இதில் உள்ள மெக்னீசியம் குடலின் தசைகள் சீராகச் செயல்பட உதவுகிறது, இதனால் வழக்கமான குடல் இயக்கத்தை பராமரித்து மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது. ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் செரிமானப் பாதையில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைக்கின்றன.

சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு: சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து நிறைந்தது. இது ஆரோக்கியமான செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கிறது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து ப்ரீபயாடிக் ஆக செயல்பட்டு, குடலில் உள்ள நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவளிக்கிறது.

பீட்டா-கரோட்டின் (Beta-carotene) போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதால், குடல் வீக்கத்தைக் குறைத்து செரிமான ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிப்பதாக NCBI ஆய்வு கூறுகிறது. இது மலத்திற்கு அடர்த்தியைக் கூட்டி, மலச்சிக்கலைத் தடுக்க உதவுகிறது.

கேரட்: கேரட்டில் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து மற்றும் பீட்டா-கரோட்டின் நிறைந்துள்ளது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து குடல் நுண்ணுயிரிகளுக்கு உணவாகச் செயல்பட்டு ஆரோக்கியமான குடல் சூழலை ஆதரிக்கிறது. கேரட்டில் உள்ள பீட்டா-கரோட்டின் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் கொண்டிருப்பதால், குடல் சுவரைப் பாதுகாக்கிறது. மேலும், வழக்கமான குடல் இயக்கங்களைப் பராமரிக்க உதவுகிறது.

அவகேடோ: அவகேடோ நார்ச்சத்து, ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் மற்றும் ப்ரீபயாடிக் கலவைகள் நிறைந்துள்ளன. இதில் உள்ள உயர் மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு அழற்சியைக் குறைக்க உதவுகிறது.

மேலும், இதில் கரையக்கூடிய மற்றும் கரையாத நார்ச்சத்து இரண்டிற்கும் ஒரு சிறந்த மூலமாகும். ப்ரீபயாடிக் கலவைகள் நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவளித்து, ஒட்டுமொத்த குடல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன.

நார்ச்சத்து, ப்ரீபயாடிக் மற்றும் புரோபயாடிக் உணவுகள் நிறைந்த உணவுகளைச் சேர்ப்பது குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களை அதிகரிக்க உதவுகிறது. இது வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுத்து மேம்படுத்த உதவுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

