ஆரோக்கியமான கர்ப்பத்திற்கு வைட்டமின் பி12: குழந்தையின் நரம்பு மண்டல வளர்ச்சிக்கு உதவுவது எப்படி?
கர்ப்ப காலத்தில் கருவில் வளரும் குழந்தையின் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் மூளை வளர்ச்சிக்கு ஃபோலிக் அமிலத்துடன் இணைந்து வைட்டமின் பி12 முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
Published : October 16, 2025 at 12:59 PM IST
கர்ப்ப காலம் என்பது தாய்க்கும் கருவில் வளரும் குழந்தைக்கும் மிக முக்கியமான காலகட்டமாகும். இந்தக் காலகட்டத்தில், ஆரோக்கியமான கர்ப்பத்தை உறுதிப்படுத்தவும், குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கும் ஊட்டச்சத்துக்களின் தேவை பெண்களுக்குப் பன்மடங்கு அதிகரிக்கிறது. அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களில் ஒன்றான வைட்டமின் பி12, சிவப்பு ரத்த அணுக்களின் உருவாக்கத்திற்கும், ரத்த சோகையைத் தடுப்பதற்கும் இன்றியமையாதது.
மேலும், இது கருவிலிருக்கும் குழந்தையின் நரம்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சியை ஆதரிக்க ஃபோலிக் அமிலத்துடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. அறிவாற்றல் செயல்பாடு, மனநல ஆரோக்கியம் மற்றும் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பையும் வைட்டமின் பி12 ஆதரிக்கிறது. அந்த வகையில், கர்ப்ப காலத்தில் வைட்டமின் பி12 அளவைச் சரியாகப் பராமரிக்க வேண்டியதன் அவசியம் மற்றும் வைட்டமின் பி12 நிறைந்த உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் உருவாக்கம்: உடலெங்கும் ஆக்ஸிஜனை விநியோகிக்க உதவும் சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் உருவாவதற்கு வைட்டமின் பி12 அத்தியாவசியமான ஊட்டச்சத்தாகும். கர்ப்ப காலத்தில் ரத்தத்தின் அளவை அதிகரிக்கவும், சிவப்பு ரத்த அணுக்களின் உற்பத்தியைத் தூண்டவும் இது உதவுகிறது. கர்ப்பிணிப் பெண்களில் இந்த ஊட்டச்சத்து குறைவது ரத்த சோகைக்கு வழிவகுக்கும். மேலும் சோர்வு, பலவீனம் போன்ற பிற சிக்கல்களையும் ஏற்படுத்தும் என்று நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த் (NIH) வெளியிட்ட ஒரு ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
ஆற்றல்: கர்ப்ப காலத்தில் பெரும்பாலான பெண்கள் ஆற்றலை இழப்பதற்கும், எப்போதும் சோர்வை உணர்வதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. கார்போஹைட்ரேட், கொழுப்பு மற்றும் புரதம் போன்றவற்றை ஆற்றலாக மாற்ற வைட்டமின் பி12 உதவுகிறது. மேலும், ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்றத்தையும் ஆதரிக்கிறது. எனவே, வைட்டமின் பி12 அளவைச் சரியாகப் பராமரிப்பது கர்ப்பிணிகளுக்கு அதிக ஆற்றல் கிடைப்பதற்கும், கர்ப்ப காலத்தில் பொதுவாக ஏற்படும் சோர்வு நீங்குவதற்கும் உதவும்.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தும்: கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும். இது நோய்கள் மற்றும் தொற்றுக்கள் ஏற்பட காரணமாகலாம். போதுமான வைட்டமின் பி12 நுகர்வு நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பை ஆதரித்து, நோய்களிலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்க உதவும். தொற்றுநோய்கள் மற்றும் பிற நோய்களை எதிர்த்துப் போராடி, தாயின் மற்றும் குழந்தையின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க வைட்டமின் பி12 உதவுகிறது.
மன ஆரோக்கியம்: கர்ப்ப காலத்தில் மன ஆரோக்கியத்தை ஆதரிப்பதிலும், அறிவாற்றல் செயல்பாட்டைத் தூண்டுவதிலும் வைட்டமின் பி12 முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. மூளையின் செயல்பாடு மற்றும் உணர்ச்சி நல்வாழ்வை இது ஆதரிக்கிறது. மனச்சோர்வு, குழப்பம், ஞாபக மறதி போன்ற நிலைகளை எதிர்த்துப் போராடவும், தாயின் ஆரோக்கியத்திற்கும், கருவிலிருக்கும் சிசுவின் வளர்ச்சிக்கும் இன்றியமையாததாக உள்ளது.
வைட்டமின் பி12 நிறைந்த உணவுகள்: கர்ப்ப காலத்தில் உணவில் வைட்டமின் பி12 நிறைந்த உணவுகளைச் சேர்ப்பது மிகவும் அவசியம். கோழி, ஆட்டிறைச்சி , சால்மன், மத்தி போன்ற மீன் வகைகள் அனைத்தும் வைட்டமின் பி12 இன் சிறந்த ஆதாரங்களாகும். சீஸ், தயிர், முட்டையின் மஞ்சள் கரு ஆகியவற்றிலும் வைட்டமின் பி12 நிறைந்துள்ளது. எனவே, கர்ப்பிணிகள் இந்த உணவுகளைத் தவறாமல் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள கவனம் செலுத்த வேண்டும். இது வைட்டமின் பி12 அளவை போதுமான அளவில் பராமரிக்க உதவும்.
