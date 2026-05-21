கோவிட் காலத்தில் கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் இனி தொடராமல் இருக்க ஐஐடி நடத்திய புதிய ஆய்வு

சுமார் 42 மாவட்டங்கள் மற்றும் 8.4 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள்தொகையை உள்ளடக்கிய தரவுகளுடன், இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 5:54 PM IST

சென்னை: கொரோனாவுக்கு பிந்தைய காலத்தில் தாய்-சேய் உடல்நல விளைவுகளை ஆராய்ந்து, இனிவரும் காலங்களில் அதில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை தவிர்த்து, அவர்களுக்கான சுகாதார சேவைகளை கணிசமாக மேம்படுத்த சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு ஒரு ஆய்வை நடத்தியுள்ளது.

சென்னை ஐஐடி ஆய்வாளர்கள், தமிழ்நாட்டின் 108 அவசர கால உதவி மையத்திலிருந்து 2017 முதல் 2024 வரையிலான 8 ஆண்டுளின் தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்தனர். அப்போது கொரோனா பெருந்தொற்று காலகட்டத்திற்கு பிந்தைய சுகாதார நகர்வுகளை வகைப்படுத்தி கணித்தனர்.

முந்தைய ஆய்வுகளை விட சுமார் 42 மாவட்டங்கள் மற்றும் 8.4 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகையை உள்ளடக்கிய தரவுகளுடன், இந்த ஆய்வு இதுவரை இல்லாத பெரிய அளவிலான பகுப்பாய்வை வழங்கியுள்ளதாக சென்னை ஐஐடி ஆய்வாளர்கள் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளனர்.

முன்னர் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகள் பெரும்பாலும் ஒரு மருத்துவமனை அல்லது சிறிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக இருந்தன. ஆனால், இந்த ஆய்வு அதிகளவிலான தரவுகளை கொண்டு எடுக்கப்பட்டதால், இனி வரும் காலங்களில் சுகாதாரம் சார்ந்து மக்களின் தேவைகளை எப்படி பூர்த்தி செய்யலாம் என்பதை அரசுகள் எளிதாக முடிவெடுக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

அதில், அவசர ஊர்தி வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை விரிவாக்குதல், பரிந்துரை அமைப்புகளை வலுப்படுத்துதல், குறிப்பிட்ட சுகாதாரத் திட்டங்களுக்கான பொது முதலீடுகளை ஊக்குவித்தல், பெரிய அளவிலான நெருக்கடிகளின் போதும் சுகாதாரத்திற்கு தேவையானவற்றை கணிசமாக மேம்படுத்தல் போன்றவற்றிற்கு இந்த ஆய்வுகள் உதவியாக இருக்கும்.

சென்னை ஐஐடி ஆய்வாளர்கள் குழு (IITM)

ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரியான பேராசிரியர் பி.கந்தசாமி இந்த ஆராய்ச்சிக்கு தலைமை வகித்துள்ளார். அவர் தற்போது சென்னை ஐஐடி மேலாண்மைப் படிப்புகள், தரவு அறிவியல்-செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறைகளில் பயிற்சிக்கான பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறார்.

இவருடன் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த மூடிஸ் அனலிட்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த அஷ்வின் பிரகாஷ் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளார். தாய் சுகாதாரம், கர்ப்பம், பிரசவம் மற்றும் பிறந்த குழந்தை பராமரிப்பு தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளை வெளியிடும் புகழ்பெற்ற BMC Pregnancy and Childbirth (https://doi.org/10.1186/s12884-026-08704-2) இதழில் இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாடு அரசின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் அவசர மருத்துவ சேவைகள் மற்றும் தேசிய சுகாதார இயக்கத்திடமிருந்து இந்த ஆய்வுக்குத் தேவையான தரவு அணுகல் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

