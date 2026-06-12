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உலகின் மிக விரிவான மனித மூளைத்தண்டின் 3டி அட்லஸை வெளியிட்டது சென்னை ஐஐடி

மனித வாழ்நாள் முழுவதும் பல்வேறு நோய்களின் தாக்கத்தின்போது ஏற்படும் மாற்றங்களை உள்ளடக்கிய, செல் அளவிலான மிக விரிவான மனித மூளை வரைபடங்களின் தொகுப்பைஉருவாக்குவதை சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை மையம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

சென்னை ஐஐடியில் மனித மூளைத்தண்டின் 3டி அட்லஸ் வெளியீடு
சென்னை ஐஐடியில் மனித மூளைத்தண்டின் 3டி அட்லஸ் வெளியீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 10:44 PM IST

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சென்னை: அதிநவீன மூளை இமேஜிங் மற்றும் கம்ப்யூட்டிங் தளத்தின் மூலம் முழு மனித மூளையையும் 3டி செல் அளவிலான துல்லியமுள்ள அட்லஸ்களாக மாற்றும் வகையில் உலகின் மிக விரிவான மனித மூளைத்தண்டின் 3டி அட்லஸை சென்னை ஐஐடி வெளியிட்டுள்ளது.

சென்னை ஐஐடியின் சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை மையம் (SGBC) உருவாக்கிய ஆங்கர் (ANCHOR - Atlas of Neurochemical Characterization of the human brainstem with 3D Reconstruction) என்பது, பிறப்பதற்கு முந்தைய காலம் முதல் குழந்தைப் பருவம், முதிர்ந்த வயது வரையிலான மனித மூளைத்தண்டின் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கான மிக விரிவான, பன்முக3டி வரைபடங்கள், அட்லஸ்களை உள்ளடக்கியதாகும்.

இந்த வரைபடங்கள், நூற்றுக்கணக்கான தொடர் வெட்டுப் பகுதிகளிலிருந்து மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட 200-க்கும் மேற்பட்ட மூளைத்தண்டு உட்கருக்கள், நரம்பு இழைப் பாதைகளைக்கொண்டுள்ளன. வெவ்வேறு நரம்பியல்-வேதியியல் செல் வகைகளைக் கண்டறிவதற்காக, 500-க்கும் மேற்பட்ட வெட்டுப் பகுதிகளில் 8 வகையான நோய் எதிர்ப்பு அம்சங்களுடன் இந்தவிரிவான வரைபடமாக்கல் சாத்தியமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அதிநவீன ஆராய்ச்சியின் பலன்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள், மருத்துவர்கள், நோயாளிகளுக்குச் சென்றடைவதை உறுதிசெய்யும் வகையில்,ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆங்கர் வரைபடங்களை https://anchor.humanbrain.in இணையதளத்தின் மூலம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வந்துள்ளனர்.

மனித வாழ்நாள் முழுவதும் பல்வேறு நோய்களின் தாக்கத்தின் போது ஏற்படும் மாற்றங்களை உள்ளடக்கிய, செல் அளவிலான மிக விரிவான மனித மூளை வரைபடங்களின் தொகுப்பைஉருவாக்குவதை சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை மையம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த மையம் வெவ்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த 20 கூட்டாளர்களுடன் இணைந்து, 200-க்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள்,பொறியியலாளர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களைக் கொண்டு இயங்கும் உலகளாவிய பல்துறைக் குழுவாக உருவெடுத்துள்ளது.

ஜூன் 5ந் தேதி முதல் முதல் 7ந் தேதி வரை வரை சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நடைபெற்ற 3-வது பிரிக்ஸ் நரம்பியல் மாநாட்டில் ]ஆங்கர்' வெளியிடப்பட்டது. பிரிக்ஸ் நாடுகளைச் சேர்ந்தமுன்னணி நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள், மருத்துவர்கள், கல்வியாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்களை ஒன்றிணைக்கும் வகையில் இந்நிகழ்வு அமைந்திருந்தது.

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இந்திய அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் பேராசிரியர் அஜய் குமார் சூட் தலைமை விருந்தினராகப் பங்கேற்ற நிகழ்வில் ஆங்கர் வெளியிடப்பட்டது. சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை மையம் மையத்திற்கு கணிசமான ஆதரவை வழங்கியுள்ள இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் கிரிஸ் கோபாலகிருஷ்ணன், சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் வி.காமகோடி, சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை மையம் தலைவர் மோகனசங்கர் சிவபிரகாசம் ஆகியோருடன், இந்த மையத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் தொழில்துறை தலைவர்கள், நன்கொடையாளர்கள், கொடையாளர்கள், உலகெங்கிலும் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆகியோர் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.

சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் வி.காமகோடி கூறும்போது, "இவ்வுலகம் கண்ட மிகச் சிக்கலான படைப்பான மனித மூளையின் ஆராய்ச்சி எல்லைகளில் இந்த ஆராய்ச்சியை சென்னை ஐஐடி முன்னிறுத்துகிறது. இம்மையம் வெறிநாய்க்கடி, ஞாபகமறதி நோய், அல்சைமர் போன்ற பல்வேறு நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மூளைகளையும் ஆய்வு செய்து வருகிறது. நோய்களின் காரணமாக மூளையின் அடிப்படை அமைப்பில் என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் கண்டறிவதற்கான வழி இப்போது நமக்குக் கிடைத்துள்ளது. மனித மூளையில் என்ன நடக்கிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்வதில் இது மிக முக்கிய முதல்படியாகும்" எனக் குறிப்பிட்டார்.

இன்போசிஸ் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் கிரிஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் கூறும்போது, "இந்த ஆராய்ச்சி உலக அளவில் நரம்பியல் துறைக்கு மிக முக்கியமான பங்களிப்பை வழங்கும் என்று நம்புகிறேன். இந்தியாவில், எளியோருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய மலிவு விலை அறிவியல், மலிவு விலை தொழில்நுட்பம் பற்றிய விழிப்புணர்வு நமக்கு உள்ளது; ஏனெனில் இறுதியில் தொழில்நுட்பம் சமுதாயத்திற்கும் மக்களுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும். அனைவருக்கும் கிடைக்கும்தன்மை, மலிவு விலை, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய தன்மை ஆகியவை மிகவும் முக்கியமானவை" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

HUMAN BRAINSTEM
3D ATLAS
ஐஐடி சென்னை
மனித மூளைத்தண்டு 3டி அட்லஸ்
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