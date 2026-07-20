இந்தியாவில் 10ல் 9 பேருக்கு கொலஸ்ட்ரால் : கிராமப்புறங்களில் தீவிரமாகும் பாதிப்பு!
வீட்டு வேலைகளை மட்டுமே உடல் உழைப்பாக நினைத்து கொள்வதும், தங்களின் ஆரோக்கியத்தில் பெண்கள் காட்டும் அலட்சியம் தான் பெண்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் பாதிப்பு ஏற்பட காரணமாக இருக்கிறது.
Published : July 20, 2026 at 3:28 PM IST
நம்மில் பலருக்கு ஒரு தவறான எண்ணம் இருக்கிறது. உடல் குண்டாக இருப்பவர்கள், சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் அல்லது எந்நேரமும் பதற்றமாக இருக்கும் அதிகாரிகளுக்கு மட்டும் தான் கொலஸ்ட்ரால் வரும், மாரடைப்பு ஏற்படும் என்று நினைத்து கொள்கிறோம். ஆனால், நம் எண்ணத்தை அப்படியே தலைகீழாக மாற்றியிருக்கிறது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) நடத்திய புதிய ஆய்வு.
இந்த ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் இருக்கும் 10 பெரியவர்களில் 9 பேருக்கு ரத்தத்தில் கொழுப்பின் அளவு சீராக இல்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. அதாவது, பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஒல்லியாக, சுறுசுறுப்பாக, சர்க்கரை நோயோ அல்லது ரத்த அழுத்தமோ இல்லாத சாதாரண மனிதர்களில் கூட 40 சதவீதம் பேருக்கு உடலில் கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனை இருக்கிறது.
இதனால் தான் இன்று திடீர் திடீரென இளைஞர்களுக்கு மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது. கொலஸ்ட்ரால் என்பது ஏதோ பணக்கார நோய் அல்லது வயதானவர்களுக்கு வரும் நோய் கிடையாது, அது நம் அனைவருக்குள்ளும் சத்தமில்லாமல் இருக்கும் ஒரு ஆபத்து என்பதை இந்த ஆய்வு நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறது.
கிராமமா? நகரமா? எங்கு பாதிப்பு அதிகம்?
பொதுவாக, நகரத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கும், துரித உணவுகளை அதிகம் உண்பவர்களுக்கும் தான் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். ஆனால், இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் கிராமப்புற மக்களையும் அதிர்ச்சியடைய வைத்திருக்கிறது.
- நகரங்களில்: 89 சதவீத பேருக்கு உடலில் கொழுப்பின் அளவு சரியாக இல்லை.
- கிராமங்களில்: 86 சதவீத பேருக்கு இந்த பாதிப்பு இருக்கிறது.
நகரத்திற்கும் கிராமத்திற்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை என்பதை பார்க்கும்போது, நாம் சாப்பிடும் உணவிலும், மாறும் நம் வாழ்க்கை முறையிலும் ஏதோ பெரிய தவறு நடப்பது புரிகிறது.
பெண்களுக்கு இருக்கும் கூடுதல் ஆபத்து
இந்த ஆய்வில் தெரியவந்த மற்றொரு முக்கிய விஷயம், ஆண்களை விட பெண்களுக்கே கொலஸ்ட்ரால் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. ஆண்களுக்கு இந்த பாதிப்பு 83.5 சதவீதமாக இருக்கும் போது, பெண்களுக்கு அது 91.1 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. வீட்டு வேலைகளை மட்டுமே உடல் உழைப்பாக நினைத்து கொள்வதும், தங்களின் ஆரோக்கியத்தில் பெண்கள் காட்டும் அலட்சியமும் கூட இதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.
முப்பது வயதிலேயே தொடங்கும் மாரடைப்பு அபாயம்
வெளிநாடுகளில் எல்லாம் 50 அல்லது 60 வயதிற்கு மேல் தான் கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரைகளை சாப்பிட தொடங்குவார்கள். ஆனால், இந்தியாவில் 30 முதல் 39 வயதிற்குள் இருக்கும் இளைஞர்களுக்கே இந்த கொலஸ்ட்ரால் பாதிப்பு உச்சத்தில் இருக்கிறது. குடும்பத்தை காப்பாற்ற ஓடி கொண்டிருக்கும் இளம் வயதினருக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படுவதால், மாரடைப்பு வரும் ஆபத்தும் அவர்களுக்கு இளம் வயதிலேயே ஏற்படுகிறது.
ஏன் இந்த நிலை? இந்தியர்களின் உடலில் இருக்கும் முக்கியப் பிரச்சனை
நம் ரத்தத்தில் 'நல்ல கொழுப்பு', 'கெட்ட கொழுப்பு' என இரண்டு உண்டு. இதில் 'நல்ல கொழுப்பு' என்பது நம் ரத்த குழாய்களை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளும். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்தியர்களில் 66 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு இந்த நல்ல கொழுப்பு மிக குறைவாக இருக்கிறது. அதே சமயம், உடலுக்கு கெடுதல் தரும் கெட்ட கொழுப்பு அதிகமாகவும் இருக்கிறது. இந்த இரண்டும் சேரும் போது தான் மாரடைப்பு போன்ற பெரிய ஆபத்துகள் வருகின்றன.
நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?
நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நாம் ஆரோக்கியமாகத்தான் இருக்கிறோம் என்று அலட்சியமாக இருக்க கூடாது. 30 வயதை தாண்டிய உடனே, வருடத்திற்கு ஒருமுறையாவது ரத்தத்தில் கொழுப்பின் அளவை கண்டறியும் எளிய சோதனையை (Lipid Profile Test) செய்து கொள்ள வேண்டும்.
- உணவு பழக்கத்தை மாற்றுவது மற்றும் எளிய உடற்பயிற்சி மூலமாகவே மாத்திரை இல்லாமல் கொலஸ்ட்ராலை கட்டுப்படுத்தலாம்.
- மருந்துகள் சரியாக வேலை செய்கிறதா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து சோதிப்பது அவசியம்.
- பரிசோதனை முடிவுகள் நம்மை எச்சரித்து, உடலை ஆரோக்கியமாகப் பார்த்து கொள்ள ஒரு உந்துதலாக இருக்கும்.
ஆய்வு:
https://www.lipidjournal.com/article/S1933-2874(26)00440-X/abstract