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வைட்டமின் குறைபாட்டால் அதிகரிக்கும் மறதி நோய் - தடுக்க என்ன சாப்பிடலாம்?

நம் மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்குவதற்கும், நியாபக சக்தியை தக்கவைத்து கொள்வதற்கும் சில வைட்டமின்கள் மிக அவசியம். அவை ஏன் தேவை, எந்தெந்த உணவுகளில் அவை இருக்கின்றன என்பதை பார்ப்போம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 10, 2026 at 11:25 AM IST

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நம் வீட்டில் தாத்தா, பாட்டி, அம்மா, அப்பா அல்லது வயதானவர்கள் சில நேரங்களில் சாவியை எங்கே வைத்தோம் என்று தேடுவார்கள், சில சமயம் தெரிந்தவர்களின் பெயர்கள் கூட சட்டென்று அவர்களுக்கு நினைவுக்கு வராது. "வயசானா இதெல்லாம் சகஜம் தான்" என்று நாம் சாதாரணமாக கடந்து போகும் இந்த மறதி, சிலருக்கு 'டிமென்ஷியா' (Dementia) எனப்படும் தீவிர மறதி நோயாக மாறக்கூடும்.

இந்தியாவில் முதியவர்களின் எண்ணிக்கை வேகமாக அதிகரித்து வரும் இந்த சூழலில், நம் அன்றாட உணவு பழக்கத்திற்கும் மூளை ஆரோக்கியத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பது குறித்து ஒரு முக்கியமான ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் - தேசிய ஊட்டச்சத்து நிறுவனம் (ICMR-NIN) அமெரிக்காவின் ஸ்டான்போர்ட் மற்றும் சுவீடனின் கரோலின்ஸ்கா நிறுவனங்களுடன் இணைந்து இந்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டுள்ளது.

இதில் நம் உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின் டி, பி2, பி6 மற்றும் பி12 ஆகிய சத்துகளின் குறைபாடு தான் வயதான காலத்தில் ஏற்படும் இந்த தீவிர மறதி நோய்க்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது என தெரியவந்துள்ளது. இந்த ஆய்வு 'லான்செட்' மருத்துவ இதழில் வெளியாகியுள்ளன.

ஆய்வு சொல்லும் அதிர்ச்சி தகவல்

தெலங்கானாவில் உள்ள கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புறங்களை சேர்ந்த 40 முதல் 80 வயதுக்குட்பட்ட மக்களிடம் இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இதில் பங்கேற்றவர்களில் சுமார் 40 சதவீதம் பேருக்கு வருங்காலத்தில் தீவிர மறதி நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

குறிப்பாக, நகர்ப்புறங்களில் வாழ்பவர்களை விட கிராமப்புறங்களில் வாழும் மக்களிடமே இந்த வைட்டமின் குறைபாடுகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. இதற்கு முக்கிய காரணம், அவர்கள் தினமும் ஒரே மாதிரியான உணவை உண்பதும், சத்துகள் நிறைந்த பலதரப்பட்ட உணவுகளை தவிர்ப்பதும் தான்.

மேலும், உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடுவதும், மூளையை பாதுகாக்கும் காய்கறிகள், பழங்களை குறைவாக சாப்பிடுவதும் இந்த ஆபத்தை இன்னும் அதிகமாக்குகிறது. தற்போதைய நிலையில் இந்த மறதி நோயை குணப்படுத்த சிறந்த மருந்துகள் இல்லாததால், நாம் சாப்பிடும் உணவின் மூலமே இதை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

மூளைக்கு தேவையான வைட்டமின்களும் அவை கிடைக்கும் உணவுகளும்

நம் மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்குவதற்கும், நியாபக சக்தியை தக்கவைத்து கொள்வதற்கும் சில வைட்டமின்கள் மிக மிக அவசியம். அவை ஏன் தேவை, எந்தெந்த உணவுகளில் அவை இருக்கின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்.

வைட்டமின் டி:

இது மூளை செல்களை பாதுகாக்கவும், நரம்புகள் தங்களுக்குள் சரியாக தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளவும் உதவுகிறது. காலையில் கிடைக்கும் இளவெயில் நம் உடலில் பட்டாலே இந்த சத்து தானாகவே உற்பத்தியாகும். இது தவிர முட்டையின் மஞ்சள் கரு, காளான் மற்றும் பாலில் இந்த சத்து உள்ளது.

வைட்டமின் பி2:

மூளை செல்கள் சோர்வடையாமல் இருக்கவும், உடலுக்கு தேவையான ஆற்றல் கிடைக்கவும் இது அவசியம். நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பால், தயிர், முட்டை மற்றும் முருங்கைக் கீரை போன்ற கீரை வகைகளில் இந்த சத்து நிறைந்துள்ளது.

வைட்டமின் பி6:

மனநிலை நன்றாக இருக்கவும், மூளையின் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தவும் இது தேவைப்படுகிறது. இதன் குறைபாட்டால் மனச்சோர்வும், நியாபக மறதியும் ஏற்படும். இது வாழைப்பழம், கொண்டைக்கடலை, உருளைக்கிழங்கு மற்றும் நிலக்கடலை, பாதாம் போன்ற நட்ஸ்களில் அதிகம் உள்ளது.

வைட்டமின் பி12:

நரம்புகளின் மேல் உள்ள பாதுகாப்பு உறையை பராமரிக்கவும், மூளை சுருங்கி போகாமல் தடுக்கவும் இது மிக முக்கியமான சத்தாகும். பொதுவாக சைவ உணவு மட்டும் சாப்பிடுபவர்களுக்கு இந்த சத்து குறைபடுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். எனவே, அவர்கள் பால், தயிர் மற்றும் பாலாடைக்கட்டி (Cheese) போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும்.

நம் அன்றாட உணவில் சிறு மாற்றங்களை செய்து, விதவிதமான காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் கீரைகளை சேர்த்துக் கொண்டாலே இந்த வைட்டமின் குறைபாடுகளை தவிர்த்துவிடலாம். இதன் மூலம் வயதான காலத்தில் ஏற்படும் மறதி நோய் வராமல் நம்மை நாமே எளிதாக பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் என்று இந்த ஆய்வை நடத்திய ஆராய்ச்சியாளர் டாக்டர் பானுபிரகாஷ் ரெட்டி மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிறுவனத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் பாரதி குல்கர்னி ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆய்வு: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277236822600079X

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TAGGED:

VITAMIN B12 DEFICIENCY
DEMENTIA
வைட்டமின் குறைபாடு
ICMR STUDY
VITAMIN DEFICIENCY AND DEMENTIA

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