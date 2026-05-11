இந்தியாவில் அதிகரிக்கும் உடல் பருமன் - தீர்வை நோக்கி ஐ.சி.எம்.ஆர் முன்னெடுப்பு!

உடல் பருமன் என்பது ஒரு நீண்ட கால நோய் போன்றது. தற்காலிகமாக எடுக்கப்படும் முயற்சிகள் தற்காலிக மாற்றத்தை மட்டுமே தரும் என்கிறார் மருத்துவர்.

Published : May 11, 2026 at 5:13 PM IST

உடல் பருமன் என்பது இன்று நம்மில் பலருக்கும் ஒரு தீராத கவலையாகவே இருந்து வருகிறது. நம்மூரில் உடல் பருமனாக இருப்பவர்களை பார்த்தால் உடனே அறிவுரை சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவார்கள். குறைவாக சாப்பிடு, சோம்பேறியாக இருக்காதே, காலையில் ஓடு எனப் பல ஆலோசனைகள் வரும்.

உடல் பருமன் என்பது வெறும் ஒழுக்கமின்மை சார்ந்த விஷயம் என்றுதான் பலரும் இத்தனை காலம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், அது அவ்வளவு எளிமையான விஷயம் கிடையாது. இது நம்முடைய உயிரியல், நாம் வாழும் சூழல், மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை மற்றும் நமது பொருளாதார நிலை என பலவற்றோடு தொடர்புடையது.

இந்தியாவில் இன்று நான்கு பேரில் ஒருவருக்கு உடல் பருமன் பாதிப்பு இருப்பதாக தேசிய குடும்ப சுகாதார ஆய்வின் முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது நகரங்களைத்தாண்டி இன்று கிராமப்புறங்களிலும் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதை கருத்தில் கொண்டுதான், இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) நாடு தழுவிய அளவில் ஒரு பெரிய ஆய்வை தொடங்கியுள்ளது.

வெறும் தோற்றத்தை வைத்து ஒருவர் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாரா என்பதை சொல்லிவிட முடியாது. சிலரை பார்ப்போம், அவர் என்ன சாப்பிட்டாலும் குண்டாகவே மாட்டார், அவருக்கு சர்க்கரை நோயோ ரத்த அழுத்தமோ இருக்காது. ஆனால் இன்னும் சிலரோ சராசரி எடையில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நீரிழிவு போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கும்.

இதிலிருந்து தெரிவது என்னவென்றால், உடல் பருமன் என்பது வெறும் எடையை பொறுத்தது மட்டும் கிடையாது. இது நம் உடலின் உள் உறுப்புகளின் ஆரோக்கியத்தை சார்ந்தது. ஐ.சி.எம்.ஆர் மேற்கொள்ளும் இந்த ஆய்வு, இந்திய சூழலில் யாருக்கு எந்த மாதிரியான சிகிச்சைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் பலன் தருகின்றன என்பதை துல்லியமாக கண்டறியப் போகிறது.

உடல் பருமன் குறித்து ஐ.சி.எம்.ஆர் ஆய்வு

இந்தியாவில் உடல் பருமனை தடுப்பதற்கும் மேலாண்மை செய்வதற்கும் எது உண்மையில் வேலை செய்கிறது என்பதை தெரிந்துகொள்ள ஐ.சி.எம்.ஆர் நாடு முழுவதும் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் இருந்து தகவல்களை திரட்டுகிறது. உணவு மாற்றங்கள், உடற்பயிற்சி அல்லது நடத்தை மாற்றங்கள் இதில் எது சிறப்பாகப் பலன் தருகிறது என்பதை ஆய்வு செய்கிறார்கள்.

குறிப்பாக, ஆரோக்கியமான உணவுகள் வாங்குவதற்கு போதுமான வருமானம் இல்லாதவர்கள் அல்லது உடற்பயிற்சி செய்யப் பாதுகாப்பான இடங்கள் இல்லாத சூழலில் வசிப்பவர்களுக்கு வெறும் அறிவுரை மட்டும் போதாது. அதனால்தான் வயது, பாலினம், பொருளாதார நிலை மற்றும் உணவுப் பழக்கம் போன்ற பல காரணிகளை வைத்து இந்த ஆய்வு நடத்தப்படுகிறது.

உடல் பருமனால் வரும் பாதிப்புகள்

இது குறித்து ஃபோர்டிஸ் எஸ்கார்ட்ஸ் மருத்துவமனையின் மூத்த இயக்குனர் டாக்டர் பி.டி. பதக், உடல் பருமன் என்பது வெறும் எடை அதிகரிப்பு மட்டுமல்ல என்கிறார். இது டைப் 2 நீரிழிவு, இதய நோய், கல்லீரலில் கொழுப்பு படிதல், மூட்டு வலி மற்றும் சில வகை புற்றுநோய்களோடு நேரடித் தொடர்புடையது.

பல நோய்கள் ஆரம்பத்தில் வெளியே தெரியாமல் மெதுவாக உடலில் வளரக்கூடியவை. வெளியே பார்ப்பதற்குப் பருமனாக தெரியாதவர்களிடமும் இந்த வளர்ச்சி மாற்றங்கள் (Metabolic changes) இருக்கலாம் என்று அவர் எச்சரிக்கிறார். எனவே தோற்றத்தை வைத்து ஆரோக்கியத்தை எடை போடக்கூடாது என்பது அவர் சொல்லும் முக்கியமான விஷயம்.

ஏன் டயட் முறைகள் பல நேரங்களில் தோற்றுப்போகின்றன

நாம் பல நேரங்களில் ஏதோ ஒரு கல்யாணத்திற்காகவோ அல்லது விசேஷத்திற்காகவோ திடீரென டயர் பின்பற்றி எடையை குறைக்க பார்ப்போம். ஆனால் இது நிரந்தர தீர்வல்ல. டாக்டர் பி.டி. பதக் கருத்துப்படி, உடல் பருமன் என்பது ஒரு நீண்ட கால நோய் போன்றது. தற்காலிகமாக எடுக்கப்படும் முயற்சிகள் தற்காலிக மாற்றத்தை மட்டுமே தரும்.

முறையான உணவு, சரியான தூக்கம், உடற்பயிற்சி மற்றும் தொடர்ச்சியான முயற்சி மட்டுமே இதற்கு தீர்வாகும். அதே நேரத்தில், சிலருக்கு உயிரியல் காரணங்களால் எடை குறையாமல் இருக்கலாம். அவர்களுக்கு தேவைப்படும் பட்சத்தில் பேரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை (Bariatric procedures) போன்றவை உடல் எடையை குறைப்பதோடு சர்க்கரை நோய் மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தையும் குணப்படுத்த உதவியாக இருக்கும் என்கிறார் அவர்.

சரியான நேரத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவு

உடல் பருமனை ஆரம்பத்திலேயே கவனிக்காமல் விடுவது வருங்காலத்தில் பெரிய சிக்கல்களை உருவாக்கும். இதை குணப்படுத்துவதில் தாமதம் செய்யும்போது வரும் பாதிப்புகளை பின்னாளில் சரி செய்வது கடினம். நாம் வாழும் தற்போதைய வாழ்க்கை முறை நம்மை சாப்பிட தூண்டுகிறது, ஆனால் நகர கட்டமைப்பு மற்றும் வேலைப் பளு நம்மை நகர விடாமல் முடக்கிப் போடுகிறது.

இந்த சிக்கலில் இருந்து வெளியே வர வெறும் பி.எம்.ஐ (BMI) கணக்கீடு மட்டும் போதாது. நம் உடலின் ரத்தச் சர்க்கரை, கொழுப்பு மற்றும் இரத்த அழுத்தம் போன்ற ஒவ்வொன்றையும் முறையாகப் பரிசோதித்து, நம் உடலுக்கு எது ஒத்து வரும் என்பதை அறிந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே மருத்துவர்களின் ஆலோசனையாக இருக்கிறது.

