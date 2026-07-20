வலியைப் போக்க ஐஸ் Vs வெந்நீர் ஒத்தடம்: எப்போது எதை தர வேண்டும்?
அடிபட்ட இடம் சிவந்து போய், வீங்கி இருக்கும்போது குளிர்ச்சி மட்டுமே அதை கட்டுப்படுத்தும்.
Published : July 20, 2026 at 1:32 PM IST
நம்மில் பலருக்கு உடம்பில் எங்கு வலி எடுத்தாலும் உடனே நினைவுக்கு வருவது ஒத்தடம் கொடுப்பதுதான். கையில் அடிபட்டு வீங்கிப் போனாலும் சரி, அலுவலகத்தில் நாள் முழுக்க அமர்ந்து வேலை செய்துவிட்டு வரும்போது ஏற்படும் முதுகு வலியாக இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் இருக்கும் ஏதோ ஒன்றை எடுத்து ஒத்தடம் கொடுக்க ஆரம்பித்துவிடுவோம்.
சில நேரங்களில் சுடுதண்ணீர் பையை (Heating Pad) வைப்போம், சில நேரங்களில் பிரிட்ஜில் இருக்கும் ஐஸ் கட்டிகளை (Ice Pack) எடுத்து வைப்போம். ஆனால், எந்த வலிக்கு ஐஸ் வைக்க வேண்டும், எந்த வலிக்கு சூடான ஒத்தடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் நம்மில் பலருக்கு இன்னமும் குழப்பம் தான். உண்மையில், தவறான நேரத்தில் தவறான ஒத்தடத்தை கொடுப்பது, வலியை குறைப்பதற்கு பதிலாக அதை அதிகமாக்கிவிடும் அல்லது குணமாகும் நேரத்தை நீட்டித்துவிடும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?
ஐஸ் ஒத்தடம் (Cold Therapy) என்றால் என்ன? எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்?
ஐஸ் ஒத்தடம் என்பது அடிபட்ட இடத்திற்கு ஐஸ் கட்டிகள் அல்லது குளிர்ந்த நீரைக் கொண்டு கொடுக்கும் சிகிச்சையாகும். குளிர்ச்சியான ஒத்தடம் கொடுக்கும்போது, அந்த பகுதியில் உள்ள ரத்த நாளங்கள் சுருங்குகின்றன. இதனால் அங்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டம் தற்காலிகமாக குறைகிறது. இது வீக்கம், அலர்ஜி மற்றும் கடுமையான வலியை கட்டுப்படுத்த பெரிதும் உதவுகிறது.
எதற்கெல்லாம் ஐஸ் ஒத்தடம் கொடுக்க வேண்டும்?
- திடீரென கீழே விழுந்து அடிபடுதல், சுளுக்கு அல்லது தசைப் பிடிப்பு போன்ற புதிய காயங்களுக்கு ஐஸ் ஒத்தடம் தான் சிறந்தது.
- அடிபட்ட இடம் சிவந்து போய், வீங்கி இருக்கும்போது குளிர்ச்சி மட்டுமே அதை கட்டுப்படுத்தும்.
- காயம் ஏற்பட்ட முதல் 24 முதல் 48 மணி நேரத்திற்குள் ஐஸ் ஒத்தடம் கொடுப்பது வீக்கம் அதிகமாகாமல் தடுக்கும்.
- உதாரணமாக, நீங்கள் நடந்து செல்லும்போது எதிர்பாராதவிதமாக கணுக்கால் மடிந்து சுளுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டால், உடனடியாக அந்த இடத்தில் ஐஸ் கட்டிகளை வைப்பதுதான் சரியான முதல் உதவி.
சில டிப்ஸ்:
- ஐஸ் கட்டிகளை ஒருபோதும் நேரடியாக சருமத்தின் மீது வைக்க கூடாது. ஒரு துணியிலோ அல்லது டவலிலோ சுற்றியே வைக்க வேண்டும்.
- ஒருமுறை ஒத்தடம் கொடுக்கும்போது 15 முதல் 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் வைக்க கூடாது.
- அடுத்த முறை ஐஸ் வைப்பதற்கு முன்னால் குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது இடைவெளி விட வேண்டும்.
வெந்நீர் ஒத்தடம் (Heat Therapy) என்றால் என்ன? எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்?
வெந்நீர் பைகள், வெந்நீர் பாட்டில்கள் அல்லது வெதுவெதுப்பான குளியல் மூலமாக உடலுக்கு கொடுக்கும் சிகிச்சை தான் வெப்ப ஒத்தடம். சூடான ஒத்தடம் கொடுக்கும்போது, அந்த பகுதியில் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கிறது. இது இறுக்கமாக இருக்கும் தசைகளைத் தளர்த்தி, மூட்டுகளின் விறைப்பு தன்மையை குறைக்க உதவுகிறது. இது புதிய காயங்களை விட, நீண்ட நாட்களாக இருக்கும் வலிகளுக்கு சிறந்த தீர்வளிக்கும்.
எதற்கெல்லாம் வெந்நீர் ஒத்தடம் கொடுக்க வேண்டும்?
பல நாட்களாக அல்லது மாதங்களாகத் தொடர்ந்து இருக்கும் உடல் வலிகள்.
- கழுத்துவலி, தோள்பட்டை வலி, அல்லது கடுமையான வேலைக்குப் பின் ஏற்படும் கீழ் முதுகு வலி.
- மூட்டுகளில் ஏற்படும் விறைப்புத் தன்மையைக் குறைத்து, கைகால்களை எளிதாக அசைக்க இது உதவும்.
- உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன்னால் தசைகளைத் தயார்படுத்த வெதுவெதுப்பான ஒத்தடம் கொடுக்கலாம்.
- உதாரணமாக, அலுவலகத்தில் நீண்ட நேரம் கணினி முன்னால் அமர்ந்து வேலை செய்வதால் கடந்த சில நாட்களாக உங்களுக்கு முதுகு வலி இருக்கிறது என்றால், அங்கு வெந்நீர் பை கொண்டு ஒத்தடம் கொடுப்பது நல்ல நிவாரணத்தைத் தரும்.
டிப்ஸ்:
- புதிய காயங்கள் ஏற்பட்ட இடத்திலோ அல்லது ஏற்கனவே வீக்கமாக இருக்கும் இடத்திலோ தப்பித்தவறிக்கூட சூடான ஒத்தடம் கொடுக்கக் கூடாது. அது வீக்கத்தை இன்னும் அதிகமாக்கிவிடும்.
- ஒத்தடம் கொடுக்கும் தண்ணீர் அல்லது பேட் மிதமான சூட்டில் இருக்க வேண்டும். அதிக சூடு சருமத்தைப் பொசுக்கிவிடக் கூடும்.
- இதையும் ஒரு நேரத்தில் 15 முதல் 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் பயன்படுத்தக் கூடாது.
ஐஸ் vs வெந்நீர் :
|காயத்தின் தன்மை
|என்ன ஒத்தடம் கொடுக்க வேண்டும்?
|புதிய காயம் மற்றும் வீக்கம்
|ஐஸ் ஒத்தடம் (Ice)
|பழைய வலி மற்றும் தசை இறுக்கம்
|வெந்நீர் ஒத்தடம் (Heat)
சுயவைத்தியம் மட்டும் போதாது!
வீட்டு வைத்தியமாக இந்த ஒத்தடங்களை நாம் செய்தாலும், வலி மிக கடுமையாக இருந்தாலோ, நாளுக்கு நாள் வலி அதிகரித்து கொண்டே சென்றாலோ, அல்லது காயம் எப்படி ஏற்பட்டது என்றே தெரியாமல் தவித்தாலோ, உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8401625/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12285887/
https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/ice-packs-vs-warm-compresses-for-pain