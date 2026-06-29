பெண்களை குறிவைக்கும் சர்க்கரை நோய்: அலட்சியப்படுத்தக்கூடாத முக்கிய அறிகுறிகள்!
பிரசவத்திற்கு பிறகும் பெண்களுக்கு பிற்காலத்தில் டைப் 2 சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதால், இவர்கள் தொடர்ந்து குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பரிசோதனை செய்து கொள்வது முக்கியம்.
Published : June 29, 2026 at 5:20 PM IST
நம் வீட்டு பெண்கள் குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவர்களின் தேவைகளை மிக துல்லியமாக நினைவில் வைத்திருப்பார்கள். பிள்ளைகளின் பள்ளி வேலைகள், கணவர் அல்லது பெற்றோரின் மாத்திரைகள், வீட்டில் தீர்ந்துபோன மளிகை பொருட்கள் என எல்லாவற்றையும் சரியாக கவனிப்பார்கள்.
ஆனால், அதே பெண்களிடம் "கடந்த சில வருடங்களில் உங்கள் உடலின் ரத்த சர்க்கரை அளவு என்ன?" என்று கேட்டால், பெரும்பாலானவர்களிடம் பதில் இருக்காது. சர்க்கரை நோய் என்பது திடீரென ஒரு நாளில் வருவதில்லை. அது மிகவும் நிதானமாக, நமக்கு தெரியாமலேயே உடலின் செயல்பாடுகளை மாற்ற தொடங்கும். எனவே, நோய் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு முன்பே பெண்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தில் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது அவசியமாகிறது.
பொதுவாக, ரத்த சர்க்கரை அளவு மாறுபடுவது என்பது வெறும் இனிப்பு சாப்பிடுவதால் மட்டுமே நடப்பது கிடையாது. பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் இதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. வயதுக்கு வருதல், கர்ப்ப காலம், பிசிஓடி (PCOS) எனப்படும் சினைப்பை நீர்க்கட்டி பிரச்சனை, மாதவிடாய் நிற்கும் பருவம், மன அழுத்தம் மற்றும் தூக்கமின்மை என பெண்களின் வாழ்வியலில் ஏற்படும் பல்வேறு மாற்றங்கள் ரத்த சர்க்கரை அளவில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
அகிலஸ் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் உயிர்வேதியியல் ஆலோசகர் டாக்டர் ரஷ்மி ராசி தத்தா இது குறித்து கூறும்போது, "பெண்களுக்கு ரத்த பரிசோதனையில் சர்க்கரை நோய் இருப்பது தெரிய வருவதற்கு சில வருடங்களுக்கு முன்பே, அதை தடுப்பதற்கான சரியான நேரம் தொடங்கிவிடுகிறது.
பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள், கர்ப்ப காலம், வாழ்வியல் முறை மற்றும் மரபணு காரணிகள் ஆகியவை உடலின் குளுக்கோஸ் அளவை கட்டுப்படுத்தும் திறனை பாதிக்கின்றன. எனவே, பெண்கள் தங்கள் உடலின் ஆரோக்கியத்தை பற்றி முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்வது நல்லது" என்கிறார்.
இங்கு தான் 'ப்ரீடியாபெட்டீஸ்' (Prediabetes) எனப்படும் சர்க்கரை நோய்க்கு முந்தைய நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது குறித்து டாக்டர் தத்தா மேலும் விளக்குகையில், "ப்ரீடியாபெட்டீஸ் என்பது ரத்த சர்க்கரை அளவு சாதாரண நிலையை விட அதிகமாகவும், சர்க்கரை நோய் என்று உறுதிப்படுத்தும் அளவுக்கு மிக அதிகமாகவும் இல்லாத ஒரு இடைப்பட்ட நிலை.
உடல் சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த சிரமப்படுகிறது என்பதற்கான ஆரம்பகட்ட அறிகுறி இது" என்கிறார். பல பெண்கள் வழக்கமான வேறு சில மருத்துவப் பரிசோதனைகளைச் செய்யும்போதுதான் தங்களுக்கு இந்த நிலை இருப்பதை தற்செயலாகக் கண்டறிகிறார்கள். ஃபாஸ்டிங் பிளட் குளுக்கோஸ் (வெறும் வயிற்றுப் பரிசோதனை) மற்றும் எச்பிஏ1சி (HbA1c - மூன்று மாத சராசரி சர்க்கரை அளவு) போன்ற பரிசோதனைகள், சர்க்கரை நோய் வருவதற்கு முன்பே உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிய உதவுகின்றன.
அடுத்ததாக, எந்தெந்த பெண்கள் இதில் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுகிறது. இது குறித்து மும்பை ஹோலி ஃபேமிலி மருத்துவமனையின் நீரிழிவு நோய் நிபுணர் டாக்டர் வைஷாலி நாயக் சில முக்கியத் தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
"குடும்பத்தில் பெற்றோருக்கு சர்க்கரை நோய் இருந்தாலோ, பிசிஓடி பிரச்சனை இருந்தாலோ, கர்ப்ப காலத்தில் சர்க்கரை நோய் வந்திருந்தாலோ, உடல் எடை அதிகமாக இருந்தாலோ அல்லது உடலுழைப்பு இல்லாத வாழ்வியல் முறையைக் கொண்டிருந்தாலோ, அத்தகைய பெண்கள் தவறாமல் ரத்த சர்க்கரை பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில், இவர்களின் உடல் சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த ஏற்கனவே கடினமாக உழைத்து கொண்டிருக்கலாம்" என்கிறார்.
குறிப்பாக, கர்ப்ப காலத்தில் சர்க்கரை நோய் (Gestational Diabetes) வந்த பெண்கள் இதில் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும். குழந்தை பிறந்தவுடன் அந்த பிரச்சனை முடிந்துவிட்டது என்று பலரும் நினைத்து விடுகிறார்கள். ஆனால், உண்மை அதுவல்ல. பிரசவத்திற்கு பிறகும் இவர்களுக்கு பிற்காலத்தில் டைப் 2 சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதால், இவர்கள் தொடர்ந்து குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பரிசோதனை செய்து கொள்வது முக்கியம்.
உணவுப் பழக்கவழக்கத்தை பொறுத்தவரை, மாவுச்சத்து உணவுகளை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. நாம் சாப்பிடும் உணவில் காய்கறிகள், முழு தானியங்கள், பருப்பு மற்றும் பயறு வகைகள் போன்ற நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும்.
இவை ரத்தத்தில் சர்க்கரை விரைவாகக் கலப்பதை தடுத்து, அளவை சீராக வைக்க உதவுகின்றன. அதே நேரத்தில், சர்க்கரை கலந்த குளிர்ந்த பானங்கள், மைதா போன்ற சுத்திகரிக்கப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட பாக்கெட் உணவுகளைக் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
அதேபோல், உடற்பயிற்சி செய்வதை கடினமான ஒன்றாக பார்க்க கூடாது. உடல் இயக்கம் என்பது உடலின் தசைகள் குளுக்கோஸை சரியாக பயன்படுத்தவும், இன்சுலின் திறனை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. வாரத்திற்கு குறைந்தது 150 நிமிடங்கள் மிதமான உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதற்காக உடற்பயிற்சி கூடங்களுக்குத்தான் செல்ல வேண்டும் என்பதில்லை, வேகமான நடைப்பயிற்சி, நடனம் அல்லது வீட்டு வேலைகள், தோட்டம் பராமரிப்பது போன்ற அன்றாட செயல்பாடுகளே போதுமானது.
போதிய தூக்கமின்மையும், நீண்ட நாள் மன அழுத்தமும் ரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களைப் பாதிக்கின்றன என்று டாக்டர் வைஷாலி நாயக் குறிப்பிடுகிறார். எனவே, மன அழுத்தத்தை குறைப்பது, போதுமான அளவு தூங்குவது, புகைபிடித்தல் மற்றும் மதுப்பழக்கத்தை தவிர்ப்பது ஆகியவை உடலின் சர்க்கரை அளவை சீராக வைத்திருக்க உதவும்.
சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்க எளிய வழி:
- முறையான உடல் எடையைப் பராமரித்தல்.
- தவறாமல் நடைப்பயிற்சி அல்லது உடல் இயக்கம் கொண்டிருப்பது.
- காயறிகள், கீரைகள், முழு தானியங்கள் நிறைந்த உணவுகளை உண்பது.
- சர்க்கரை மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்ப்பது.
- போதிய தூக்கம் மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைத்தல்.
- வாய்ப்புகள் உள்ளவர்கள் தவறாமல் இரத்தப் பரிசோதனை செய்தல்.
இந்த எளிய வாழ்வியல் மாற்றங்கள் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை குறைப்பதுடன், எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய இதய நோய், சிறுநீரக பாதிப்பு போன்ற மற்ற உடல்நல சிக்கல்களையும் தடுக்கின்றன. உங்களின் அன்றாட வேலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது போல, உங்களுக்கான ரத்த பரிசோதனை செய்வதற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். சர்க்கரை நோய் வரும் முன் தடுப்பது, பெண்களின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்திற்கு மிக அவசியமான ஒன்றாகும்.