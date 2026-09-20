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மொபைல் போன்களுக்கு அடிமையாகும் குழந்தைகள்: பார்வை குறைபாடு முதல் மன அழுத்தம் வரை எச்சரிக்கும் மருத்துவர்!

நீண்ட நேரம் போனை பார்ப்பதால் ஏற்படும் கண் அழுத்தம், குழந்தைகளுக்கு கடுமையான தலைவலியை உண்டாக்குகிறது. சில குழந்தைகளுக்கு இது 'மைக்ரேன்' எனப்படும் ஒற்றை தலைவலி பிரச்சனையாகவும் மாற வாய்ப்புள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 20, 2026 at 7:01 AM IST

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இன்றைய நவீன சூழலில், குழந்தைகள் கைகளில் மொபைல் போன் இருப்பது மிகவும் சாதாரணமான ஒரு விஷயத்தை போல மாறிவிட்டது. ஆன்லைன் வகுப்புகள், பாடல்கள், கார்ட்டூன் வீடியோக்கள் மற்றும் ஆன்லைன் கேம்கள் என சிறுவர்கள் தங்கள் நேரத்தின் பெரும் பகுதியை திரையின் முன்னேயே செலவிடுகிறார்கள்.

ஆனால், நாளடைவில் குழந்தைகள் போனை கையில் இருந்து கீழே வைக்க மறுப்பது, போனை பிடுங்கினால் கோபப்பட்டு கத்துவது, அழுவது மற்றும் அடம்பிடிப்பது என பல மாற்றங்கள் அவர்களிடம் தென்படுகின்றன. இது பல பெற்றோர்களுக்கு மிகப்பெரிய கவலையை அளிக்கும் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

குழந்தைகள் தொடர்ந்து போனை பயன்படுத்துவது அவர்களின் கண்களை மட்டுமல்லாமல், உடலின் ஆரோக்கியம், தூக்கம், கவனச்சிதறல் மற்றும் அவர்களின் குணநலன்களிலும் மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது.

"போன் கொடுத்தால் தான் சாப்பிடுவேன், பள்ளிக்கு செல்வேன் அல்லது தூங்குவேன் என்று குழந்தைகள் அடம்பிடிப்பதாக பெற்றோர்கள் எங்களிடம் வருகிறார்கள். போன் பார்த்தால் கண் கெட்டுவிடும் என்று சொன்னால் புரிந்து கொள்ளும் வயதில் குழந்தைகள் இல்லை.

எனவே, பெற்றோர்கள் தான் ஆரம்பத்திலிருந்தே குழந்தைகளுக்கு மொபைல் போன் தரும் பழக்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும். சிறிய வயதிலேயே வரும் கண் பிரச்சனைகளை கண்டறிந்தால் அவர்களின் பார்வையை பாதுகாக்க முடியும்" என எச்சரிக்கிறார் கண் மருத்துவர் லிம்பாத்ரி.

கண் சோர்வு மற்றும் பார்வை பாதிப்புகள்

தொடர்ந்து இடைவெளியின்றி போன் திரையை பார்ப்பதால் குழந்தைகளின் கண்களுக்கு அதிகப்படியான அழுத்தமும் சோர்வும் ஏற்படுகிறது. இதனால் கண்கள் வறட்சி அடைவது, கண் எரிச்சல் மற்றும் பார்வை மங்குதல் போன்ற அசௌகரியங்கள் ஏற்படுகின்றன.

போனை ஒரே இடத்தில் வைத்து பார்க்காமல் மிக அருகில் வைத்து பார்ப்பது இந்த பிரச்சனையை மேலும் தீவிரமாக்குகிறது. எனவே, குழந்தைகள் போன் பயன்படுத்தும் நேரத்தை கட்டுப்படுத்துவதுடன், இடையிடையே கண்களுக்கு ஓய்வு கொடுப்பதை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

தலைவலி மற்றும் மைக்ரேன் ஆபத்து

நீண்ட நேரம் போனை பார்ப்பதால் ஏற்படும் கண் அழுத்தம், குழந்தைகளுக்கு கடுமையான தலைவலியை உண்டாக்குகிறது. சில குழந்தைகளுக்கு இது 'மைக்ரேன்' எனப்படும் ஒற்றை தலைவலி பிரச்சனையாகவும் மாற வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குழந்தை போன் பார்த்த பிறகு ஒவ்வொரு முறையும் தலைவலிப்பதாக கூறினால், அதை சாதாரண விஷயமாக எடுத்து கொள்ளாமல் உடனடியாக கவனிக்க வேண்டும்.

கழுத்து, முதுகு வலி மற்றும் உடல் சோர்வு

வீடியோக்கள் மற்றும் கேம்களை பார்க்கும்போது குழந்தைகள் தங்களை அறியாமலேயே கழுத்தை கீழே குனிந்தபடி அமர்ந்திருக்கிறார்கள். நீண்ட நேரம் இதே நிலையில் அமர்ந்திருப்பது அவர்களின் கழுத்து, தோள்பட்டை மற்றும் முதுகு எலும்புகளில் தேவையற்ற அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

இது எதிர்காலத்தில் எலும்பு வளர்ச்சி மற்றும் உடல் அமைப்பில் குறைபாடுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். மேலும், ஓடி ஆடி விளையாடாமல் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதால் உடற்பயிற்சியின்மை மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற பாதிப்புகளும் உண்டாகின்றன.

கவனச்சிதறல் மற்றும் படிப்பில் ஆர்வம் குறைதல்

போன் திரையில் மிக வேகமாக மாறும் காட்சிகள் மற்றும் வண்ணமயமான வீடியோக்களுக்கு பழகிப்போகும் குழந்தைகளின் கவனம், ஒரு இடத்தில் நிலைத்து நிற்பதில்லை. இதனால் அவர்கள் பள்ளி படிப்பிலோ அல்லது பிற அன்றாட வேலைகளிலோ முழு கவனத்தை செலுத்த முடியாமல் திணறுகிறார்கள்.

தூக்கமின்மை மற்றும் நடத்தை மாற்றங்கள்

இரவில் தூங்க செல்வதற்கு முன் போனை பயன்படுத்துவது குழந்தைகளின் தூக்க சுழற்சியை கடுமையாக பாதிக்கிறது. வெளிச்சமான திரை மூளையை விழிப்போடு வைத்திருக்க செய்வதால் தூக்கம் தாமதமாகிறது. இது குறித்து தேசிய மருத்துவ நூலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், அதிகப்படியான மொபைல் பயன்பாடு குழந்தைகளிடம் மன அழுத்தம், விரக்தி, படபடப்பு மற்றும் கோபம் போன்ற நடத்தை ரீதியான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியவை என்ன?

குழந்தைகளிடம் இருந்து திடீரென போனை பிடுங்கினால் அவர்கள் மேலும் கோபமடைவார்கள். எனவே, படிப்படியாக சில மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும்:

  1. குழந்தைகளிடம் போனைக் கொடுப்பதற்கு பதிலாக வண்ணமயமான கதை புத்தகங்கள், டிராயிங் நோட்டுகள் மற்றும் விளையாட்டுப் பொருட்களை கொடுத்து அவர்களின் கவனத்தை திருப்புங்கள்.
  2. பெற்றோர்கள் வீட்டில் தேவையில்லாமல் போனை பயன்படுத்தக் கூடாது. நாம் போனை பார்த்துக்கொண்டே குழந்தைகளை போன் பார்க்காதே என்று கூறினால் அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள்.
  3. மாலை நேரங்களில் குழந்தைகளை வீட்டிற்குள் அடைத்து வைக்காமல், பூங்காக்கள் அல்லது விளையாட்டு மைதானங்களுக்கு அழைத்து செல்லுங்கள். ஓடி ஆடி விளையாடும் உடற்பயிற்சிகள் அவர்களுக்கு மிகவும் அவசியம்.
  4. குழந்தைக்கு எந்த துறையில் ஆர்வம் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து பாட்டு, நடனம், ஓவியம் அல்லது ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டு பயிற்சியில் அவர்களை சேர்த்து ஊக்கப்படுத்துங்கள்.

ஆய்வு:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9200624/

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