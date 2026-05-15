என்ன செஞ்சாலும் மனசுக்கு திருப்தியே இல்லையா? உங்களை வாட்டும் 'அந்த' உணர்விலிருந்து மீள சூப்பர் டிப்ஸ்!

தன்னம்பிக்கை இழப்பு உணர்வால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்படும் மனரீதியான சிக்கல்களையோ அல்லது நிஜ வாழ்க்கைப் பிரச்சனைகளையோ தைரியமாக எதிர்கொள்வதில்லை.

By ETV Bharat Health Team

Published : May 15, 2026 at 4:10 PM IST

சுற்றிலும் மனிதர்கள், கைநிறைய சம்பளம், குடும்பத்தின் அன்பு என எல்லாமே கச்சிதமாக இருக்கும். ஆனால், உள்ளுக்குள் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத பயமும், நம் மீது நமக்கே ஒரு நம்பிக்கையின்மையும் திடீரென வந்து நம்மை ஆட்கொண்டுவிடும்.

நம்மிடம் திறமைகள் இருந்தும், நாம் செய்வது எல்லாமே சரியாக இருக்குமா என்ற சந்தேகம் தலைதூக்கும்போது, அது நம்மை அறியாமலேயே ஒருவித தன்னம்பிக்கை இழப்பு உணர்வுக்குள் (Insecurity) தள்ளிவிடுகிறது. சமீபகாலமாக இந்த மனரீதியான தவிப்புக்கு ஆளாகிறவர்களின் எண்ணிக்கை மக்களிடையே கணிசமாக அதிகரித்து வருவதாக மனநல வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

திறமை இருந்தும் ஏன் இந்தத் தயக்கம்?

ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் ஏதேனும் ஒரு தனித்துவமான திறமை ஒளிந்திருப்பது இயற்கை. ஆனால், இந்த தன்னம்பிக்கை இழப்பு உணர்வில் சிக்கியவர்கள், தங்களிடம் இருக்கும் பிளஸ் பாயிண்டுகளைக் காட்டிலும் தங்களின் பலவீனங்களை மட்டுமே பூதக்கண்ணாடி வைத்துப் பார்க்கிறார்கள்.

ஒரு வேலையை எவ்வளவுதான் கச்சிதமாகச் செய்து முடித்தாலும், தங்களின் சொந்த உழைப்பின் மீது இவர்களுக்கு நம்பிக்கை வருவதில்லை. இதனால், "நான் செஞ்சது நல்லா இருக்கா?" என்று மற்றவர்களின் பாராட்டுக்காகவும், அங்கீகாரத்திற்காகவும் எப்போதும் காத்து கிடக்கிறார்கள். மற்ற இடங்களில் இருந்து நல்ல பதில் வந்தால் மட்டுமே தற்காலிகமாக நிம்மதியடையும் இவர்கள், சிறு விமர்சனம் வந்தாலும் ஒட்டுமொத்தமாக உடைந்து போய்விடுகிறார்கள்.

ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் தரும் ஏமாற்றம்

இந்த மனநிலை உள்ளவர்களிடம் காணப்படும் மற்றொரு முக்கிய குணம், தங்களை எப்போதும் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டு கொண்டே இருப்பதுதான். குறிப்பாக சமூக வலைத்தளங்களில் மற்றவர்கள் சாதிக்கும் வெற்றிகளையும், அவர்களின் மகிழ்ச்சியான புகைப்படங்களையும் பார்க்கும்போது, "நாம மட்டும் ஏன் இப்படியே இருக்கோம்?" என்ற ஆதங்கம் இவர்களுக்குள் எழுகிறது. இந்த தேவையற்ற ஒப்பீடு நாளடைவில் மற்றவர்கள் மீது ஒருவித பொறாமை உணர்வாக மாறி, இறுதியில் தங்களை தாங்களே நொந்துகொள்ளும் மனச்சோர்வில் கொண்டு போய் விடுகிறது.

பிரச்சனையை மூடி மறைக்கும் குணம்

மனநல நிபுணர்களின் ஆய்வின்படி, தன்னம்பிக்கை இழப்பு உணர்வால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்படும் மனரீதியான சிக்கல்களையோ அல்லது நிஜ வாழ்க்கைப் பிரச்சனைகளையோ தைரியமாக எதிர்கொள்வதில்லை. அதற்குப் பதிலாக, "இப்போதைக்கு இதைப்பற்றிப் பேச வேண்டாம்" என்று தற்காலிகமாக மூடி மறைக்கவே பெரிதும் முயற்சிக்கிறார்கள். அந்தத் தருணத்தில் அது அவர்களுக்கு ஒரு தப்பித்தல் உணர்வையும், சற்றே நிம்மதியையும் தந்தாலும், எதிர்காலத்தில் அதுவே மிகப்பெரிய மன அழுத்தமாக மாறி விஸ்வரூபம் எடுக்கிறது.

நாளை என்ன நடக்குமோ என்ற பயம்

இவர்களின் அன்றாட நிம்மதியைக் குலைப்பதில் எதிர்காலம் குறித்த அதிகப்படியான கவலைகளுக்கு முக்கியப் பங்குண்டு. நாளை என்ன நடக்குமோ என்ற அச்சத்தில், மிகச் சிறிய விஷயங்களைக்கூடப் பெருசாக்கி, மனதுக்குள் தொடர்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டே (Overthinking) இருக்கிறார்கள்.

இந்த மன அழுத்தம் அவர்களின் சொந்த வாழ்க்கையையும், குடும்ப உறவுகளையும் நேரடியாகப் பாதிக்கிறது. தங்களுக்குள் இருக்கும் பயத்தையும் கோபத்தையும் சுற்றியிருப்பவர்களிடம் காட்டுவதால், இவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இடையே இருக்கும் பிணைப்பில் விரிசல் ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக, நெருங்கிய நண்பர்களைக் கூட இவர்களால் முழுமையாக நம்ப முடிவதில்லை.

இதிலிருந்து எப்படி வெளிவருவது?

இந்த உணர்வில் இருந்து விடுபட, முதலில் நம்மை நாமே நேசிக்கப் பழக வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கிறார்கள். நம்மிடம் இருக்கும் குறைகளை இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்வதோடு, நம்முடைய சின்னச் சின்ன வெற்றிகளையும் திறமைகளையும் நாமே முதலில் கொண்டாட வேண்டும்.

மற்றவர்களின் தீர்ப்புகளுக்காகக் காத்திருப்பதை நிறுத்திவிட்டு, சுய மரியாதையையும் ஆத்ம நம்பிக்கையையும் வளர்த்துக்கொள்வது அவசியம். இது ஒரு தற்காலிகமான மனநிலைதான் என்பதை உணர்ந்து, இதிலிருந்து மீள சுய முயற்சிகளை மேற்கொள்வதோடு, தேவைப்படும் பட்சத்தில் தகுந்த மனநல ஆலோசகர்களின் உதவியை நாடுவது இந்த மன அழுத்தத்தில் இருந்து மிக விரைவாகவும் முழுமையாகவும் விடுபட உதவும்.

