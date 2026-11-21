வைரஸ் காய்ச்சலில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி? மருத்துவர்கள் கூறும் அவசிய ஆலோசனைகள்
மூன்று நாட்களுக்கு மேல் காய்ச்சல் இருந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : November 21, 2026 at 8:00 AM IST
சென்னை: பருவக்காலங்களில் வரும் சளி, காய்ச்சல் போன்றவற்றில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி என்பது குறித்து மருத்துவர்கள் கூறும் கருத்துகளை அறியலாம்.
இதுத்தொடர்பாக, பொதுமருத்துவத்துறையின் மூத்த மருத்துவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறும்போது, “பருவகாலங்களில் காய்ச்சல் அதிகளவில் காய்ச்சல் பரவல் உள்ளது. பருவகாலங்களில் முக்கியமாக வைரஸ் போன்ற கிருமிகள் வேகமாக பரவுகிறது. அதேபோல், கொசுக்களும் அதிகமாக பரவுகிறது. இந்த இரண்டு விசயங்களால் காய்ச்சல், சளி, இருமல் போன்றவை ஏற்படுகிறது.
சாதாரண காய்ச்சல் என்று சொல்லும்போது ஒருநாள் அல்லது இரண்டு நாட்கள் லேசான உடம்பு வலி, கை, கால் வலி போன்றவை இருக்கும். இது சாதாரணமானவை. வைரஸ் காய்ச்சல் என்று நாம் குறிப்பிட்டு சொல்வது டெங்கு, கொரோனா போன்றவையாகும். கொரோனா வைரஸ் பரவலின் போது பொதுமக்கள் அனைவரும் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
காய்ச்சல் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் இருந்தால் அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது
ஒருவருக்கு வைரஸ் காய்ச்சல் இருந்தால் தலைவலி, உடம்பு வலி, கை, கால் வலி போன்றவை அதிகளவில் இருக்கும். இதுமாதிரியான அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும். அதேபோல், உடல் சூடாக இருப்பது, வாய் கசப்பு இதுமாதிரியான அறிகுறிகள் மூன்று நாட்கள் வரை இருந்தால் அது பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது.
ஆனால், இந்த அறிகுறிகளும் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் இருந்தால், அதனை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. அதிலும் குறிப்பாக, தலைவலி அதிகமாக இருப்பது, இருமல் அதிகமாக இருப்பது மற்றும் மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது. தொடர்ந்து, இருமும் போதும், தும்மும் போது ரத்தம் வந்தால் அதனை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது.
காய்ச்சல் வராமல் தடுப்பதற்கு முன்னெச்சரிக்கையாக எப்போதும் சுகாதாரத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். அடிக்கடி கைகளை கழுவ வேண்டும். மேலும், காய்ச்சல் இருப்பவர்களுடன் ஒரு சமுதாய இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும். அடுத்ததாக, காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்டவர்களும், பாதிக்கப்படாதவர்களும் முககவசம் அணிந்து கொள்வது சிறந்தது.
பெரியவர்களும் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்வது அவசியம்
முககவசம் அணிவதன் மூலம் நமக்கு இருமல், சளி இருந்தால் அது மற்றவர்களுக்கு பரவாமல் தடுக்க முடியும். அதேபோல், மற்றவர்களுக்கு இருமல், சளி இருந்தால் நாம் முககவசம் அணிந்திருந்தால் அந்த பாதிப்பு நமக்கு ஏற்படாமல் தடுக்க முடியும். தொடர்ந்து, தண்ணீரை எப்போதும் கொதிக்க வைத்து குடிப்பது சிறந்தது.
வெளியில் உணவகங்களில் உணவு அருந்துவதை தவிர்ப்பது நல்லது. வைரஸ் காய்ச்சல்களை பொறுத்தவரை வருமுன் காப்பதுதான் சிறந்தது. வைரஸ் காய்ச்சல்களை தடுக்க தடுப்பூசிகளை போடுவது சிறந்த வழியாகும். குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசிகள் இருப்பதுபோல், பெரியவர்களுக்கும் தடுப்பூசிகள் உள்ளன.
அதிலும் குறிப்பாக, நிமோகாக்கல் வைரஸிற்கான தடுப்பூசி, ப்ளூ வைரஸ் அதாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸிற்கான தடுப்பூசி போன்றவை உள்ளன. இந்த தடுப்பூசிகளை வயதானவர்களும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பவர்கள், நீரழிவு நோயாளிகளும் கட்டாயம் செலுத்திக்கொள்வது சிறந்தது.
கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் அவசியம்
தொடர்ந்து, இந்த மழைக்காலங்களில் அதிகளவில் கொசு மூலமாக பரவும் நோய்களும் ஏற்படும். அதனால் கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளில் பொதுமக்கள் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும். வீடு மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்காமல் இருப்பதை பொதுமக்கள் உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.
காய்ச்சல், இருமல், சளி போன்றவை ஏற்பட்டால் தானாக மருந்து எடுத்துக்கொள்வதோ அல்லது வீட்டு வைத்தியத்தை பின்பற்றுவதையோ தவிர்க்க வேண்டும். மூன்று நாட்களுக்கு மேல் காய்ச்சல் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி ரத்தத்தை பரிசோதனை செய்வது அவசியம். ஏனெனில், டெங்கு போன்ற காய்ச்சலின் போது இரத்த அணுக்கள் உடனடியாக குறையும், இதனால் உயிருக்கே அபத்தான நிலை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும்
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க காய்கறி வகைகள் மற்றும் பழ வகைகளை எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது. தரமான உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும். துரித உணவுகளை தவிர்ப்பது சிறந்தது. அதிக குளிர்ச்சியான உணவுகள், பழங்கள் ஆகியவற்றை உண்பதை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், குளிர்பானங்கள், ஜஸ்கிரீம் போன்றவற்றையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
இதனை உண்பதால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் வாய்ப்பு உள்ளது. தொடர்ந்து, அடிக்கடி சுடுதண்ணீரால் வாய் கொப்பளிப்பது நல்லது. முக்கியமாக தடுப்பூசி செலுத்தாதவர்கள் தடுப்பூசியை செலுத்திக்கொள்ள வேண்டும். அவை நமது உயிரை காப்பதற்கு உதவுகின்றன. காய்ச்சலின் அளவு 100 டிகிரியில் இருக்கும்போது அதற்கான மருந்துகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
அதுவே, 102 டிகிரி, 103 டிகிரி என்று காய்ச்சலின் அளவு அதிகரிக்கும்போது மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை மேற்கொள்வது அவசியம். பொதுவாக, குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றவர்களை விட அதிகமாகத்தான் இருக்கும், இருந்தபோதும் அவர்களை நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் இருந்து தள்ளி வைப்பது சிறந்தது.
பிறந்த பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு முடிந்தவரை தாய் பால்தான் கொடுக்க வேண்டும். அதில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் உள்ளது. மேலும், குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசிகளை சரியாக செலுத்த வேண்டும்” என்று கூறினார்.
முககவசம் அணிவது சிறந்தது
தொடர்ந்து, வைரஸ் காய்ச்சல் பரவலை தவிர்ப்பது குறித்து பொது மருத்துவர் ஜனனி கூறும்போது, பருவக்காலங்களில் காய்ச்சல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, தொண்டைவலி, மூட்டுவலி, உடல் சோர்வு போன்றவை இருந்தால் அவை வைரஸ் காய்சலுக்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். அதுபோன்ற நிலையில், உடலை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதுடன், சுற்றுப்புறத்தையும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். காய்ச்சலை தவிர்ப்பதற்கு முககவசம் அணிவது சிறந்தது.
தும்பும்போது கர்சீப் வைத்துக் கொண்டு இரும்ப வேண்டும். கை, கால்களை அடிக்கடி கழுவது சிறந்தது. வீடு மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தேங்கி இருக்கும் தண்ணீரை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். 3 நாட்களுக்கு மேல் காய்ச்சல் இருந்தால் மருத்துவரை பார்த்து ஆலோசனை பெற வேண்டும். மருத்துவரின் ஆலாேசனை இல்லாமல் மருந்துகள் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது” என தெரிவித்தார்.