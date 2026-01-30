பாக்கெட் உணவுகளை வாங்கும் முன் கவனிக்க வேண்டியவை - ஆரோக்கிய உணவுகளில் ஒளிந்திருக்கும் சர்க்கரை!
ஆரோக்கியம் என்ற பெயரில் நாம் வாங்கும் யோகர்ட், பழச்சாறுகள் மற்றும் ஓட்ஸ் போன்றவற்றில் கூட 'மறைமுக சர்க்கரை' (Hidden Sugars) நிறைந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது.
Published : January 30, 2026 at 3:13 PM IST
பாக்கெட் உணவுகளின் முன் பக்கத்தில் இருக்கும் 'ஆரோக்கியமானது', 'இயற்கையானது', 'கொழுப்பு குறைவானது' போன்ற கவர்ச்சிகரமான வார்த்தைகளை நம்பி அவற்றை வாங்குகிறோம். ஆனால், உண்மை என்னவென்றால், இத்தகைய உணவுகளில் பெரும்பாலானவை அதிகப்படியான சர்க்கரையை ஒளித்து வைத்திருக்கின்றன.
இது நாம் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் வெள்ளை சர்க்கரையாக இல்லாமல், வேறு பல பெயர்களில் கலக்கப்பட்டிருக்கும் என்கிறது 2022ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வு. ஆரோக்கியம் என்ற பெயரில் நாம் வாங்கும் யோகர்ட், பழச்சாறுகள் மற்றும் ஓட்ஸ் போன்றவற்றில் கூட இந்த 'மறைமுக சர்க்கரை' (Hidden Sugars) நிறைந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது.
லேபிளின் முன் பக்கம் சொல்லும் விளம்பரங்களை விட, அதன் பின் பக்கம் உள்ள சிறிய எழுத்துக்களில் தான் உண்மையான கதை ஒளிந்திருக்கிறது. இவற்றை அடையாளம் காண தவறுவது நீண்ட கால அடிப்படையில் உடல் பருமன் மற்றும் சர்க்கரை நோய் போன்ற பாதிப்புகளுக்கு வழி வகுக்கும். எனவே, ஒரு நுகர்வோராக நாம் வாங்கும் உணவில் உண்மையில் என்ன இருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்து கொள்வது நமது ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியமானது.
சர்க்கரை என்பது வெறும் வெள்ளை நிறப் படிகங்கள் மட்டுமல்ல. உணவு நிறுவனங்கள் சர்க்கரையை லேபிள்களில் பல்வேறு பெயர்களில் குறிப்பிடுகின்றன என்கிறது Understanding Food Labels என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரை. உங்களுக்குத் தெரியாத சில பெயர்கள் இங்கே,
- கரும்புச் சாறு (Cane juice), மால்ட் சிரப், ரைஸ் சிரப், கார்ன் சிரப் (High Fructose Corn Syrup).
- டெக்ஸ்ட்ரோஸ் (Dextrose), பிரக்டோஸ் (Fructose), சுக்ரோஸ் (Sucrose).
- தேன், அகேவ் (Agave), தேங்காய் சர்க்கரை அல்லது பழச்சாறு செறிவுகள் (Fruit juice concentrate).
பெயர்கள் எதுவாக இருந்தாலும், உங்கள் உடல் அதை சர்க்கரையாகவே கருதி செயலாக்குகிறது. எனவே, இயற்கை என்ற பெயரில் வரும் இனிப்புகளையும் அளவோடு பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
பொருட்களின் பட்டியலை (Ingredients List) வாசிப்பது எப்படி? ஒரு உணவுப் பொருளின் தரத்தைக் கண்டறிய எளிய வழி, அதன் பின் பக்கம் உள்ள பட்டியலைப் பார்ப்பதுதான். இதில் கவனிக்க வேண்டியவை,
வரிசை முறை: பொருட்கள் எப்போதுமே அதன் அளவின் அடிப்படையில் தான் வரிசைப்படுத்தப்படும். ஒரு பொருளின் பட்டியலில் முதல் மூன்று இடங்களில் சர்க்கரையின் பெயர்கள் இருந்தால், அதில் சர்க்கரை மிக அதிகம் என்று அர்த்தம்.
பல பெயர்களில் சர்க்கரை: ஒரே வகையான சர்க்கரையைச் சேர்க்காமல், அதன் அளவை மறைக்க வெவ்வேறு பெயர்களில் சர்க்கரையைப் பிரித்துப் போட்டிருப்பார்கள். மொத்தமாகப் பார்க்கும் போது அது அதிக அளவில் இருக்கும்.
மொத்த சர்க்கரை vs சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரை: லேபிள்களில் இந்த இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
மொத்த சர்க்கரை (Total Sugar): இது உணவில் இயற்கையாக உள்ள சர்க்கரை (உதாரணமாகப் பழங்களில் உள்ள சர்க்கரை) மற்றும் தயாரிப்பின் போது சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரை ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது.
சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரை (Added Sugar): இது சுவைக்காகவும், கெட்டுப் போகாமல் இருக்கவும் தொழிற்சாலைகளில் சேர்க்கப்படுவது. இது வெறும் கலோரிகளை மட்டுமே தருகிறது, எந்தச் சத்துக்களையும் தருவதில்லை. இது தான் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை உடனடியாக உயர்த்தி, இதய நோய்கள் மற்றும் இன்சுலின் தடையை ஏற்படுத்துகிறது.
"கொழுப்பு குறைவு" (Low-fat) என்ற ஏமாற்று வேலை: முன்பெல்லாம் கொழுப்பு தான் ஆரோக்கியத்திற்கு எதிரி என்று கருதப்பட்டது. எனவே, நிறுவனங்கள் கொழுப்பை நீக்கி விட்டு உணவுகளைத் தயாரித்தன. ஆனால், கொழுப்பை நீக்கும் போது உணவின் சுவை குறைந்துவிடும். அந்தச் சுவையை ஈடுகட்ட அதிகப்படியான சர்க்கரையைச் சேர்க்கின்றன.
சுவையூட்டப்பட்ட யோகர்ட், புரோட்டீன் பார்கள், காலை உணவு தானியங்கள் (Cereals), எனர்ஜி பானங்கள் மற்றும் சாலட் டிரஸ்சிங்ஸ் ஆகியவற்றில் இந்த மறைமுக சர்க்கரை அதிகம் உள்ளது. இவை 'ஆர்கானிக்' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும், சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாகவே இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
மாற்று சர்க்கரைகள் (Sugar Substitutes) நல்லதா? "சர்க்கரை சேர்க்கப்படவில்லை" (No Added Sugar) என்று வரும் பொருட்கள் எப்போதும் ஆரோக்கியமானவை என்று சொல்ல முடியாது. அவற்றில் செயற்கை இனிப்புகளோ அல்லது 'ஸ்டீவியா' போன்ற இயற்கை இனிப்புகளோ இருக்கலாம். இவை கலோரிகளை குறைத்தாலும், இவற்றைத் தொடர்ந்து எடுப்பது குடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கலாம் மற்றும் இனிப்பு உணவுகளின் மீதான ஏக்கத்தை அதிகரிக்கலாம் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
நுகர்வோர் லேபிள்களைப் பார்க்கும்போது செய்யும் சில முக்கிய தவறுகள்
கலோரிகளை மட்டும் பார்ப்பது: கலோரிகள் குறைவாக இருந்தால் அது நல்லது என்று நினைக்கிறோம். ஆனால், அந்த கலோரிகள் எங்கிருந்து வருகின்றன (சர்க்கரையா அல்லது சத்தா) என்பதைப் பார்ப்பதில்லை.
பரிமாறும் அளவு (Serving Size): ஒரு பாக்கெட்டில் 200 கலோரிகள் என்று போட்டிருக்கும், ஆனால் அந்தப் பாக்கெட்டில் இரண்டு அல்லது மூன்று பரிமாறல்கள் இருக்கலாம். நாம் முழு பாக்கெட்டையும் சாப்பிடும்போது அதிகப்படியான சர்க்கரையை உட்கொள்கிறோம்.
ஆரோக்கிய முத்திரைகள்: பிரவுன் சுகர், ஆர்கானிக் அல்லது நேச்சுரல் என்று இருந்தால் அது சர்க்கரை குறைவானது என்று தவறாகப் புரிந்து கொள்கிறோம்.
சர்க்கரையைக் குறைக்க எளிய வழிகள்: சர்க்கரையை ஒரே நாளில் மொத்தமாக நிறுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. இது அதிக மன அழுத்தத்தைத் தரும். அதற்குப் பதிலாக,
- சிறிய மாற்றங்கள்: டீ, காபியில் சேர்க்கும் சர்க்கரையை மெதுவாகக் குறைக்கவும். வெள்ளைச் சர்க்கரைக்கு பதில் கருப்பட்டி அல்லது ஸ்டீவியாவை மிகக் குறைந்த அளவில் பயன்படுத்தலாம்.
- முழு பழங்கள்: இனிப்பு சாப்பிடத் தோன்றும் போது பிஸ்கெட் அல்லது கேக்கிற்குப் பதில் ஒரு முழு பழத்தைச் சாப்பிடலாம். இதில் உள்ள நார்ச்சத்து சர்க்கரை மெதுவாக ரத்தத்தில் கலக்க உதவும்.
- வீட்டு உணவு: கடைகளில் வாங்கும் சாஸ், கெட்ச்அப் மற்றும் பாக்கெட் உணவுகளைத் தவிர்த்து, வீட்டிலேயே சமைப்பது சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
- நீர்ச்சத்து: தாகத்தை இனிப்புப் பானங்களால் தீர்க்காமல், அதிகளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.
